Menor mordido por un can

En jurisdicción de Scria. Vº Hipódromo Menor Mordido Por Can: C/Sarmiento y c/Comandante Cabot, departamento Rawson, provincia de San Juan, se entrevistó a la Sra. Sandra Flores 46 años, la misma manifiesta que su hija de 11 años, la habría mordido un can del vecino del sr Carlos German Stembere de 30 años. Sería un can raza ovejero. En el lugar se constituyó el interno 3 a cargo del Dr. Tello Jorge m/p 4040 el mismo examinó y traslada a la menor al hospital Rawson, presenta heridas cortantes miembro inferior derecho. La Sra queda invitada a cria 24°.

Fuente: Relaciones Policiales de San Juan.

Foto ilustrativa.