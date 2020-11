Se corre hoy la segunda fecha de la Temporada de Ciclismo de San Juan

Aproximadamente hace quince días que en nuestra provincia ha comenzado el calendario de carreras de ciclismo en ruta para la temporada 2020-2021. Y lo programado indica que este fin de semana, también en el Circuito San Juan Villicum de Albardón, se celebrará la segunda fecha del certamen. En cuanto a los ciclistas que participarán, quienes resultan ser los máximos protagonistas del evento, se conoce que el número de inscriptos superó los 150. Se trata de casi 50 pedaleros más en comparación con el duelo inaugural.

Si bien en todos los ámbitos de la vida cantidad no es sinónimo de calidad, los aficionados al ciclismo sanjuanino conocen a la perfección que mientras más ciclistas haya en la ruta o pista, más emocionante será la carrera. Y el encuentro deportivo programado para este domingo -a partir de las 16:30 horas- no será la excepción. El público en general seguirá las alternativas del festín ciclístico por medio de la televisación oficial y los medios de comunicación (radiales, gráficos, televisivos y digitales) de la provincia.

Es que desde la Federación Ciclista Sanjuanina, organismo rector de este deporte en nuestro terruño, y co-organizador del evento junto al gobierno provincial, anoche a última hora informaron los equipos y ciclistas que estarán en la pista del circuito albardonero.

Al igual que el total de participantes, en la previa hay otra gran novedad y es que habrá corredores provenientes de Mendoza, Córdoba y La Rioja. Estas presencias harán que la competencia sea de índole nacional y elevará aún más el nivel impuesto por los competidores locales. No obstante, es necesario comunicar a toda la sociedad que tanto los ciclistas sanjuaninos como los foráneos deberán sobrepasar con éxito un riguroso chequeo sanitario. La premisa para toda la temporada es que pueda completarse y que el protocolo de salud que previene el contagio de COVID-19 entre personas sea exitoso, como lo fue el aplicado el último 8 de noviembre.

Ahora bien, a continuación se detalla cada uno de los ciclistas que serán parte del segundo capítulo:

AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA



1-Nicolás Tivani (1)

2-Nicolás Naranjo (2)

3-Ricardo Escuela (3)

4-Daniel Juárez (4)

5-Leandro Velardez (5) – Sub 23

6-Oscar Gómez (6)

7-Santiago Sánchez (7)

8-Luciano Montivero (8)

9-Ignacio Pérez (9)

PUERTAS DE CUYO



10-Juan Cruz Gariboldi (11) – Sub 23

11-Laureano Rosas (12)

12-Darío Díaz (14)

13-Emiliano Contreras (15)

14-Facundo Cattapán (16) – Sub 23

15-Víctor Arroyo (17)

16-Emiliano Ibarra (18)

17-Iván Ruiz (19) – Sub 23

SEP SAN JUAN



18-Juan Pablo Dotti (21)

19-Leonardo Cobarrubia (22)

20-Darío Álvarez (23)

21-Matías Lisa (24)

22-Alejandro Durán (25)

23-Nicolás Traico (26)

24-Ángel Naveda (28) – Sub 23

MUNICIPALIDAD DE RAWSON



25-Kevin Castro (31) – Sub 23

26-Héctor Lucero (32)

27-Leonardo Rodríguez (33) – Sub 23

28-Diego Galván (34) – Sub 23

29-Higinio ‘Paco’ Lucero (35)

30-Nahuel Mendez (37) – Sub 23

31-Sergio Aguirre (38)

32-Luciano Cabrera (39)

MUNICIPALIDAD DE POCITO



33-Gerardo Tivani (41)

35-Juan Javier Melivilo (43)

36-José Martín Reyes (44)

37-Washigton Roberto (45) – Sub 23

39-Gerardo Atencio (47)

40-Mauricio Domínguez (48) – Sub 23

CONSTRUCCIONES UREÑA



41-Pedro González (51)

42-Gustavo Albarracín (52) – Sub 23

43-Nicolás Hausen (53)

44-Marcos León (54)

45-Luis Jácamo (55)

46-Ezequiel Simoncelli (56)

47-Matías Malla (57) – Sub 23

48-Cristian Flores (58)

FUNDACIÓN DEPORTE Y SALUD DIBERBOLL



49-Jonatan Soria (61)

50-Juan Barón (62)

51-Leandro Castro (63) – Sub 23

52-Diego Tivani (64)

53-José Astiasarán (65)

54-Franco Contrera (66)

55-Adolfo Agüero (68)

56-Santiago Rodríguez (69)

ARGYCOL (ARGENTINA Y COLOMBIA)



57-Marcos Jácamo (71)

58-Miguel Arancibia (72)

59-Enzo Silva (73) – Sub 23

60-Andrés Olivares (74)

61-Germán Elizondo (75)

62-Matías Vila (76)

63-Federico Delaporte (77)

64-Fabio Figueroa (78)

65-Ariel Solera (79)

ASOCIACIÓN CIVIL DEOLINDA CORREA – SAN MARTÍN



66-Cristian Dumón (81)

67-Julio Salazar (82)

68-Darío Galván (83)

69-Ivan Pereyra (84)

70-Esteban Ramírez (86)

71-Héctor Ramírez (87)

MINI ZABALA – MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN



72-José Zabala (91)

73-Sebastián Cianci (92)

