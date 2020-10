El caso de Álvaro Uribe

Hay hombres en la historia de los países que han tenido éxito luego de grandes sufrimientos, que la vida los ha forjado, que son un ejemplo para la historia.

Dice un refrán: “Triste cosa es no tener amigos, pero mas triste es no tener enemigos, porque quien enemigos no tenga, es señal que no tiene: ni talento que haga sombra, ni valor que teman, ni honra que le murmuren, ni bienes que le codicien, ni cosas buenas que le envidien.” (Baltasar Gracian)

Álvaro Uribe ha marcado una época en la política colombiana, ha sido un Presidente que salió del cargo sin sospecha de corrupción, tan común en esta época, salió intacto, pero hizo tanto en la búsqueda de combatir la delincuencia, de combatir el terrorismo, de combatir el narcotráfico, que algo tenían que endilgarle.

Este hombre que reconstruyó su país desde los cimientos, fue víctima de violencia, tan es así que los Guerrilleros de las Farc, mataron su padre, amenazaron su familia, así y todo no hizo las valijas y se fue a vivir a otro lado, sino que llegó a ser Presidente, un Presidente que fue el faro que iluminó un camino de paz y prosperidad, donde logró arrinconar la delincuencia, sufrió la traición de su ministro de Defensa, cuando este fue presidente, así y todo, logró hacer entender a su pueblo que el tratado de paz era un engaño, y en vez de tratado de paz, lo que se firmaba era la rendición del Estado colombiano.

De estar en el ostracismo, en la calle, logró que su partido volviera a conducir el rumbo de Colombia, pero sus enemigos, saben que él es el político lúcido, capáz, con voluntad, por ese motivo, es que ahora está padeciendo esta nueva persecución, por parte de sus enemigos, ya que lo quieren fuera de juego, quebrado, donde van a tratar de manipular el poder judicial con testigos que pueden haber sido corrompidos, cosa de tenerlo complicado y preocupado por su causa en vez de preocuparse por el destino del país.

Álvaro Uribe, fiel a su estilo, renunció a su cargo de Senador nacional, para someterse a la justicia, cosa extraña en esta época donde los ex presidentes huyen rápidamente y se asilan en otros países para disfrutar el dinero robado, por lo que, si el proceso es transparente, no puede ser condenado, porque aparezcan testigos influenciados por los enemigos.

Desde aquí le hago llegar mi más sincero respaldo, y no dudo que sorteará todos estos obstáculos y sus detractores, con estás persecuciones infames, solo logran enaltecer más, la figura de un hombre que todavía tiene mucho para darle a su pueblo.

Y como dijo Don Quijote: Ladran Sancho señal que cabalgamos!!!!.

Fuente: La Hora de la Verdad. Colombia.

Escrito por el Dr. Miguel H. Arancibia, San Juan, Argentina.