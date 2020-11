Malestar en la OEA

El ministro de Asuntos Exteriores de la Argentina había acusado al organismo internacional de participar en un golpe de Estado en Bolivia. Sorpresa e indignación en la sede de Washington.

«Lo que ocurrió en Bolivia no hubiese sido posible sin la anuencia de la OEA. Su función es denunciar golpes, no patrocinarlos«. La frase corresponde a un mensaje que el canciller argentino, FelipeSolá publicó en su cuenta de Twitter contra la Organización de Estados Americanos (OEA) y que repercutió en la sede del organismo en Washington. Fue un día después de que EvoMorales -quien estuvo casi un año como refugiado en la Argentina luego de haber cometido fraude en las elecciones de 2019- retornara a su país acompañado por el presidente Alberto Fernández.

Visiblemente molestos con los dichos del ministro de RelacionesExteriores, desde la OEA prefirieron no responder públicamente -por el momento- a las acusaciones hechas desde una app en el Palacio San Martín. Sin embargo, en estricto off the record, una alta fuente no ocultó su enojo y señaló que los conceptos de Solá estaban absolutamente infundados y que no guardaban correlación con lo sucedido en los turbulentos días de noviembre de 2019 que condujeron a la renuncia de Morales tras varias jornadas de violencia y caos en todo el país.

“Fuimos la única organización multilateral con pronunciamientos tan claros. Hacer afirmaciones que posicionan a la OEA de otra forma es mentir y tratar de instalar una narrativa de falsedades”, señaló otra de las fuentes consultadas, quien también pidió reservar su identidad.

