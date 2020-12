Allanamientos, resistencia a la autoridad, siniestro vial

Comisario Patricia Herrera: En Jurisdicción de CRIA 34º ROBO: Barrio Conjunto 7 mzna H, Rivadavia. Se entrevisto al sr. Silva Jesús 30 años, manifiesta que se ausento desde las 19hs al regresar observa la puerta trasera violentada y la sustracción de un televisor 22 pulgadas, un parlante, un gato hidráulico, herramientas de mano, una mochila con 50.000pesos y una Notebook de 17 pulgadas marca Samsung. Personal policial realiza recorridas por el descampado colindante a la casa , el cual tiene salida al lote hogar 30, y encuentra los efectos sustraídos, solo le estaría faltando la mochila con el dinero y la notebook. Personal policial continua con las medidas legales correspondiente.

En Jurisdicción de CRIA 32º ROBO AGRAVADO: Escuela Domingo de Oro (esc. Vieja de Tupeli)- calle 12 y San Isidro, informa personal policial que entrevisto al sr. Silva José Antonio 57 años con dlio. en mención, manifiesta que ingresaron sujetos rostro cubierto, guantes, golpeándolo con la culata de un arma de fuego en el cuero cabelludo. Le sustrajeron un automóvil Fiat Palio 3 puertas con el parabrisa trisado del lado del acompañante, un televisor, 2 celulares, su billetera con documentación varia y $10.000. En otra habitación vive la Sra. Galván Francisca Soledad 38 años, junto a sus hijas menores, a quienes trasladaron a la habitación del sr Silva le sustrajeron un televisor Plasma. Se encuentran en buen estado de salud. Personal policial investiga el hecho.

A las 04:19hs. SUB CRIA VILLA HIPODROMO ATENTADO Y RESISTENCIA CONTRA LA AUTORIDAD: Informa personal policial, que realizaban recorridas por calle Recuerdos de Provincia y Dominguito, donde un grupo de sujetos le arrojan piedras sin producir ningún daño en el móvil por lo cual se realiza una persecución hasta calle Las Palmas, donde logran la aprehensión de 3 masculinos, el sr Traslaviña Cristian 24 años y un menor de edad de 16 años, por infringir artículos 98º,113º,117º y 118º de la ley 941-R a disp. del 3º juzgado de falta y 2º juzgado penal de la niñez y adolescencia y otro menor de 17 años, a quienes se les inicia sumario caratulado Atentado y Resistencia contra la autoridad a disp. del 2do juzgado penal de la niñez y adolescencia.



Policía de San Juan: En jurisdicción de Subcomisaria Médano de Oro. ALLANAMIENTOS. A raíz de una denuncia del día 14 del corriente mes y año, en la cual un señor denunció el robo del equipo de filtrado de una piscina. Se realizaron una serie de allanamientos en coordinación con la Brigada de Investigaciones Sur. Uno de estos mandatos judiciales, emanados por el titular del Segundo Juzgado de Instrucción, tuvo lugar en calle Centenario entre Tucumán y Mendoza, (entre otros domicilios), donde se estaban realizando venta de objetos de dudosa procedencia. Por las investigaciones llevadas a cabo por el personal policial de Medano de Oro, quedaron detenidas dos personas de 22 y 21 años de edad y se procedió al secuestro de cuatro equipos denunciados en Zonda, Santa Lucía, Pocito y Médano de Oro. Cabe destacar que la investigación estuvo a cargo del jefe de Subcomisaria Médano de Oro, Subcomisario Otarola Nelson, quien contó con el apoyo de Brigada Investigación Sur y el Grupo Especial GES de Departamental N° 5 a cargo del Comisario Mayor Díaz Gregorio. Así también en menos de un mes es la segunda banda que se logra desbaratar en Médano de Oro con robos que sufre la gente en sus casas de fin de semana. Se recomienda a toda la población que establezcan fehacientemente, la procedencia de las cosas que compradas, fuera de los comercios oficiales a fin de evitar inconvenientes a posterior.

Policía de San Juan informa: Personal de Brigada de Investigaciones Sur, a cargo del Oficial Principal Jofre José Luis, tras una ardua investigación realizada, el día de ayer en horas de la mañana, se procedió a realizar allanamiento en el domicilio de calle Atencio, localidad de la Bebida, Dpto. Rivadavia, donde se concretó la detención del ciudadano FRIAS LEIVA FRANCO LEONEL, de 23 años de edad. El mismo se encontraba fugado del servicio penitenciario. Se encuentra detenido.

Está mañana en jurisdicción de CRIA 16º CALINGASTA PTA CAIDA CASUAL: C/412 antes del cruce con calle Castaño, Villa Nueva personal policial y ambulancia departamental se hicieron presente constatando el hecho y trasladando a la sra Cortez Graciela, de 62 años dlio ruta 412 localidad Villa Nueva dpto Calingasta, quien fue trasladada al hospital departamental donde fue asistida por personal médico diagnosticando politraumatismos, Tec, perdida de conocimiento. Del lugar no se observa ni se encuentra alguna otra personas o movilidad. Personal policial investiga el hecho.

[18:08, 19/12/2020] Comisario Patricia Herrera: #- Está mañana también en S.CRIA CIPOLETTI APREHENDIDO ( MASCULINO HERIDO): Chimbas – 25 De Mayo Y Cipolletti B Arenales mzna C. En el lugar donde fueron vistos un grupo de personas de sexo masculino, que intentaron sustraer efectos a una señora en la parada de colectivo. Por lo que se logra la entrevista de Riveros Ema de 37 años de edad con dlio. en Bº Pedregal sector 1 dpto Chimbas. Dando cuenta que al ingreso del Barrio René Favaloro es abordada por un hombre, quien intenta sustraerle su cartera la que contenía documentación personal varia y su celular. Al resistirse y no lograr el cometido el caco se da a la fuga corriendo acompañado por dos masculinos mas. Familiares de la Sra. Riveros salen en defensa de ella, personal policial proceden al traslado de los presuntos autores del hecho identificados como Aciar Rodrigo 19 años de edad, un menor de 17 años y otro de 15 años. Se dio intervención a la UFI Nº 3, Ayte Fiscal Abogado Fonts Rodrigo Legajo 50/20 caratulado Ttva de Robo daño y lesiones. El menor de 17 años de edad vinculado a Srio Prevencional caratulado Ttva de Robo con la intervención del 2º Juzgado penal de la niñez adolescencia y familia.

En Jurisdicción Subcria Villa Hipodromo. SINIESTRO VIAL. En la fecha, siendo las 16:25 ha, en calle Dr. Ortega y Paula A. de Sarmiento, Rawson, se entrevistó al Sr. Fernández Emanuel, de 75 años, quien conducía una camioneta, marca Peugeot Partner, la cual impacto con una moto, marca Corven, 150 cc, conducida por el Sr. Molina William, de 36 años y como acompañante el Sr. Genovese Maciel, de 26 años. En el lugar se hizo presente personal de emergencias médicas, trasladando a los ocupantes de la moto, al Hospital Dr. Guillermo Rawson. A posterior informan de la Guardia Policial de dicho nosocomio, que MOLINA ANDRES WILIAMS, presenta traumatismo de tobillo izquierdo, herida cortante en miembro inferior izquierdo y en talón izquierdo, fractura del dedo de mano izquierda y politraumatismo y GENOVESE MISAEL OCTAVIO DAVID, presenta politraumatismo, fueron asistidos y dejados en observación.

Fuente: Relaciones Policiales de San Juan.