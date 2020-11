En la República Argentina, Programa Nacional de Formación Coral “Filastroca de los Animales” M° José María Sciutto “Aprender la música con la misma música” J.M.Sciutto 20 de noviembre 2020 en redes de la DNOE El Programa Nacional de Formación Coral nace en el año 2019 de la mano de la Directora Nacional Mariela Florencia Bolatti y se enmarca en un proyecto de formación de profesores, maestros corales, niños y jóvenes de todo el país en el marco de una Red Nacional de Coros de Niños y Jóvenes, su objetivo” es propiciar que los alumnos adquieran un alto nivel musical – coral. Los chicos que forman parte del Programa Nacional de Formación Coral han grabado de manera virtual la obra “La Filastroca de los animales”; es la última obra del libro Schola Cantorum del M° José María Sciutto, la misma es una serie de melodías superpuestas sin forma literaria pero que tienen un ritmo fonético en Quodlibet. El mismo pertenece al ámbito de la Dirección Nacional de Organismos Estables y está formado por chicos de entre 7 y 13 años de diferentes puntos del país que en época de cuarentena se suman dos veces por semana a clases virtuales con el Maestro José María Sciutto, la Maestra María Paz De Cicco y el Pianista Acompañante Ruggero Pedone donde continúan aprendiendo el Método Global de Formación Coral, autoría del M° Sciutto quien cuenta con mas de 50 años de trayectoria con la música. En celebración al Dia Mundial de la Infancia , los invitamos desde este 20 de Noviembre desde las redes de la Dirección Nacional a ver el maravilloso trabajo realizado por los chicos desde el confinamiento. Acerca de José María Sciutto Nació en Junín, Argentina. Realizó sus estudios como director de orquesta en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Posee una nutrida actividad concertística en importantes centros europeos, latinoamericanos y norteamericanos, en producciones sinfónico corales y de música contemporánea latinoamericana. En nuestro país, dirigió las orquestas Sinfónica Nacional, del Teatro Argentino de La Plata, de Cámara de La Plata, Sinfónica de Bahía Blanca y Sinfónica de Tucumán. En Italia, las orquestas Giuseppe Verdi de Milán, Sinfónica Abbruzzese, Sinfónica Marchigiana, Pro Arte Marche, Junior de la Accademia de Santa Cecilia de Roma, “Dei Conservatori Italiani”, Sinfónica de Bari, Tito Schipa de Lecce, del Conservatorio de Pescara e I Solisti Aquilani. En Rumania, la Orquesta y el Coro del Teatro de la Ópera de Timisoara y las orquestas Oltenia de Craiova, Sinfónica de Bacau y Sinfónica de Valcea. Por otra parte, también condujo las orquestas Sinfónica Nacional de Costa Rica, Juvenil de Costa Rica, del Conservatorio de la República Dominicana y Juvenil de La Florida State University. Es docente en master classes universitarias para la formación de directores de coro y de orquesta y es autor de un método de pedagogía coral infantil que tiene una extensa aplicación en América Latina y en Italia. Desde 1992, se desempeña como titular docente en el Conservatorio “L. D’Annunzio” de Pescara. Es director artístico del programa “Música per la Pace” de la O.N.U., consultor en el Instituto Latino-Americano de Roma y del “Center for Music of the Americas” de la Florida State University y miembro de la “American Conductors Association” y del “Fulbright Program”. Y fue jurado en concursos internacionales de canto, de solistas y coreutas. Entre 2001 y 2005, fue director del Coro Lírico y colaborador en la dirección artística del teatro lírico “Ventidio Basso” de Ascoli Piceno. De 2005 a 2010, fue director del Coro de Voci Bianche di Roma y del Laboratorio Corale dell’Accademia di Santa Cecilia en Roma. Y fue director artístico de la Schola Cantorum Argentina. En el presente tiene el cargo de Coordinador General de Coros de la Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura Nación y fue director titular del Coro Polifónico Nacional, hasta finales del 2019. Acerca de María Paz De Cicco Nació en General Belgrano Provincia de Buenos Aires Argentina, el 21 de diciembre de 1989. Comenzó sus estudios en él año 2008 en la universidad Nacional de la Plata, Facultad de Bellas Artes, Licenciatura y profesorado en Música con orientación en Dirección Coral. Seguidamente en incursiono en el estudio de Canto Lirico. Realizó curso y clases Magistrales con prestigioso Maestros Nacionales e internacionales como el Maestro Marco Berrini. “Lenguaje Musical” (Italia), 9o Simposio Mundial de Música Coral, cursando