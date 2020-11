Raúl Porchetto su primer show por streaming

El año que viene cumple cinco décadas de carrera profesional. Tiene experiencia de sobra en tocar en estadios, teatros, clubes y en cuanto lugar nos imaginemos. Sin embargo, el próximo viernes 13 de noviembre hará algo que no hizo nunca: su primer show por streaming.

De cómo se prepara para el concierto en el que van a faltar los aplausos -algo tan necesario para todo artista- y sobre cómo está sobrellevando la vida en pandemia, habló Raúl Porchetto con Infobae.

“Esta es una oportunidad para compartir muchas de esas canciones que están en algún rinconcito de algún álbum, que a la gente les ha gustado y no las ha escuchado en vivo”, adelantó el autor de “Metegol”, “Reina Madre” y “Bailando en las veredas”, entre otras obras.

– ¿Cómo surgió la posibilidad de hacer tu primer streaming?

– De una mezcla de un montón de cosas. La primera es las ganas de tocar porque la última vez que lo hicimos fue en febrero y toda acción que hacía con la música era solitaria: solo con la guitarra, solo con el piano, solo cantando… Realmente me pareció una buenísima posibilidad hasta que se recupere la normalidad, la sinergia natural de compartir el arte con la gente.

El streaming es una herramienta importante. Así que, desde ese lugar, con muchas ganas e ilusión para aprovechar esta chance.

¿Qué va a escuchar la gente? ¿La idea es hacer un repaso por tus canciones de distintas épocas?

– Exacto. El juego va a estar en hacer canciones recorriendo varias épocas. Van a estar obviamente incluidos los clásicos, con versiones re lindas; y también algunas que siempre me piden y que, por el formato de los shows y al ser muy íntimas para tocar con el piano o la guitarra acústica, no se da.

– Vas a estar acompañado de tus músicos y tengo entendido también que contarás historias de tu carrera…

– Sí, tal cual. Voy a estar con mis músicos contando anécdotas de esta carrera larga de casi 50 años de profesional, que cumplo el año que viene. Y también algunas cuestiones sobre el por qué de la poética, pero fundamentalmente va a haber música, música y música…

– ¿Llevó mucho tiempo planear y preparar el show? ¿Qué expectativas tenés?

– Sí, estamos con mucha expectativa con la banda. Como te decía, desde febrero que no tocamos y estamos muy ansiosos. Aparte es el primer streaming que hacemos y por eso tiene una cosita particular. Uno tiene la experiencia de diferentes tipos de escenarios pero no esta.

La clave es hacerlo lo más natural que se pueda, buscando esa calidez y esa cuestión de ida y vuelta con la gente como si fueran amigos en el living.

Estamos dedicándole todo el tiempo que sea posible para que salga lo mejor. Hay mucho trabajo con los músicos, con los arreglos y también con el marco que le tenemos que dar porque debemos mantener la distancia reglamentaria, por ejemplo. Hay que tener en cuenta un montón de cosas que no tienen que ver con la producción musical propiamente dicha.

En tantos años de trayectoria nunca tocaste bajo esta modalidad. Me imagino que eso te debe llenar de incertidumbre porque, por ejemplo, el artista espera el aplauso y esta vez no va a estar.

– La incertidumbre es mucha porque es todo nuevo, pero es parte de cómo uno se tiene que adaptar, entender que es así y saber que no va a ser para siempre. Esperemos (risas). Así que con las inquietudes e incertidumbre de lo que uno no conoce.

Con respecto al aplauso es como vos decís. Hay como un acto reflejo de que uno está esperando esa respuesta. El otro día, charlando con Sandra Mihanovich que ya hizo un streaming, me decía: “Raúl, no sabés que duro es que no venga el aplauso”. Yo me imaginaba que debe ser como cuando uno hace una sonrisa y no te responden de la misma manera.

Por eso la idea es no enfocarlo desde un show, sino desde el lugar de compartir. Estar ahí lo más natural posible y disfrutar ese momento. Le dije a los músicos que tenemos que disfrutarlo porque eso se percibe del otro lado y la gente podrá disfrutar también.

– ¿Cómo estás atravesando la pandemia? Fuiste abuelo hace poco, y vivís entre Córdoba y Buenos Aires. ¿Ahora instalado en la ciudad para el show?

– Sí, fui abuelo y es algo que me tiene más que feliz. Estoy totalmente chocho, como decían mis abuelos.

Y la pandemia llevándola como todos. Repetiría las palabras que todo el mundo está diciendo. En lo particular, creo que el virus este es una esquirla de una sociedad planetaria que está implosionando. Lo veo así. Hay cosas que realmente hay que cambiar: cómo estamos viviendo, cómo convivimos entre nosotros, la falta de respeto al medio ambiente y a lo que son, digamos, las leyes naturales. Es como que se genera un caos del cual va a ser difícil salir si no cambiamos nuestra conciencia.

Como género humano actuamos sin límites. Parecieran ya absurdas las actitudes de los aparentemente líderes del planeta, que actúan con acciones patológicas de acumular dinero sin sentido. Es un símbolo de las limitaciones y la mediocridad que son un virus más fuerte que el covid-19.

Respecto al show, estoy preparándolo en Buenos Aires porque era imposible trasladar todo para Córdoba por el tema de las restricciones a la circulación. Aparte los músicos están en la ciudad también.

*Raúl Porchetto presenta su primer show por streaming el viernes 13 de noviembre a las 22:00 (hora de Argentina).

Fuente: Teleshow