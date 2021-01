Allanamiento y Clausura de Recuperadora Ilegal

Días atrás efectivos de la División Policía Rural con asiento en el Departamento San Martín, profundizando la denuncia radicada en Comisaría 19″ por representante legal de Energía San Juan, se iniciaron Actuaciones Sumariales con intervención del Cuarto Juzgado de Instrucción a cargo del Dr. Diego Sanz, y la coordinación de la Dirección Judicial D-5. En ese marco se realizaron una serie de tareas de investigación incluyendo vigilancias nocturnas con elementos tecnológicos de vanguardia provisto por la Institución Policial, que permitió concluir en allanamiento de un

Inmueble ubicado en la Villa Etelvina Caucete, propiedad del Sr. Carlos Marín. Allí se logró secuestrar positivamente elementos perteneciente a la Empresa Energía San Juan, como cableado eléctrico, aisladores de transformadores, tensores, cables de aluminio, etc.

En dicha medida judicial, y sin tener documentación alguna que acredite propiedad, ni procedencia legal, se incautaron cuatro motores de vehículos, chasis de ciclomotores, placas funerarias, sistema de riego de plantación agrícola, 10 rollos de alambre de uso en plantaciones de viñedos, contando con la colaboración del personal y movilidad de servicios de la Municipalidad de San Martín para el traslado de los efectos para lasmpericias de rigor. El propietario no pudo acreditar su procedencia, dado que no contaba con habilitaciones pertinentes y conforme a las directivas del Juzgado de Paz de Caucete a cargo de la Dra. Luciana Salva, se procedió a la Clausura de la Recuperadora Clandestina, quedando vinculado el propietario a las actuaciones judiciales.

No obstante las investigaciones continúan bajo la órbita del Cuarto Juzgado de Instrucción.



















Fuente: Relaciones Policiales de San Juan.