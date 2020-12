CONTANGO HISTORIAS Producida por Performartes, es una obra Audiovisual de Sabrina Castaño y Federico Santucho que cuenta con el apoyo de Prodanza. Se presentará por primera vez para todo el país el 14 de Enero de 2021

Funciones por streaming desde el 14 hasta el 20 de Enero Entradas por Alternativa Teatral a la gorra sugerida desde $ 100.-

CONTANGO HISTORIAS Contango Historias es un proyecto, que vincula e investiga al Tango en relación con las diferentes disciplinas del movimiento. La danza, el cine y el teatro se unen para adentrarnos en un viaje por los laberintos fileteados de nuestro ser. Contango Historias busca promover un estado de bienestar y de resolución de conflictos personales desde el autoconocimiento. Propone al espectador identificar indicadores que pueden ser aprovechados para cuestionarse el ritmo de vida que uno lleva, las relaciones que ha establecido y las decisiones que ha tomado, con la finalidad de poner en coherencia su vida para poder liberarse, redescubrirse, vibrar en su propia esencia, ir más liviano, vivir su propia vida, salir del lugar de víctima y no reparar ni repetir la vida de alguien más de su clan familiar. Surge así un proyecto nuevo e innovador que revitaliza al Tango, rompiendo sus estereotipos y colocándolo en un lugar privilegiado para el desarrollo de la dramaturgia bailada. Sinopsis Juan es un músico metódico y sistemático que oculta en su instrumento la nobleza de su alma, Daniela, en cambio está herida y no consigue olvidar lo que su pluma no logra escribir Una voz, mitad Humana, mitad Ángel, será la encargado de guiarnos por los fantásticos mundos de estos personajes, descubriendo… eso, que no los deja avanzar.

FICHA TÉCNICO – ARTÍSTICA Autoría: Sabrina Castaño y Federico Santucho / Textos: Daniel Goglino / Bailarines: Gastón Gatti, Kimelen Fernandez, Lucas Minhondo / Diseño coreográfico: Sabrina Castaño y Federico Santucho / Coreografía: Contango Historias / Vestuario: Sabrina Castaño / Diseño Gráfico: Huberto Stempless / Edición de Sonido: Federico Santucho / Fotografía: Gerardo Azar – Inés Silvestre / Dirección de Fotografía y Cámara: Gerardo Azar / Edición de Video: Gerardo Azar / Difusión y prensa: Marisa Tomaselli / Producción General: Perormartes / Producción Ejecutiva: Hernán Nocioni / Producción Audiovisual: Opal Audiovisual / Dirección: Sabrina Castaño y Federico Santucho BAILARINES Lucas Minhondo Oriundo de Entre Ríos. En el año 2000 inicia sus estudios de Danzas Folclóricas, luego continuó con danza jazz y ballet. Desde el 2012 profundiza su investigación en danza contemporánea con diferentes docentes. En el año 2013 obtuvo la beca de estudio en la Universidad de Point Park. Trabajó con E. Ludueña, G. Contreras, D. Señoran, M. Kuhmichel, S. Perez Tranmar, S. Villalba, F. Moreno, E. Roces, A. Castelli, . Fue docente en la CNDC , actualmente dicta clases en escuelas para bailarines, en el BFN y asistió en talleres a Eugenia Estevez. Kimelen Fernandez Es Maestra Nacional de Danzas. Bailarina de diversos ritmos y estilos. Danza clásica, contemporánea, Tango y Folklore. Como intérprete fue parte del espectáculo “Tango” de Roberto Herrera Tango en sus giras en los años 2008, 2009 y 2010. Fue miembro de diferentes compañías artísticas independientes folklóricas de Buenos Aires y de la Compañía de Tango de La Universidad Nacional de Arte particularmente en el año 2018. Realizó exhibiciones y brindó seminarios en milongas de Barcelona, España y diversas localidades de Italia. Fue galardonada en diversos premios en rubros folklóricos como Mejor Bailarina y primeros premios en parejas de danza y conjuntos. Fue dirigida artísticamente por directores como Ana Maria Steckelman, Roberto Herrera y Alexis Mirenda .Hoy es parte de la compañía de Arte Folklórico, CadD, de Analia Domizzi y brinda clases, talleres y seminarios de Movimiento. Gastón Gatti Bailarin de distintas disciplinas FOLKLORE,TANGO,DANZA CONTEMPORANEAS,JAZZ. Sus comienzos fueron en el ballet folklórico LA REBELIÓN. Luego se formo con los siguientes maestros de diversos lenguajes de movimiento :David Señoran, Analía Gonzales, Gabriel Contreras, Luis Baldasarre, Daniel Baltra, Jonathan Spitel, Denis de la Roche.

