Nasisi perdió otra apelación

Al Rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Oscar Nasisi, nuevamente la Cámara Federal de Mendoza le volvió a rechazar otro Recurso presentado. Este el 9no pronunciamiento en contra que tiene el Rector en la causa que le iniciaron los Ings Rudolph y Matar.

El Rector todavía no pide las disculpas publicas por la brutal persecución política a la que los sometió el Ex Rector y Actual Secretario de Ciencia y Técnica Tulio Del Bono, con el agravante que todavía no concluyen con la total devolución de bienes por parte de la UNSJ a la familia de José Matar (ya fallecido) y al Ing Carlos Rudolph.

El destino del Rector de la

Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Oscar Nasisi, ya está sellado, sino se

junta con las víctimas y llega a un acuerdo general, indefectiblemente ira a

juicio oral por la causa penal iniciada por los ingenieros Carlos Rudolph y

José Matar (fallecido).

Esta causa es Personal por parte del Rector, por su accionar como funcionario en la casa de altos estudios, por retención indebida de bienes y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Cámara Federal de Casación Penal, (Comodoro Py) hizo lugar al recurso de Casación deducido por el doctor Miguel Arancibia, en representación de la parte querellante (Matar y Rudolph), anulando la decisión dictada por la Sala B de la Cámara de Apelaciones de Mendoza y devolviendo las actuaciones para su sustanciación. Esta sentencia agota todos los recursos que presentan los imputados (Oscar Nasisi y Pedro Sarquís), quienes ya no tienen otra instancia para apelar, por lo que ahora luego de un breve trámite van directo al juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de San Juan.