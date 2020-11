Hechos policiales

Comisario Patricia Herrera: A las 02:16 hs. Cria. 5º INF. LEY DE FLAGRANCIA (fiesta clandestina 24 personas mayores y 4 menores y 8 vehículos): Av. Libertador y Av. Circunvalación

parrillada la Tradicional informa personal policial que entrevista al Sr.

1) Marcelo Antuña 47 años, quién manifiesta que se está celebrando un cumpleaños de

90 años, donde se procede a la aprehensión de 2) Recabarren Pároli Jorge Darío, 3) Frau Fredes Julieta, 4) Pérez De Almeida Ariela Vanesa, 5) Antuña Marcelo, 6) Mattar Beatriz De Los Ángeles 7) De AlMeida Susana, 8) Recabarren Paroli Juan José, 9) Díaz Carlos Clemente, 10) Pringles Lucas Renzo, 11) Paroli Mónica Isabel, 12) Martínez Ricardo, 13) Navarro Orlando Adolfo, 14) Bordón Alfredo Miguel, 15) Echenique Ana María, 16) Lucero Matías Jonathan, 17) Ávila Gómez Gonzalo Ariel, 18) Antuña

Leonardo Walter, 19) Páez Cuello Rubén Alfredo, 20) Castro Rosario Lidia, 21) Pascual Recabarren Jorge, 22) Antuña

Marcelo (hijo), 23) Recabarren Javier,

24) Martínez Jesús y

los cuatro menores de edad. Se hace presente

el Ayte. Fiscal Dr. Arancibia Leonardo quien lo vincula a legajo 44/20

por infringir los art. 205 y 239 del C.P.A a cargo de la U.F.I Nº 2.-

A las 03:25 Hs. Cria. 17º SINIESTRO VIAL (moto – can): A través de la guardia policial de hospital Rawson, se toma conocimiento de que en calle Diaz y Centenario, una movilidad particular, conducida por el Sr.

Alcucero Luis Ismael 23 años Álvarez de 23 años, quién presenta fractura

de muñeca izquierda al embestir la motocicleta que guiaba a un can y

protagonizar una caída. Fue asistido por el Dr. Herrara Facundo M.P N°

5174 y dejado en observación.

Fuente: Relaciones Policiales de San Juan.