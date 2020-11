Hechos policiales

Policía de San Juan informa que en jurisdicción de comisaria 34 a las 00:10 Hs. mediante un llamado a la línea de emergencias 911, se da a conocer que en domicilio del lote hogar N° 34, desde un vehículo VW Gol estarían descendiendo cosas de dudosa procedencia. Se comisiona personal policial, quienes a su arribo divisan el auto en mención, entrevistando al conductor del rodado, tratándose de Leonardo Fernández Varela de 29 años de edad. Al consultarle sobre los elementos que aún estaban en el vehículo no puede justificar procedencia. También se entrevista al propietario de la casa siendo Erik Javier Bogni de 27 años de edad, quién manifiesta que le habrían dicho que un flete le dejaría cosas en su casa y a posterior lo retirarían. Personal policial logra divisar rollos de cables que se encontraban detrás de la medianera de la casa (de tela olímpica) ya que colinda con un descampado a lo que el ciudadano Bogni accede a entregar al personal policial. Ambos quedan vinculados a Sumario N° 256/20 caratulado Robo con intervención del 5 Juzgado de Instrucción. Dichos efectos pertenecen a la empresa Loma Negra.





Comisario Patricia Herrera: En la mañana de hoy en jurisdicción de CRIA 13º ACTUACIONES POR FALLECIMIENTO: Bº Natania 15 mnza II, se entrevista a Mirta Gladys Cortínez de 68 años de edad, quien da cuenta que su esposo Oscar Angel Martin de 78 años de edad, al ingreso del baño se resbala y golpea en la cabeza perdiendo la consciencia. Personal de EM int 05 a cargo del Dr. Edgar González MP 5065 constata el fallecimiento.

En jurisdicción de SUB CRIA CIPOLLETI APREHENDIDO Y SECUESTRO (INF. LEY FLAGRANCIA) Diaz y Centenario Barrio Agua Negra informa Of. Ayte. de la vega Matías, que se encontraban de recorridas en las inmediaciones y son entrevistados por Avellaneda Martín Maximiliano de 42 años, manifestando que dos personas de sexo masculino habría ingresado a su dlio alrededor de las 06:45 hs mientras la familia dormía (sin violentar ingresos ya que estaba sin seguridad las puertas), al despertarse logra ver a los cacos salir corriendo con 01 TV de 43 °, 01 celular. Personal policial procede a realizar recorridas hasta lograr interceptar a uno de los masculinos quien se encontraba con los efectos sustraídos. El aprehendido es identificado como Fermín Rodrigo Quiroga de 18 años, con dlio barrio conjunto 7 mzna C casa 2. Presente el ayte. fiscal Dr. solera Alejandro Daniel quien lo vincula al legajo 45/20 caratulado Hurto a cargo de la U.F.I N° 3.

Comisario Patricia Herrera: En horas de la noche de ayer, fue habido el ciudadano. Se realizaron los protocolos correspondientes.

Policía de San Juan informa: Hace unos días (25/10) y luego de constatar que desconocidos, previo haber violentado puerta de ingreso, de la vivienda que la Sra. Raquel Bolado tenía a su cuidado; y valiéndose de esta situación, ingresaron para luego sustraer una serie de electrodomésticos. Por ello radicó denuncia penal en Cria. 34°, su relato, sirvió para que Sección Robos y Hurtos, tomara intervención y realice trabajo de campo, que llevara a localizar a el o los autores del robo. Tareas estas que llevaron a realizar Allanamientos otorgados por el titular del Cuarto Juzgado de Instrucción, en dos domicilios de Barrio Los Penitentes y una más en Lote Hogar N° 24, de los que, como resultado se obtuvo el secuestro de dos TV 24 pulgadas y teléfonos celulares , efectos estos que vinculan directamente con el hecho a FERNANDEZ CATRIEL (18), FERNANDEZ NAHUEL ( 21 ) y un menor de 16 años de edad, ya que fueron reconocidos a posterior por su propietario en sede policial.

