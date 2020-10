Uso de bicicleta en la vía pública

La XII Asamblea del Consejo Provincial de Seguridad Vial puso la mira en ciclistas y el uso de la bicicleta, con el objetivo de ejecutar políticas públicas en la materia.

Tuvo lugar la XII Asamblea del Consejo Provincial de Seguridad Vial, que congregó a los máximos referentes provinciales en materia de seguridad vial con el objetivo de desarrollar una agenda común de trabajo.

En la oportunidad, fueron puestas a consideración por parte del Ejecutivo provincial una batería de medidas que apelen a la creatividad con propuestas novedosas, multidisciplinarias. En tanto, también existieron proyectos de desarrollo, trascendentales a mediano y largo plazo para desarrollar una gestión con transformaciones sustanciales que queden en el tiempo.

La problemática en torno al uso de la bicicleta y los ciclistas, fue de sumo interés en el encuentro.

La bicicleta es, en general, el primer medio de transporte que aprendemos a conducir cuando somos chicos, por eso muchas veces es asociada al juego, al uso recreativo y no se contempla su condición de vehículo que forma parte del tránsito y la convivencia vial.

A partir de las propuestas que surjan en las diferentes Asambleas, serán abiertos foros de discusión para unificar saberes y criterios. La bicicleta en la vía pública será tema central dentro de los foros.

También, dentro de las Capacitaciones y Contenidos, serán confeccionados y difundidos diferentes manuales, entre ellos el manual de Usuario de bicicleta.

En este sentido, desde el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, Dirección de Tránsito y Planeamiento de Movilidad, comentaron algunos detalles a tener en cuenta para el uso de la bicicleta en la vía pública:

Beneficios:

⦁ Es sencilla de conducir.

⦁ Segura para su conductor y para los demás.

⦁ Transporte de muy bajo costo y eficiente para viajes cortos.

⦁ Disminuye la congestión del tránsito y estacionamiento.

⦁ Mantiene limpio el aire.

⦁ Disminuye la contaminación y colabora con el medio ambiente.

⦁ Favorable para la salud y el bienestar mediante el ejercicio regular.

Para el uso de la bicicleta se requiere estar capacitados, ser hábil y responsable para afrontar los riesgos que implica convivir con vehículos de mayor porte y velocidad.

Si bien para conducir bicicleta no se requiere de una licencia de conducir que lo habilite, este vehículo también tiene que adecuarse a las consideraciones que el artículo 40 bis de la Ley Nacional de Tránsito (LNT) expresa:

Para poder circular con bicicleta es indispensable que el vehículo tenga:

a) Un sistema de rodamiento, dirección y freno permanente y eficaz;

b) Espejos retrovisores en ambos lados;

c) Timbre, bocina o similar;

d) Que el conductor lleve puesto un casco protector, no use ropa suelta, y que ésta sea preferentemente de colores claros, y utilice calzado que se afirme con seguridad a los pedales;

e) Que el conductor sea su único ocupante con la excepción del transporte de una carga, o de un niño, ubicados en un portaequipaje o asiento especial cuyos pesos no pongan en riesgo la maniobrabilidad y estabilidad del vehículo;

f) Guardabarros sobre ambas ruedas;

g) Luces y señalización reflectiva.

Mantenimiento:

⦁ Asegúrese de que su bicicleta sea del tamaño adecuado.

⦁ Que se encuentre ajustada correctamente para usted, eso causará menos fatiga por ser más cómoda y fácil de controlar.

⦁ Asegúrese de que su bicicleta funcione correctamente.

⦁ Usted debe inspeccionarla regularmente.

Circulación

Circular sobre la derecha no significa circular sobre el borde de la calle o del camino, por lo siguiente:

⦁ Para esquivar autos estacionados o peligros en la calzada.

⦁ Al doblar hacia la izquierda.

⦁ Cuando Ud. Está pasando a otra bicicleta o a un auto.

⦁ Para evitar conflictos con los autos que doblan a la derecha.

⦁ Cuando el carril es muy angosto para que una bicicleta y un auto circulen uno al lado del otro en forma segura.

⦁ No se debe circular sobre el borde de la calle o camino.

La distancia correcta para transitar entre la bicicleta y un vehículo estacionado, es de 0.50 mts.

El automovilista debe conservar una distancia de 1.50 mts. con respecto a la bicicleta.



Protección:

Aun los ciclistas más cuidadosos pueden caerse y ser embestidos por otro vehículo o bien una simple caída ocasional puede provocar daños en la cabeza. El cerebro es muy frágil y a menudo no se cura ni recupera de la misma manera que los huesos rotos. El daño puede ser de por vida. En este sentido, los cascos brindan probada protección.