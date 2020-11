Asaltaron a Baby Etchecopar

Baby Etchechopar fue víctima de un episodio delictivo este jueves por la tarde cuando dos motochorros lo abordaron de manera violenta al retirarse de Radio Rivadavia, ubicada en la calle Arenales al 2400, en Barrio Norte. Por el forcejeo con los ladrones, el periodista fue atendido de urgencia en el hospital de San Isidro. Allí lo trataron por una luxación en uno de sus hombros.

“Iba caminando por Arenales, cuando cruzo la calle viene una moto y se tiraron encima mío para sacarme el reloj. Fue al voleo. Me lo hacen a mí o a una persona de 80 años”, dijo con total indignación el conductor de Baby en el medio, el ciclo radial que se emite de 12 a 14 de lunes a viernes por AM 630, a la salida del centro médico de San Isidro.

“Un tipo grandote viene de atrás corriendo, me empuja y me tira (en la calle). Me sacó el reloj, pero lo recuperé. En el tiempo que estuvimos forcejeando, la policía se puso las pilas y laburaron bárbaro. Lo agarraron y está preso”, agregó el periodista en diálogo con Mauro Viale, su compañero de A24 y el conductor del ciclo Más que noticias.

“No quiero bajar una línea política pero si tenemos un Presidente que hace dos días dijo que los ricos son los culpables de todo y que los pobres son las víctimas, el resentimiento es muy grande», remarcó Baby, haciendo alusión a declaraciones que Alberto Fernández realizó durante un acto en Avellaneda.

“Argentina se cae en picada y va a explotar por estas pequeñas cosas. Estamos en una anarquía total donde cada uno hace lo que quiere y no hay castigo, y tampoco hay premio”, reflexionó el conductor televisivo.

Luego, Baby mostró desde su celular a la cámara una foto de uno de los ladrones que fue detenido minutos después del asalto por un agente de la Policía de la Ciudad: “Es un ocupa, pero lo malo es que si no me apuro a hacer la denuncia lo liberan”. El otro asaltante se pudo escapar en la moto rápidamente.

Además, el periodista de radio y televisión dio detalles de la lesión que tiene como consecuencia de haber forcejeado con los ladrones: “Tengo una luxación en el hombro, me duele muchísimo, me vine a atender con mi médico, Freire, creí que me iban a operar. Es un sobrehueso, a la edad nuestra caemos como podridos. Estoy bien, gracias por sacarme porque me llamó muchos familiares para ver si estaba internado y nada que ver. Ya tengo el alta (médica) para ir a casa”.

“¿Cómo estás de ánimo?”, le consultó Viale. “Estoy acostumbrado, uno siempre dice la saqué barata, a vos te pasó…”, le respondió Etchechopar. Esta no es la primera vez que vive un episodio de inseguridad. Cabe recordar que en marzo de 2012 fue víctimas de un violento asalto en su casa de San Isidro, cuando se encontraba con su familia. La Justicia dictaminó que el periodista actuó en “legítima defensa” durante el tiroteo en que cayó abatido uno de los ladrones. Además del propio Baby, resultó herido su hijo, Federico. Esa noche también estaba su hija, por esos días embarazada.

Aunque tiene mucho dolor por la lesión en su hombro, el conductor explicó que no piensa faltar a sus compromisos laborales y esta noche sí o sí estará al frente de su programa Basta Baby, que se emite a partir de las 23 por la pantalla de A24: “Voy a laburar, soy igual que vos, Mauro, somos dos enfermos y locos. Es más fuerte que nosotros. Esta noche voy”.