Violencia de género

Comisario Patricia Herrera: 03:17 hs. CRIA 4º INF. LEY DE FLAGRANCIA (Violencia de Genero): C/ Urquiza y San Luis, Capital, se entrevistó a la Sra. Martínez Romina Jesica, 39 años, con domicilio en el lugar de mención, quien manifestó que en circunstancias que se encontraba con un amigo en la puerta del inmueble, se hace presente su ex pareja De Vita José María 42 años, arrojando a la misma al interior de un contenedor, se hizo presente personal de emergencia 107, trasladando al femenino al Hospital Dr. G. Rawson. Informando de dicho nosocomio que la Sra. Martínez Romina, presenta T.E.C, herida cortante en pantorrilla de miembro inferior izquierdo, fue asistida y dejada en observación. Se hace presente en el lugar el Ayte Fiscal Dr. Quiroga Mario, vinculándolo a Legajo Nº 43/20, Caratulado Lesiones en contexto de violencia de contra la mujer Art. 89º y 80º Inc. 1º y 11º, a disposición de la UFI Nº 04.-

En Jurisdicción de CRIA. 5º ROBO AGRAVADO: Callejón Ramírez y San Luis, Santa Lucia, se entrevistó a la Sra. Gil Margarita Del Valle, 52 años, con domicilio en el lugar de mención, quien manifestó que en circunstancias que se encontraba descansando con sus dos hijos, 4 sujetos entre 18 y 25 años, todos encapuchados y esgrimiendo arma de fuego (escopeta y revolver) ingresaron al domicilio forzando la puerta trasera, obligándolos a cubrirse la cabeza con las sabanas, sustrayendo la suma de $ 20.500 pesos, dos celulares, marca Alcatel, una amoladora, un parlante chico, un roto martillo con maleta, juguetes varios y bebidas alcohólicas, dándose a la fuga. Personal de dicha Comisaria toma las medidas legales.

Fuente: Relaciones Policiales de San Juan.