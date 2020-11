Mateo Maldonado, convocado a entrenar con el equipo olímpico argentino

Mateo es uno de los deportistas juveniles sanjuaninos de mayor proyección nacional e internacional. Sus participaciones internacionales y títulos juniors avalan esta afirmación y la convocatoria de la Federación Argentina de Yachting, autoridad nacional en el deporte de vela, lo ratifica. Lo hará de sparring entrenando durante un mes con Francisco “Pancho” Guaragna, atleta clasificado a los JJOO Tokio 2021, y Juan Pablo Cardozo, suplente y actual campeón mundial juvenil sub 21, lo que marca una gran oportunidad para el timonel sanjuanino.

La Federación Argentina de Yachting lo convocó mediante nota informando en esta misiva que el campamento de entrenamiento del equipo olímpico de Laser argentino se realizará en el Club Náutico Mar Del Plata del 15 de noviembre al 15 de diciembre del presente año. El equipo argentino está integrado por Alejandro Cloos, director de Selección Nacional, Nicolás Schargorodsky, entrenador equipo olímpico nacional de laser masculino, y los mencionados Pancho Guaragna y Juan Pablo Cardozo. Mateo participará del mes competo de entrenamiento que es preparatorio para Guaragna para su participación en los próximos Juegos en Tokio y la oportunidad del sanjuanino no solo radica en el aprendizaje y entrenamiento que incorporará, sino también una chance muy importante de medirse con los dos mejores del país y mostrarse frente al cuerpo técnico y la misma federación, pensando en futuros compromisos a nivel internacional.

Esta convocatoria le viene realmente muy bien al sanjuanino, que se encuentra entrenando en la provincia y sumará este mes en el océano y con la selección argentina, nada más y nada menos, ya que en Enero del 2021 participará del selectivo en Miami, Estados Unidos, para los Juegos de la Juventud Cali 2021, donde Mateo buscará ganar la plaza que le corresponde a nuestro país.

Recordemos que Mateo Maldonado es el actual campeón sudamericano Sub 17 y Sub 19 de Laser Olímpico, título obtenido en el 2019 en Paracas – Perú. Disputó el Campeonato Mundial Juvenil ILCA en Kingston – Canadá, en donde clasificó 20º en Sub 17. Este año, antes de que las actividades deportivas se detuvieran en nuestro país, participó de la Semana Internacional de Yachting 2020 en Mar del Plata, selectivo mundial juvenil WS, donde finalizó en 2º puesto en Sub 19. Además de todos estos antecedentes deportivos, debemos mencionar su participación en Laser Radial en el 2018, compitiendo en el Campeonato Argentino y en la Semana Internacional de Yachting, además del Campeonato Centro Sudamericano de Laser Radial en Rapel – Chile, coronando ese año con su presencia en el Campeonato Mundial Juvenil ILCA en Kiel – Alemania.

FUENTE: SECRETARÍA DE DEPORTES DE SAN JUAN