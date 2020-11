Dialogaron sobre la actualidad del sector y los desafíos que vienen para la próxima temporada en contexto de pandemia.

El Ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano presidió la Mesa de Consenso Vitivinícola que se realizó de forma virtual.

Al comenzar el encuentro, el ministro Díaz Cano dijo que «el pedido del gobernador para todos los sectores es que seamos estrictos con el cumplimiento de los protocolos de prevención del coronavirus. No queremos dar marcha atrás con lo que venimos haciendo en relación a las actividades económicas, por eso pedimos responsabilidad y compromiso para que no haya contagios». Además, dijo que la agricultura y la agroindustria, al no haber parado en todo este tiempo, se ha podido mantener pese a los problemas económicos que se están generando en otros ámbitos.

En relación a los reintegros a las exportaciones, Díaz Cano señaló que se va a gestionar este reembolso para la pasa y la uva en fresco del mismo modo que se dio para el vino y el mosto. Para eso se ha solicitado una reunión con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra.

Conversaron sobre las distintas metodologías para el futuro ingreso de trabajadores temporarios a la provincia con la finalidad de realizar las tareas de cosecha, principalmente. El Ministro comentó que para contribuir a mejorar esa situación, se ha elaborado el Programa San Juan Trabaja orientado a la incorporación de nuevo personal. Este programa consiste en un aporte por parte del Estado Provincial con el cual se benefician empleados y empleadores. En una primera etapa y en su modalidad de entrenamiento laboral, trabajadores y trabajadoras percibirán una ayuda económica mensual de $10.000 durante los primeros tres meses que dure el entrenamiento y capacitación.

Luego de ese periodo, las empresas podrán admitir los trabajadores en su planta permanente de empleados y en ese caso, éstas se beneficiarán con un aporte similar durante otros 6 meses. Las personas interesadas, tanto empleados como empleadores pueden inscribirse a través de la plataforma sanjuantrabaja.sanjuan.gob.ar

Luego, el ministro expuso los programas de crédito vigentes a los que pueden adherirse para la incorporación de riego, perforaciones e incorporación de energía solar fotovoltaica.

Para el caso de la instalación o ampliación de sistemas de riego será destinado a productores agropecuarios que cuenten con una superficie total cultivada menor o igual a 25 has. Para perforación y/o recuperación de Pozo de Agua el máximo de hectáreas cultivadas deberá ser menor o igual 50 has. Para incorporación de energía fotovoltaica para el funcionamiento de equipos de riego, bombas de agua y pozos de agua, el máximo de hectáreas cultivadas de la propiedad deberá ser menor o igual a 50 has. El solicitante podrá requerir el crédito para realizar la inversión en cualquiera de los destinos por hasta $3 millones. Los interesados podrán informarse con más detalle a través de la página fiduciariasj.online y en el Centro de Financiamiento Productivo -CEFIP- (Jujuy y Córdoba, Capital. Tel 4226145)

Los participantes expusieron sus inquietudes y preocupaciones relativas a las actividades de bodega y labores que es necesario realizar en los viñedos, y las restricciones que impone la pandemia para realizarla. Comentaron que será un desafío afrontar la temporada con las restricciones.

También consultaron por créditos para cosecha y acarreo de la uva no sólo la que se destina a vinificar sino también para uva en fresco y pasas.

Participaron Eduardo Garcés, de la Federación de Viñateros, Juan José Ramos de la Asociación de Viñateros Independientes, Mario Pulenta de la Cámara de Bodegueros, José Molina, de la Cámara de Productores Vitícolas, Ángel Leotta de la Cámara Vitivinícola. Por parte del Ministerio de Producción participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, licenciado Marcelo Balderramo, y director y subdirector de Asuntos Vitivinícolas, ingeniero Fioravante Da Rold y CPN Martín Garcés, respectivamente.