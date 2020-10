Hechos delictivos

Comisario Patricia Herrera: EN JURISDICCIÓN DE CRIA. 7° – POCITO. (CAIDA CASUAL)

– A las 12:14 hs; Guardia Policial de H° Guillermo Rawson, informa que hace ingreso ambulancia desde el Dpto. Pocito, trasladando a la Sra. María Rosa Chavero de 45 años de edad, acompañando a su hijo M. de 11 años de edad el cual presenta fractura de tibia de miembro inferior derecho, producido según manifiesta la madre del joven al perder el control de una motocicleta,en la cuál ambos circulaban por Ruta 40 antes de el Cerrillo, en la Localidad de Carpintería.

Siendo asistido y despachado por el Dr. Francisco Morales M.P N°: 3641.-

En jurisdicción de CRIA. 17º 2 APREHENDIDOS POR CAUSA PENAL: Informa personal de Base Chimbas Sur que se encontraban realizando el relevo y escuchan los gritos de una mujer pidiendo auxilio. Al salir observan a una mujer en persecución de dos sujetos, los cuales le habrían sustraido un celular estos iban en bicicleta. Se logra la inmediata aprehensión de los mismos por calle Gral. Acha a mitad de cuadra en el barrio Luz y Fuerza. Es así que un menor de 16 años y uno de 15 años, quedan a disposición del 2º juzgado penal de la niñez y adolescencia Srio. Nº 1213/20 caratulado Robo Arrebato en Grado de Tentativa secuestro de $1500 pesos y un Celular Motorola de color dorado y una bicicleta de color roja rodado 29 tipo de carrera sin marcas.

En horas de la siesta, personal de Cria 18º, informa HURTO: En Escuela Adán Quiroga habría faltante de 01 proyector y 20 computadoras Notebook, las que se encontraban en el interior de curso de informática. Las mismas estaban conectadas a una batería y a su vez conectada a una caja (armario metálico) la cual tiene una llave especial. No habría nada violentado, puertas cerradas con llave no tiene rotura de vidrio y posee ventanas enrejadas. Además posee sistema de alarma y un sereno en las noches que es quien habría informado en el día de ayer a una maestra que vive el zona. La escuela no cuenta con policía adicional, y durante el día esta una empresa Constructora haciendo tareas de refacción.

