San Martín aplicará un sistema para tratar efluentes

Tras la firma de un convenio con la Secretaría de Ambiente, instalarán biodigestores en las viviendas que tienen pozos negros

San Martín está tomando medidas concretas en materia de sustentabilidad frente a la contaminación ambiental de las napas freáticas, los suelos, el agua, y con ello la afectación de los ecosistemas. Sabiendo que esto tiene una repercusión directa en las personas y su calidad de vida, es que se firmará un acuerdo entre la Municipalidad de San Martín y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia.

El objetivo de esto es mejorar la calidad de vida de los vecinos de este departamento rural y pararse en un escenario en el que se puedan poner en práctica modelos de desarrollos más sustentables y amigables con el medio ambiente.

De la firma de convenio participarán el intendente de San Martín, Cristian Andino y el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Raúl Tello. Claudia Agnelli, encargada del Centro Ambiental Anchipurac, será la encargada de brindar las distintas capacitaciones.

“Esto responde a una política pública municipal. Implica el cuidado del medio ambiente, en un departamento rural en el que es difícil llegar con cloacas a todos los rincones, más allá de que venimos haciéndolo. Pero además implica mejorar la calidad de vida de los vecinos”, dijo el intendente Cristian Andino.

Lo que se hará es la implementación de biodigestores en las viviendas, como método de tratamiento de efluentes, y en especial tratamiento de aguas negras. Cabe tener en cuenta que los biodigestores tienen una durabilidad de más de 50 años, siendo estos además muy sencillos de operar, con un bajo mantenimiento, y doble propósito ya que el agua tratada es apta para riego.

Esto evitará la contaminación de napas donde el sistema de cloacas aun no es posible, y permitirá bajar los costos de las familias en cuanto no se demanda un camión atmosférico para desagotar los pozos negros, que son un foco de infección negativo para la salud humana y el entorno habitable.

El Centro Ambiental Anchipurac no solo posee instalado este tipo de sistemas de bajo impacto, y bajo costo de instalación y mantenimiento, sino que tiene las capacidades cognitivas para dictar capacitaciones que serán otorgadas a la Municipalidad de San Martín a un grupo de cooperativas que serán las encargadas de instalar los primeros biodigestores en el departamento.