DIRECTORES Sabrina Castaño es Intérprete en Danzas Folklóricas y Tango otorgado por el Instituto Universitario Nacional de Artes (UNA) 2010. Actualmente integra el Ballet Folklórico Nacional y es miembro de la Asociación para la Promoción y Difusión de las Artes Performáticas (Performartes). Se formó con Olga Ferri, Enrique Lommi, Luis Baldasarre, Margarita Fernandez, Oscar Aráis,Giuliana Rossetti, Corina de la Rosa y Julio Balmaceda, Leonardo Cuello, Mariel Robles y Gonzalo Alonso, Jorge Torres ,Carlos Rivarola y Mingo Pugliese entre otros. Federico Santucho es Licenciado en Folklore con mención en Danzas Folklóricas y Tango otorgado por el Instituto Universitario Nacional de Artes (UNA) posee un Postgrado en Gestión Cultural otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente integra el Ballet Folklórico Nacional , es miembro de la Asociación para la Promoción y Difusión de las Artes Performáticas (Performartes) e integra la dirección de los Premios Chúcaro. Estudió Producción Teatral con Gustavo Schraier y Puesta en Escena con los maestros Rubén Szuchmacher y Graciela Shuster. Ambos participaron del Festival Cambalache de Tango con la obra “Letra, Música y Tango” de la cual son Directores, Coreógrafos. Han sido Bailarines de la obra ”Tango, de Burdel, Salón y Calle”, coreografía y puesta en escena de Ana Maria Stekelman, dirección de Raúl Candal, presentada en el Teatro Solís de Uruguay, en Paraguay, en el Festival internacional de Teatro de Colombia y en Finlandia. Han creado para El Ballet Folklórico Nacional las obras, “Bar Mágico”, “Tu pálida voz” y “El Llorón” y dictan los seminarios de tango que él mismo brinda por todo el país. Junto a Performartes son Productores Asistentes coreográficos y Bailarines de las obras: -“Barroco en Barracas Las Novias del Templo Escondido”, Complejo Histórico Santa Felicitas / -“Vestidos Violentados”, participación performática en el hall del Teatro San Martín -“Laberintos” intervención coreográfica en el Centro Nacional de Música y danza, ex Biblioteca Nacional – “Arrabal Salvaje” junto al Tata Cedrón, en los Teatros el Popular y Hasta Trilce, -Jornadas “El tango en Escena” realizada en la Botica del Ángel -“Eva, un recorrido” intervención coreográfica realizada en el Museo Evita, en el marco de Ronda Cultural organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación. -“Absencia” intervención coreográfica realizada en La Botica del Ángel. -“Cuerpos Soberanos” intervención coreográfica, realizada en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur en el marco de Ronda Cultural organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, -“Taxidermia” instalación corográfica en el Museo Bernasconi de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.

-“Enaguas” intervención coreográfica en el Museo Nacional de la Historia del Traje,

espectáculo declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires

Seleccionados por el FIBA, participaron con la obra “Barroco en Barracas, las novias

del Templo Escondido”, realizada en el Templo Escondido del Convento Santa Felicitas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirigida por Andrea Castelli.