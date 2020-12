Cristian Andino: 𝐂𝐢𝐧𝐜𝐨 𝐚ñ𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨 𝐫𝐞𝐧𝐨𝐯𝐚𝐝𝐨

El intendente del departamento de San Martín, en la provincia de San Juan, CPN, Cristian Andino expresó: Esta no es una fecha más. Cumplí el primer año de mi segundo mandato consecutivo como intendente de San Martín, renové mi compromiso con la gente y con esfuerzo y trabajo en equipo cumplimos. Tal como sucedió en las gestiones que tuve el orgullo de encabezar épocas atrás. Porque creo que no solo se renovaron las esperanzas, también nos tocó enfrentar el peor de los años. Una pandemia nos cambió por completo el rumbo del mundo, del país, de la provincia y por ende, del departamento. Aun así seguimos trabajando y más que nunca. Redoblamos el esfuerzo, en consonancia con el gobierno provincial, conducido por el gobernador Sergio Uñac, quien también cumple hoy un año de su segundo mandato. Estamos cerrando un año equilibrado, a pesar de lo difícil de la situación pudimos mantener nuestras finanzas equilibradas, tal como es costumbre de la gestión. Y eso nos impulsa a seguir mejorando cada vez más. Siento profundo orgullo de ser intendente de un departamento pujante con gente que le hace frente a la adversidad y agradecer el acompañamiento en momentos difíciles. Empezamos este año con un desafío histórico. Nos enfrentamos a la pandemia del coronavirus que puso en jaque lo sanitario y lo económico. Es por eso que desde un primer momento, mi preocupación y ocupación fue generar actividades productivas para que nuestros vecinos pudieran paliar la crisis que agudizó esta pandemia, con el parate total de todas las actividades en un primer momento. Así lanzamos #SanMartínAgroecológico, mediante el que los vecinos volvieron a creer en la tierra, en los #cultivos y en la #producción de hortalizas sanas para consumo propio, pero también para comercializar en un futuro. También apostamos a las Unidades de #Huevos Caseros. Les dimos herramientas, conocimientos y todo lo necesario a las familias de San Martín para que pudieran iniciar el #emprendimiento, con la producción de huevos con #gallinas que nosotros les entregamos. De todo esto, ya estamos viendo los frutos. Por otro lado, activamos #Billetera#Virtual San Martín, que dio a los consumidores y comerciantes una novedosa herramienta para intercambio de bienes, servicios y productos. Pero esto no fue todo. Cuando los protocolos lo permitieron, volvimos a activar la #construcción de #viviendas. Así ya hay familias que tienen un techo digno porque seguimos trabajando con el Gobierno de la provincia, a través del #IPV, del #LoteHogar y de la #construcción por #cooperativas.También, junto al Gobierno de Sergio Uñac, trabajamos para la conexión del #gasnatural para dar mejores servicios a nuestros vecinos. Mejoramos además #espaciosverdes y renovamos la #iluminación de varios barrios y sectores del departamento, colocando artefactos led de tecnología avanzada. No se frenó las obras que tienen que ver con el área vial, ya que junto a la Dirección Provincial de Vialidad trabajamos para el mejoramiento del #puente de calle Rodríguez, clave para San Martín, pero también para Angaco y Chimbas. En cuanto a la salud, estamos mejorando instalaciones para que nuestra gente tenga más y mejor #asistenciaSanitaria. La #seguridad también es un punto importante en esta gestión que se renovó el pasado 10 de diciembre de 2019. Es por eso que junto a la Secretaría de Estado de Seguridad de la Provincia y con el total apoyo de la Policía de San Juan, estamos ya haciendo tareas para crear la #PolicíaRural del departamento. Este fue un año difícil. Pero en medio de las inclemencias descubrimos que todos, de manera solidaria, y empujando para el mismo lado, podemos salir adelante, superando todas las adversidades