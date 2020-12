Perdimos la posibilidad de tener una ley de avanzada sobre los canes

En apenas unos cuantos minutos de trabajo legislativo, en el recinto de la Cámara de Diputados de San Juan, pudimos ser testigos de cómo se perdía la posibilidad de tener una ley de avanzada, acorde a los nuevos tiempos y con un cambio de paradigma. Así fue que el día jueves 17 de Diciembre los diputados Sancionaron una Ley, que desde el Art. 1° tiene sus seria falencias y poca operatividad. Desde la génesis (Art. 1°) se comienza a hablar de “perros potencialmente peligrosos”, desde ahí comenzamos a tener una ley que es estigmatizante y discriminatoria. Se colocan términos que no tienen un sustento para poder caracterizar a los perros de “Razas Fuertes”. Se basan en características morfológicas, como si están fueran determinantes de agresividad o Violencia. La morfología nada tiene que ver con las conductas que se puedan desarrollar. NO menos discriminatorio es el Art. 2°, el que hace un listado (absurdo) de perros que estarían dentro de los parámetros de “Peligrosidad”. El Art 5° Inc. “1” nos habla de la obligaciones y prohibiciones, y a su turno nos dice que se deberá inscribir en el registro a los perros antes de los tres meses de vida. ¿Qué pasa con los perros mayores de esa edad o con los perros en situación de calle, sin responsable humano a cargo?, ¿El Estado asumirá esta obligación?. De este solo artículo nos surgen una serie de interrogantes, como por ejemplo: ¿El Estado Provincial asume la responsabilidad por los perros en “Situación de Calle” en caso de lesión a personas o a otros amínales? ¿El Estado Provincial está obligado a la vacunación de todos y cada uno de los perros en la situación antes mencionada?. Estos interrogantes a mi entender tienen una respuesta afirmativa. La Ley coloca una pena económica (Art. 17°) al propietario que NO coloca el microchip en el cuerpo del animal. Esto estimula, fomenta el abandono de perros, cualquiera sea su raza. Toda vez que la sanción en muchos caso no podrá ser solventada por el infractor. Y ante esta penalidad, para varios lo mejor será abandonar. Y aquí me surge otra pregunta: ¿El Estado Provincial se hará cargo de los microchips de perros en situación de calle?. La respuesta vuelve a ser positiva, sino estaría incumpliendo la Ley. La prohibición mencionada en el Art. 8 Inc. “2” : “ El adiestramiento, entrenamiento o educación condicionada de perros con el objeto de formar o estimular un carácter agresivo, aumentar su fortaleza o potencial físico, condicionar respuestas para el ataque, la defensa, la guardia o la seguridad”. Me parece correcto, además porque no se excluye a ningún perro, encuadra inclusive a los perros de la División can de la Policía de San Juan o de toda otra fuerza de seguridad. Por esta Ley la Secretaria de Seguridad y Orden Publico NO podrá sustentar la tenencia de perros, sea que tengan o no estado policial. El Art. 12°, reafirma una obligación que ya se encuentra plasmada en el Código Penal y Código de procedimiento penal. Esto para los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Vale decir que con el solo comunicar a un funcionario policial o judicial la existencia de un incidente con perros “Potencialmente Peligrosos”, aquellos deberán arbitrar los medios de investigación. En los 36 artículos de la Ley, no se mencionada ningún procedimiento para la real prevención de los incidentes con perros. Aquí notamos la falta de visión de futuro que demostraron los legisladores. Las Sanciones no harán desaparecer “Mágicamente” los incidentes, ya que es un trabajo a mediano y largo plazo. Aquí toma relevancia (la Prevención), la inclusión de la materia de “derecho animal” a la currícula escolar del Ministerio de Educación de San Jun, como así también la capacitación de los funcionarios de los tres Poderes del Estado. La creación de una fiscalía temática dentro del Ministerio Publico Fiscal ayudaría muchísimo para tener funcionarios compenetrados con la temática, y por ende realzaría el servicio de justicia a la que todo ciudadano tiene derecho. Los abogados en ejercicio del Derecho Animal, trabajamos en un proyecto que fue enviado a los Diputados Abarca, Cornejo y Sancasani, el mismo tenía más de 25 hojas; y superaba por lejos los presentados por los legisladores. El mismo era el resultado de una profunda investigación del derecho positivo Nacional e Internacional, haciendo un verdadero “Derecho Comparado”, todo ello para poder tener una ley de avanzada a nivel nacional y mundial. Si se hubieran tenido en cuenta nuestras sugerencias, la ley hoy seria ejemplo, y seria inspiración para otras legislaturas provinciales, incluso el Congreso de la Nación. Además estuvimos en presencia de una “Ficción”, cuando se dice que tomaron los aportes de profesionales y proteccionista, toda vez que de haber sido así no tendríamos la Ley que se sanciono. Debo criticar a los legisladores que no estando de acuerdo con los proyectos presentados. No arbitraron los medios para presentar al menos un “Proyecto en Minoría”. Lo cual nos daría una luz de esperanza al saber que alguien SI entendió la propuesta de cambio presentada. Tengo varias críticas más a la Ley sancionada, las que realizaré a posterior. Dr. Horacio Nicolás Carrizo Abogado Tec. Sup. En Seguridad Pública – Esp. Criminalística Diplomado en Criminología.