Ministerio de Educación y gremios docentes

En la reunión paritaria se abordó el tema de titularizaciones, licencia gremial y por ejercicio de cargo de mayor jerarquía o imputación presupuestaria.

Este miércoles se reanudó la reunión paritaria encabezada por el ministro de Educación, Felipe De Los Ríos, junto a funcionarios de la cartera educativa y los secretarios generales de los gremios docentes: Luis Lucero de UDAP y Daniel Quiroga de AMET, mientras que por UDA participó la secretaria gremial Verónica Saffe.

Los temas abordados

Titularizaciones

Se acordó que los gremios y el departamento jurídico de la cartera educativa reconsideren el Concepto Profesional 2020.

Además se efectuará un relevamiento de los expedientes que no concluyeron el trámite de titularizaciones Decreto 1933-ME-2015. El Ministerio arbitrará las medidas necesarias para convocar a las autoridades de la cartera de Salud y la Secretaría de Seguridad, para analizar tratamiento del Certificado de antecedentes y Cartilla Sanitaria requerida para acceder a las titularizaciones.

Licencia gremial

El docente que se hubiese encontrado en uso de licencia por desempeño de cargo gremial o por asuntos gremiales o por desempeñar funciones en cargo electivo o de representación política o con licencia para cumplir funciones como miembros de Junta de Clasificación Docente o en Comisión de Servicio para cumplir funciones docentes en ese u otros organismos, y que por estas razones no pudiese acreditar los conceptos profesionales requeridos, según el nivel y/o modalidad y/u orientación, quedará exceptuado de dicho requisito; en todos los casos se deberá acreditar esta situación con el instrumento legal correspondiente.

Licencia por ejercicio de cargo de mayor jerarquía o imputación presupuestaria

El docente que se hubiese encontrado en uso de licencia por ejercicio de cargo de mayor jerarquía, por ejercicio de cargo de mayor imputación presupuestaria o en comisión de servicio para cumplir funciones como coordinador de Ciclo Básico ex Bloques de EGB 3, y que por estas razones no pudiese acreditar concepto profesional no inferior a Muy Bueno, correspondiente al/los cargo/s u hora/s. En este caso el concepto deberá corresponder al último año en que hubiese sido calificado en el cargo u horas que pretende titularizar.

La próxima reunión fue fijada para el martes 10 de noviembre a las 10 horas.