Policías ayudaron a niños salir de un canal

En la tarde de ayer Emergencia Médica – Sub Cria Santa Lucia Este: Informa Cabo Carrizo Ricardo que en cámara E-13 Benavidez y Maradona se observa a dos menores en el interior del canal Benavidez, que aparentemente no podrían salir del mismo y se los estaba llevando la corriente por lo que se comisiona a los móviles H-250 Of. Ayte Romero Cristian. Agte Diaz Alejandro y HTC-14 Agte Alcayaga Cristian. Agte Jofre Daniel quienes se constituyeron en el lugar logrando sacar a los menores quienes serían uno de 12 años de edad y otro pequeño de 10 años. Los mismos se encontraban en buen estado de salud y fueron trasladados a sede de Sub Cria Santa Lucia Este al resguardo hasta el retiro de sus progenitores.

Fuente: Relaciones Policiales de San Juan.