Jazz online

PRÓXIMOS SHOWS ÚLTIMO ESTRENO DEL AÑOMiércoles 23 de Diciembre, 21 hs MARTÍN PARRILLA TRÍO PRESENTA «OSCAR PETERSON TRIBUTE»Con Lucas Ferrari (Piano), Leo Páez (Contrabajo) y Martín Parrilla (Batería)

El trío repasará la obra del icónico pianista del jazz mundial, rememorando en formato trío un seleccionado y exquisito repertorio, al cual además suman invitados de lujo: JM Valentino en Guitarra y Jess Hahumada en voz.

Martín Parrilla cursó sus estudios en Sindicato Argentino de Músicos y en la Escuela Superior de Bateristas de Elias «Chiche» Heger donde recibió el certificado de nivel superior, estudios cerfitifcados con Oscar Giunta, Pipi Piazzola y Ricardo Cavalli, entre otros.

Ha realizado Master Classes y Clinicas de Bateria en todo el país, representando internacionalmente a las siguientes marcas: Canopus Drums ( Japón), Vater ( USA), Bosphorus ( Turquia) y Aquarian ( USA).

Actualmente Dir Gral y baterista en Hot Jazz Band Argentina, Baterista en los proyectos musicales de Unicef Argentina, miembro del circuito de Jazz Argentino, sesionista y educador.

Tickets:Promo Estreno $600.- (Exterior 6 u$s)On Demand $800.- (Exterior 8 u$s)

PRIMER ESTRENO 2021Sábado 9 de Enero, 21 hs HERNÁN JACINTO TRÍOCon Hernán Jacinto (Piano y composición), Daniel «Pipi» Piazzolla (Batería) y Jerónimo Carmona (Contrabajo)

Con una estética definida y una vasta experiencia internacional, Hernán Jacinto, Daniel «Pipi» Piazzolla y Jerónimo Carmona proponen un mundo sonoro que genera una experiencia única y permite un vuelo de improvisación y musicalidad sobre los sentidos.

En ésta ocasión, presentarán música nueva y arreglos que formarán parte de su cuarto disco solista que tendrá fecha de salida en Abril del 2021.

Hernán Jacinto comenzó sus estudios musicales en forma autodidacta a los 7 años, desarrollando su oído e intuición en un clima familiar puramente arístico.

Sus maestros fueron Ernesto Jodos, Diego Schissi y Guillermo Romero. En el 2003, fué beneficiado con una beca para estudiar en Berklee College of Music, Boston. Dos años más tarde, es condecorado por los premios Clarín como «Músico revelación en Jazz».

En el 2006 realiza una extensa gira en Europa, de 25 conciertos por Austria, Suiza, Alemania, y Croacia. Del 2009 al 2013 forma parte del grupo de Pedro Aznar, con quien realizó largas giras por Brasil, Paraguay, Uruguay, México y Argentina.

En el 2011 edita su primer disco como solísta «Lua» (Bau Records), el cual ha sido muy elogiado por la prensa especializada.En diciembre del 2013, formó parte del DVD en vivo titulado «Música de la Patria Grande» en el teatro «Margarita Xirgu» junto a grandes pianistas Argentinos.

Tiene 7 discos a su nombre. En 2017 fue ganador del Latin Grammy por su labor como ingeniero de sonido en el disco “Solo Buenos Aires” de Fernando Otero.

A lo largo de su carrera tuvo la oportunidad de tocar y compartir proyectos con músicos como: Luis Alberto Spinetta, Charly García, León Gieco, David Lebón, Pedro Aznar, Hugo Fattoruso, Danilo Perez, Paul Wertico, Darryl Jones, Javier Malosetti, Rubén Rada, Fito Páez, Diego Urcola, Robby Ameen, George Garzone, Christian Galvez, Mono Fontana, Lito Vitale, Juan Quintero, Carlos Aguirre, Andres Boiarsky, Ben Monder, Illya Kuryaki, Miguel Zenon, Tim Ries, La Bomba de Tiempo y muchos otros grandes artistas del país y del resto del mundo.

Tickets:Promo Estreno $600.- (Exterior 6 u$s) On Demand $800.- (Exterior 8 u$s)

NOVEDAD ON DEMANDROBIN BANERJEE & MR.PC SKA JAZZ (En Vivo en Jazz Voyeur)El guitarrista de Amy Winehouse en un show vibrante.Jazz Online suma a su catálogo On Demand el registro de una visita internacional de 2019.Con Robin Banerjee (Guitarra), Pablo Clavijo ( Saxo), Dante Clementino (Piano), Cristian Jahde (Bajo)y Pedro Colpachi (Batería). Invitado Especial: J.M. Valentino (Guitarra)

Una oportunidad única de revivir el show que el grupo de jazz, reggae y ska liderado por Pablo Clavijo (Argentina) ex saxofonista de Karamelo Santo, realizó en ocasión de la visita de Robin Banerjee (UK) (guitarrista de Amy Winehouse y Jazz Jamaica).Mr. PC Ska Jazz fusiona el jazz con el ska y reggae tradicionales de Jamaica para lograr una amalgama de géneros que tienen su raíz común en África y que comparten la improvisación como carácter principal.Un show para ponerse cómodo, beber algo agradable y disfrutar del excelente audio masterizado analógicamente.

Tickets: $800.- (Exterior 8 u$s)

ACERCA DE JAZZONLINE.CLUBJazzOnline.Club es un lugar seguro para los amantes del Jazz, una experiencia de calidad focalizada en perfeccionar la comunicación entre los artistas y el público con el fin último de emocionar. Jazz Online es un club de jazz virtual con los mejores shows en vivo producidos desde Buenos Aires y Río de Janeiro, Una plataforma de jazz bajo demanda que pone a disposición del público una serie de shows realizados en vivo, sin público presente en la sala, registrados en alta calidad de sonido e imagen y transmitidos en Full-HD y sonido Hi-Fi Stereo, por internet. La propuesta tiene como objetivo reflejar el panorama regional en este período de distanciamiento social recomendado, creando nuevos puentes para expresar nuestra música para un público exigente. Tocar en grupo, con buenas condiciones técnicas, y transmitir nuestro arte de diálogos y emociones, a las que el Jazz nos habilita.El proyecto Jazz Online se monta entre artistas, técnicos, productores y amigos, que aportan su experiencia profesional y generan los recursos de manera colaborativa, para producir contenidos de calidad.