Qué pasará con las donaciones

Ana Rosenfeld se refirió a los regalos que el Diez le hizo a quien fuera su pareja, entre ellos una casa en Bella Vista. Además, habló de la compensación económica que su clienta pidió ante la Justicia.

Aunque no los unía la sangre ni un papel,Rocío Oliva fue una de las personas más importantes en la vida de Diego Maradona. Ana Rosenfeld, abogada de la panelista de Polémica en el Bar, contó que su clienta está triste por no haber podido despedirse de “ese gran amor” y se refirió a la demanda que inició hace un año y medio contra el ídolo en concepto de compensación económica.

“No es oportuno hablar de Rocío judicialmente, sino de Rocío mujer. Hoy en lo único que piensa es en no poder despedirse de ese gran amor. Jurídicamente no hablamos, ella tiene un derecho que está en tribunales pero no hablamos de ese tema”, dijo la letrada en diálogo con Nosotros a la mañana.

Durante el tiempo que fueron pareja, el Diez le habría hecho varios regalos tanto a ella como a su familia, entre ellos un inmueble: “Las donaciones que hace una persona en vida son válidas, pueden tener algún tipo de cuestionamiento jurídico si se hacen en beneficio de un hijo y perjuicio de otro”.

“Las liberalidades como una donación, desde un museo a un amigo o persona, conforme a las leyes, no tienen ningún tipo de cuestionamiento jurídico”, insistió Rosenfeld.