Vacunas contra COVID: ¿competencia, cooperación o ambas?

Cuando los científicos que desarrollaron la Sputnik V le propusieron el mes pasado, el 27 de noviembre para ser más precisos, a Astra Zeneca combinar sus vacunas a través de Twitter en el momento en que la compañía farmacéutica sueco-británica llevara a cabo ensayos para mejorar la eficacia de su producto para COVID 19 sonó a chicana.

“La dosis completa del esquema de Astra Zeneca demostró una eficacia de 62%. Si desarrollan un nuevo estudio les sugerimos intentar un esquema que combine una de las dosis con el vector de adenovirus humano de Sputnik V para potenciar el resultado. Combinar vacunas puede resultar importante para las revacunaciones” tweetearon textualmente.

Ya en septiembre cuando se había detenido uno de los protocolos de investigación debido a una extraña enfermedad en uno de los voluntarios (mielitis transversa), el vocero del Kremlin Dimitri Peskov dijo a los reporteros que la Sputnik V era más confiable porque se basaba en un adenovirus humano mientras que la británica era una “vacuna de mono”

Las peripecias de la vacuna Oxford/Astra Zeneca

El Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, que debe su nombre a Edward Jenner pionero de las inmunizaciones en el siglo XVIII, es uno de los centros más prestigiosos del mundo en investigación de vacunas.

La que se diseñó allí se basa en un virus que causa resfrío común en chimpancés, está modificado para que no pueda replicarse y por ende no causa infección en humanos. Una segunda innovación hace que transporte las instrucciones genéticas para que nuestras células fabriquen una proteína de superficie de COVID 19. Nuestro cuerpo generará anticuerpos y atacará cualquier microorganismo que tenga esa característica particular cuando vuelva a detectarlo.

La primera dosis fue aplicada en un humano en abril; no tardó mucho en aparecer la noticia falsa que la primera voluntaria inoculada, una microbióloga de la universidad de apellido Granato, había fallecido.

A medida que el estudio creció el primer país con el que se compartió material para tercerizar la producción fue Italia. Cuando midieron allá la cantidad de partículas virales en cada dosis les dio la mitad…verificando se dieron cuenta que 1300 voluntarios habían recibido media dosis. Los organismos regulatorios decidieron que el estudio siguiese adelante.

El estudio se amplió dentro del país y en Sudáfrica y Brasil, hasta julio iba a ser una sola dosis que ya había demostrado generar inmunidad. Como en 10 personas que recibieron una segunda dosis se vio una mucho más potente respuesta inmune se invitó a todos los voluntarios para un refuerzo que maximizara las posibilidades de protección

En noviembre las vacunas de Pfizer y Moderna comunicaron que tenían 95% de efectividad y cuando llegó el momento de contabilizar los datos finales ocurrió lo que nadie esperaba: el grupo más pequeño (algo menos de 3000 personas, ninguna mayor de 55 años) que recibió la dosis más baja tuvo la mayor protección, 90%. Los 9000 que tuvieron dos dosis completas en sus brazos 62%. Eso empañó los resultados cruciales, nadie de los vacunados se internó ni tuvo enfermedad grave y en el grupo control hubieron 10 internaciones y una muerte

La firma del acuerdo

La estrategia del Centro Gamaleya y sus científicos que usa dos adenovirus distintos en cada una de las dos dosis genera inmunidad a largo plazo y una eficacia superior al 90%

El Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología fundado en 1891 como una institución privada, y nacionalizado en 1919, lleva el nombre de Nikolai Gamaleya un pionero de estudios microbiológicos

Estudió en el laboratorio de Louis Pasteur en Francia y estableció el segundo centro de vacunación para la rabia del mundo en Rusia en 1886. Dirigido desde 1997 por el miembro de la Academia Rusa de Ciencias Alexander Gintsburg viene trabajando con virus inicialmente aislados de amígdalas humanas como plataforma para vacunas desde los años ’80 del siglo pasado

Con la presencia en video conferencia de Vladimir Putin se acordó implementar un programa de investigación conjunto en este mismo mes de diciembre, con uno de los componentes desarrollado por Astra Zeneca y la Universidad de Oxford y uno de Rusia. El objetivo es explorar la posibilidad de una protección más efectiva y duradera

El comunicado de prensa del laboratorio inglés/sueco afirma que es claro que se necesitará más de una vacuna para superar la pandemia, la mayoría requiere refuerzos y múltiples aplicaciones a lo largo del tiempo y por eso explorarán la combinación.

De la misma manera el gobierno británico anunció que iniciará un ensayo clínico con la vacuna de Pfizer en combinación con la propia.

Continuará…

