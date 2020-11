Uñac recibió a funcionaria del Ministerio de Salud de la Nación

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, acompañado por la ministra de Salud, Alejandra Venerando, recibieron en la tarde de este martes a la médica infectóloga Judit Díaz Bazán, subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, con quien dialogaron sobre los avances en el abordaje de la pandemia de coronavirus tanto a nivel provincial como nacional.

Tras el encuentro, Díaz Bazán señaló que la visita se da en el marco “de la decisión del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, de estar presentes en todas las provincias acompañando los esfuerzos que realiza cada ministerio de Salud y los equipos de gobierno”.

“Necesitamos intercambiar experiencias con las provincias”, agregó la funcionaria, quien detalló que llegó acompañada por una delegación de especialistas de la cartera sanitaria nacional, quienes intercambiaron conocimientos con los referentes sanitarios locales.

Díaz Bazán destacó la importancia del trabajo articulado con el primer nivel y el diagnóstico temprano, considerando que “en esta instancia donde el crecimiento de casos es sostenido tenemos que considerar que hoy no hay resfrío que no sea coronavirus, hoy no hay gripe; hoy hay enfermedad COVID-19. Estas son recomendaciones que hay que multiplicar”.

Por su parte, la ministra de Salud de la Provincia, Alejandra Venerando, consideró como muy importante la visita de la delegación de Salud de la Nación liderada por Díaz Bazán: “Viene a acompañarnos en el seguimiento de este trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de la Nación y las provincias”.

En ese marco, la titular de la cartera sanitaria local, agregó que se trabaja de manera conjunta “para mejorar los procesos en cada uno de los niveles de atención y reforzar todas las pautas que llevamos adelante en la provincia en el trabajo con la comunidad, con los pacientes que presentan síntomas y con los contactos estrechos”.

Para cerrar, Venerando señaló que la funcionaria nacional expuso ante el gobernador Uñac su análisis de la situación provincial, apostando por “seguir construyendo este trabajo articulado y tratando de mejorar día a día”.