con los maestros: Josep VILA (España) Clase Magistral, Técnica de dirección e interpretación coral, Antón ARMSTRONG (USA) – Clase Magistral. Música Coral AfroAmericana, Tran Quang HAI (Vietnam) “Técnicas de Canto Orientales”, Cesar Alejandro CARRILLO (Venezuela). Composiciones Corales, Aarne Saluveer (Estonia). Repertorio y Técnica de Ensayo para Coro Juvenil, Simón Carrington (Gran Bretaña). Música Coral del renacimiento, Taller de lectura de obras corales de Música Argentina Maestro Néstor Andrenacci. Técnicas de ensayo de Dirección Coral, Orientación Coro de Cámara Maestro Hernán Sánchez Arteaga. Técnicas de ensayo de Dirección Coral Orientación Coro de niños, Maestro Cesar Bustamante. Curso de Gestión Cultural. TA-E ,Teatro Argentino de La Plata. Curso de Preparación vocal del Coro con la Maestra Virginia Bono. Fue becada por la asociación “Música per la pace” en Roma Italia ,para estudiar el “Método Global” metodología de alfabetización musical de la autoría del Maestro José María Sciutto, donde se especializó en pedagogía musical infantil y coralidad infantil. Desde el año 2009 dirige coros. Se desempeño realizando la segunda dirección del Coro del Consejo Municipal de la tercera edad de la Municipalidad de La Plata, y como directora del Coro de niños de Cultura VILLANUEVA, General Paz, Bs.As. El Coro Juvenil Municipal de General Belgrano, el Coro de jóvenes y adultos de la Municipalidad de Pila, la Escuela de Canto Coral Schola Cantorum Argentina en sus sedes de General Belgrano y Pila. Es Presidenta ,fundadora y coordinadora de SCHOLA CANTORUM ARGENTINA, Escuela de Canto Coral de la cuál el Maestro José María Sciutto es director artístico y pedagógico . La misma, es una red coral que difunde el Método de alfabetización musical de la autoría del Maestro Sciutto y la interrelación, mediante capacitaciones, conferencias, cursos, giras, festivales nacionales e internacionales entre las diferentes sedes de ScA ; teniendo desde Argentina una vinculación directa con Maestros Europeos y Centro americanos, que difunden el método. Dictó cursos del “Método Global” para directores y profesores de música y trabajó con coros de niños de diferentes municipios y provincias de Argentina, Latinoamérica y Centro América. Desde el 2019 se desempeña como directora de la Escuela de Canto Coral de la Secretaría de Gobierno de cultura de la Nación , actual ministerio de cultura de la Nación ,realizando la dirección musical de Escuela de Canto Coral y dictando curso de capacitación y formación en toda la Argentina. Estudia con el Maestro José María Sciutto, y trabaja junto a él dictando cursos, conferencias y conciertos a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como Directora Musical del Programa Nacional de Formación Coral , perteneciente a la Dirección Nacional de Organismos Estables , Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Acerca de la Dirección Nacional de Organismos Estables La misma se encuentra bajo la dirección de la Sra. Mariela Florencia Bolatti, dependiente del Ministerio de Cultura, instrumenta las políticas públicas para el desarrollo, fomento, difusión y divulgación de las expresiones artísticas y culturales. A través de su creación, se jerarquizan los nueve elencos de música y danza: Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, Orquesta Sinfónica Nacional, Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”, Coro Polifónico Nacional, Coro Polifónico Nacional de ciegos “Carlos Roberto Larrimbe”, Coro Nacional de Niños, Coro Nacional de Jóvenes, Ballet Folklórico Nacional, Compañía Nacional de Danza Contemporánea y el Programa Nacional de Formación Coral; en la órbita de la Dirección Nacional de Organismos Estables, y el 11 de agosto de 2017, se designó a la Sra. Mariela Florencia Bolatti como su directora. La Dirección Nacional de Organismos Estables tiene como responsabilidad programar, conducir y difundir las actividades de los nueve cuerpos artísticos, los cuales promueven la creación de obras de autores nacionales e internacionales; interpretan la música y la danza en todas sus manifestaciones, y apoyan las actividades a nivel federal, también fomentan la cooperación y el intercambio cultural y artístico con otras entidades nacionales e internacionales. En el 2018, tres elencos celebraron sus aniversarios: la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” y la Orquesta Sinfónica Nacional, cumplen 70 años, y el Coro Polifónico Nacional, 50 años. Y en este 2019, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, celebra 10 años de su creación. 