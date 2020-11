MADRES PROTECTORAS SAN JUAN Somos un movimiento de madres, sobrevivientes, familiares, amigos y personas en general que luchan contra el abuso sexual en las infancias. Buscamos que se debata en la sociedad sanjuanina sobre el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) utilizado desde lo legal para obstaculizar los derechos de los menores y las mujeres; así como también sobre la aplicación real de la Ley de Protección integral de niños, niñas y adolescentes (Ley 26.061) y la Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26.150), con el objetivo de proteger las infancias y que permanezcan libres de abuso.

En el Audio, Noelia Armada, convoca a la población de la provincia de San Juan.

El SAP es una teoría perversa que carece de rigor científico y legitima el abuso, teniendo una amplia aceptación en los tribunales de justicia de Argentina. Hace referencia a una supuesta manipulación de la madre sobre sus hijos, quien les haría creer que sufrieron un abuso inexistente con el objetivo de difamar al padre, permitiendo con este falso argumento que el progenitor denunciado por abuso pase a ser víctima y la mujer denunciante victimaria. ¿Dónde queda el interés superior del niño cuando expresan no desear ver a su progenitor? Los magistrados utilizan el falso SAP para hostigar a las mujeres y para que no vayan presos los abusadores. Esta falsa justificación a la que recurre el padre y que la justicia acciona, permite que la mayoría de las causas judicializadas de pedofilia queden impunes. Actualmente en Argentina de 100 denuncias solo 3 reciben condenas. Los menores quedan destrozados, ya que la justicia intenta revincular a la víctima con su victimario. Por lo tanto, tenemos la obligación ética, política y humana de terminar con el falso argumento del SAP en el ámbito judicial, no puede ser utilizado para dictar sentencia por su falta de rigor científico y por la violación que implica a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es por esto que desde madres protectoras reclamamos en San Juan un proyecto de ley contra el falso SAP para eliminar su vigencia. La ley de protección integral de Derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada en el año 2005, ha sido inspirada en la convención de los derechos del niño y concibe al mismo como sujeto de derecho y no como objeto de tutelaje. Asistimos así a un cambio en la concepción de la niñez y sus problemáticas, analizada desde el aspecto legal, pero que refleja un real cambio de paradigma. Se trata de proteger los derechos de la infancia y la adolescencia. Desde madres protectoras se solicita a la justicia de San Juan que se cumpla con el Art 3 del interés superior del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta y el art 9 que alude al derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. También solicitamos a los medios de comunicación de la provincia de San Juan que respeten el Art 22 considerando que se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. Por último, la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) fue sancionada y promulgada en nuestro país en el año 2006, no obstante San Juan recién adhiere a la misma a fines del 2018 y aún en la actualidad no se aplica realmente en las instituciones educativas, quedando los niños, niñas y adolescentes sin la posibilidad de acceso a procesos de información, comunicación y educación para asumir una vida plena tal como lo recomienda el Comité de los Derechos del Niño. Desde Madres Protectoras solicitamos al Ministerio de Educación de San Juan la urgente y correcta implementación de la ESI para dar una respuesta eficaz a situaciones de vulneración de derechos como lo son: la violencia, el abuso y el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, tomando efectivas medidas de protección y reparación para atender estas problemáticas. Consideramos fundamental que la sociedad esté al tanto de que los contenidos de la ESI se adecuan a cada etapa evolutiva, por lo cual pedimos que se implementen estrategias de desmitificación de la ESI en el ámbito familiar y docente. La educación sexual integral no pone la mirada solo en conocer y cuidar el propio cuerpo, es mucho más que eso, tiene que ver con aprender a expresar emociones y sentimientos, con poder reconocer y respetar valores como la amistad, el amor, la solidaridad, la intimidad propia y ajena, a cuidarnos y cuidar a los demás. La escuela es el ámbito de aprendizaje primordial donde se desarrollan y desenvuelven los niños, niñas y adolescentes, teniendo el poder de hacer que se cumplan o no sus derechos. Es hora de que tome un rol activo y no deje esto en manos de las familias, teniendo en cuenta que los abusadores sexuales infantiles siempre están en el entorno cercano de sus víctimas y que el 80% de los abusos son intrafamiliares, es decir, ocurren en el seno del hogar, agravando este flagelo la situación actual de pandemia, al quedar los menores totalmente en manos de sus abusadores. Hoy, ¿Quién está velando por los niños? Cuando un niño o una niña tienen el valor de poder hablar del abuso sexual que padecieron es porque han encontrado alguien, en quien suponen, pueden confiar. A pesar de su dolor y de su miedo se animan a hablar, es un acto de enorme valentía. Es momento de que toda la sociedad sanjuanina se haga responsable y los escuche, les crea, los ayude y proteja. Luchemos por una infancia donde las marcas que les queden sean por jugar y no por abusos.