Más jubilados de la Cámara recibieron distinciones

Al mediodía, fue llevada a cabo una segunda ceremonia de homenaje para continuar con la entrega de los diplomas de honor, los presentes y las resoluciones de reconocimiento a la trayectoria laboral de los empleados de la Cámara de Diputados que en el último año han obtenido el beneficio de la jubilación, según decreto Nº 681/2016. El motivo de realizar los actos en dos tandas fue por las medidas sanitarias establecidas de acuerdo al estricto protocolo COVID-19 dentro del edificio legislativo.

En esta oportunidad los distinguidos fueron Enrique Hugo Mercado; Omar Heriberto Molina; Roberto Edgardo Soto; Sonia Ibelice Faedo y Susana Estela Ruffolo (ausente).

Del mismo modo que en el anterior acto, el vicegobernador Roberto Gattoni estuvo acompañado por el secretario Administrativo, Roberto Iglesias y dedicó unas palabras de agradecimiento al personal legislativo por todos los años de servicios brindados en la Cámara y manifestó su disculpas por no poder realizar una ceremonia con las muestras de afectos que se merecen y el acompañamiento de familiares y compañeros para este momento especial, debido al distanciamiento que la pandemia nos obliga cumplir como medida preventiva.

También les recordó que “esta es su casa, y seguirá siendo su casa más allá de que ocupen o no un puesto laboral en lo formal. Siguen siendo compañeros de trabajo, siguen siendo parte integrante de esta familia legislativa. He tenido la suerte de compartir parte de mi actividad laboral con ustedes como compañeros de trabajo, hoy me toca compartir como vicegobernador. Para mí es un halago poder estar presente hoy con ustedes”.

Y por último, el titular del Poder Legislativo señaló que “dejan una parte horaria de su vida para dedicarla a otra actividad. Jubilarse es cambiar de actividad, no es dejar de hacer actividades. Jubilarse es encarar nuevos desafíos, nuevos proyectos, es acostumbrarse a tener otras cosas, otras metas. Pero recuerden que siempre van a ser parte de la familia de la Cámara de Diputados y hoy, quienes circunstancialmente estamos y quienes de manera permanente están, lo vamos a sentir de esa manera. El mejor de los éxitos, que puedan disfrutar muchísimo esta nueva etapa”.

Una vez concluido el discurso del vicegobernador, los agentes jubilados de la Cámara recibieron sus distinciones.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Emmanuel Moreta