74-Juan Pablo Moya (93)

75-Lautaro Peñalver (94) – Sub 23

76-Martín González (95)

77-Enzo Zabala (97) – Sub 23

78-Matías Pérez (98) – Sub 23

WILSON BIKE – SINDICATO DEL PLÁSTICO

79-Wilson Fernández (101)

80-Andrés Páez (102)

81-Juan Olmos (103)

82-Juan Luna (104) – Sub 23

83-David Calivar (105)

84-Juan Pablo Nehín (106)

85-Braian Zárate (107) – Sub 23

ESCUELA DE CICLISMO SERGIO PAYASO VALDEZ



86-Ramón Aguirre (111)

87-Maribel Aguirre (112)

88-Fabricio Castillo (113) – Sub 23

89-Mario Montaño (114) – Sub 23

TEAM BICICLETERÍA JÁCAMO – MENDOZA



90-Francisco Monte (121)

91-Alejandro Corvalán (122)

92-Mauricio Jácamo (123)

93-Fabricio Pereyra (124)

94-Dino Badesso (125)

95-Diego Sánchez (126)

96-Ángel Ormeño (128)

97-Emilio García (129)

TEAM HUALILÁN



98-Rodrigo Illanes (131)

99-David Brenta (132)

100-Gustavo Ramírez (133) – Sub 23

101-Eduardo Sevilla (134)

102-Alejandro Cabral (135)

103-Emil Caliva (136)

104-Facundo Pérez (137)

SECRETARÍA DE DEPORTES – CHILECITO



105-Carlos Guigni (141)

106-Carlos Navarro (142)

107-Adrián Yañez (144) – Sub 23

108-Mariano Guigni (145) – Sub 23

SHANIA COMPETICIÓN



109-Franco López (151)

110-Eduardo Luján (152) – Sub 23

111-Carlos Soto (153)

112-Cristian Romero (154)

113-Juan Curuchet (155)

114-Pablo Brun (156)

115-William Brun (157) – Sub 23

NACHOS BIKE TEAM – CÓRDOBA



116-Juan Pablo Sardella (161)

117-Ariel Arévalo (162)

118-Santiago Giomi (163)

119-Juan Rivero (164)

120-Franco Miranda (165)

MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN – MENDOZA



121-Jonathan Agüero (171)

122-Iván Escudero (172)

123-Emanuel Martínez (173) – Sub 23

124-Miguel Nebot (174)

EQUIPO CONTINENTAL – SAN LUIS



125-Tomás Suárez (181) – Sub 23

126-Joel Morales (182)

127-Fernando Torres (183)

128-Nahuel Bazán (184) – Sub 23

129-Andrés Fernández (185) – Sub 23

130-Nicolás Vazquez (186) – Sub 23

SELECCIÓN DE SAN LUIS



131-Lorenzo Díaz (191) – Sub 23

132-Facundo Sosa (192) – Sub 23

133-Facundo Saguez (193) – Sub 23

134-Gastón Cambareri (194)

AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA



135-Elías Montivero (200) – Juniors

136-Julián Díaz (201) – Juniors

137-Exequiel Alarcón (202) – Juniors

PUERTAS DE CUYO



138-Nicolás Arnau (203) – Juniors

SEP SAN JUAN



139-Mateo Kalejman (206) – Juniors

140-Leonardo Bravo (207) – Juniors

MUNICIPALIDAD DE RAWSON



141-Rodrigo Díaz (209) – Juniors

142-Agustín Videla (210) – Juniors

143-Walter Villavicencio (211) – Juniors

MUNICIPALIDAD DE POCITO



144-Walter Ramos (212) – Juniors

145-Milton Aguilera (213) – Juniors

CONSTRUCCIONES UREÑA



146-Alexander Moreno (215) – Juniors

FUNDACIÓN DEPORTE Y SALUD DIBERBOLL



147-Nahuel Roberto (218) – Juniors

148-Agustín Delgado (219) – Juniors

ASOCIACIÓN CIVIL DEOLINDA CORREA – SAN MARTÍN



149-Juan Bonilla Castillo (224) – Juniors

150-Ángel Oropel (225) – Juniors

151-Lisandro Bravo (226) – Juniors

MINI ZABALA – MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN



152-Lukas Dundic (227) – Juniors

WILSON BIKE – SINDICATO DEL TEAM HUALILÁN



153-Leonardo Zárate (231) – Juniors

154-Facundo Castro (232) – Juniors

ESCUELA DE CICLISMO SERGIO ‘PAYASO’ VALDEZ



155-Fabricio Sisterna (233) – Juniors

156-Agustín Martínez (234) – Juniors

157-Santiago Videla (236) – Juniors

158-Lautaro Cuevas (237) – Juniors

159-Braian Mallea (238) – Juniors

TEAM BICICLETERÍA JÁCAMO – MENDOZA



160-Juan Pablo Lahora (239) – Juniors

161-Rodrigo Roberto (240) – Juniors

NACHOS BIKE TEAM – CÓRDOBA



162- Santiago Herrera (248) – Juniors

EQUIPO CONTINENTAL – SAN LUIS



163-Tomás Moyano (251) – Juniors

164-Santiago Ledesma (252) – Juniors

Nota: entre paréntesis el número de dorsal que usará cada ciclista.

FUENTE SECRETARIA DE DEPORTES DE SAN JUAN