Día del bancario

El Secretariado de la Asociación Bancaria Seccional San Juan, saluda a Todas y Todos los Trabajadores Bancarios en su día!! Este es y será, un año ‘Atípico’ en muchos sentidos, tanto laborales como familiares y sociales, donde todavía estamos adaptándonos a los que algunos denominan, la “Nueva Normalidad”, ya que no tenemos que estar pensando cuando pasará todo esto! sino que, todos los días debemos estar Preocupados y Atentos a incorporar o normalizar todas las medidas sanitarias posibles, para así Cuidarnos!! Cuidar a Nuestras Familias!! y de ese modo también, Cuidar al Prójimo!! Desde varios sectores nos han manifestado el Agradecimiento hacia Las y Los Trabajadores Bancarios, quienes estuvimos desde el primer día de la Cuarentena, cumpliendo nuestro trabajo, para Atender las necesidades de los Clientes en particular, y de la Sociedad, en general; Nosotros estuvimos al lado de los Trabajadores cuando extendieron el Horario de Atención o cuando se trabajó Sábados y Domingos, o aquel Jueves de Semana Santa… por ello… GRACIAS!!! Lo hicimos y lo haremos las veces que sea necesario, cada vez que Nuestros Conciudadanos así lo requieran!! Lo hicimos y haremos Nuestro Aporte!! .. ese “Granito de Arena” que Construye y Fortalece a las Sociedades!! .. más aun cuando tenemos enfrente un “Enemigo” tan poderoso, como lo es COVID-19, que ataca y mata!! Sin distinguir clase social, económica, política, o lo que sea!! Por ello, Todas y Todos!! Debemos extremar nuestros conceptos y nuestras prácticas de SOLIDARIDAD!! .. de RESPONSABILIDAD!! .. de HUMANIDAD!!, observando y haciendo observar todas las indicaciones, pedidos y medidas de las autoridades competentes, tanto del Ministerio de Salud Pública, Comité Covid-19 San Juan, de Producción, de Gobierno, incluso el mismísimo Señor Gobernador de la Provincia, nos pide que NOS CUIDEMOS!! y así CUIDAR AL OTRO!! Agradecemos también a casi todos los Funcionarios Responsables de las Entidades Bancarias en San Juan, que “se Ocuparon y se Preocuparon” por cumplir todo lo establecido en el Protocolo acordado entre las Cámaras Bancarias y La Bancaria, excepto las autoridades del Banco de San Juan SA que además es el Agente Financiero de la Provincia, que debería ser el modelo a seguir!! .. pero No!! .. resulta lamentable e inaudito que debamos Denunciar a ese Banco, en el medio de un contexto extremadamente difícil, con la Circulación Viral certificada por las autoridades sanitarias, más aun, desestimando el pedido de la Subsecretaria de Trabajo, Ninguneándola y desistiendo de la Vía Administrativa, cuando solo se le pedía “Controlar la Temperatura al Personal y a los Clientes, al ingreso de la Entidad”!! .. Es el mismo Banco que hace ya varios años, le Redujo los Salarios a parte del Personal, e incumplió la promesa de restituir esos haberes!!; el que está Condenado por la Justicia a pagar más de 17 millones de Dólares de Multa, por maniobras fraudulentas en época del Corralito!!; quien de manera perversa, “invita”, aun en época de Pandemia, al Personal a Retirarse!! .. desde hace varios años lo venimos diciendo… “ESTE NO ES EL BANCO QUE QUEREMOS PARA SAN JUAN” Una de nuestras consignas es: “A NO AFLOJAR!!”, no lo hemos hecho y no lo haremos, cuando enfrente tenemos empresarios inescrupulosos, que faltan a la verdad, que No respetan las condiciones y los Derechos de Las y Los Trabajadores!! Ello nos indica que nuestra Gestión es auténtica!! Y por ello Nuestras Compañeras y Compañeros.. ESTÁN!! .. Junto a Nosotros!! .. y Nosotros ESTAMOS!! …