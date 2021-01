Policia de San Juan informa: En el día de la fecha 04:06 hs. Cría. 28º FIESTA CLANDESTINA (Contravención): Av. Ignacio de la Roza entre Adam Quiroga y Soler, (con inscripción Salón de Eventos Infantiles), se entrevisto al Sr. Riveros Néstor Fabian, a/s/27 años, DNI 37.647.962., dlio B° Smata, m/D, c/21, Santa Lucia, quien manifestó que estarían festejando su cumpleaños, encontrándose en el lugar, Vargas Mario Nahuel, a/s/27 años, dlio en calle Domingo Faustino Sarmiento, Sector 1, primer piso, Dpto., Rawson, Prado Jorge Exequiel, a/s/26 años, dlio B° Domingo Faustino Sarmiento, Dpto. A, planta baja, Silva Franco Ismael, a/s/24 años, dlio B° 7 de Septiembre, m/C, c/6, Mauricio Adrián Porra, a/s/36 años, dlio B° San Martin, Torre 6B, planta baja D ., Molina Hugo Luis, a/s/29 años, dlio V° 11 de Noviembre, m/C, c/74, Dpto. Rawson, Gaitán Ernesto José, a/s/27 años, dlio Loteo 32, m/A, c/32, Ruiz Lucas Matías a/s/25 año, dlio calle Alvear N° 208, V° Cenobia Busto, Rawson, Porras Cristian Matías a/s/42 años, dlio B° Sarmiento, sector 2, planta baja A, Rawson, Walter Enrique Ocaña, a/s/39 años, dlio. en calle Paula Albarracín N°153 sur, German Alvero Vargas, a/s/34 años, dlio calle 9 de Julio, casa N° 2, B° La Bebida, Rivadavia, Barrionuevo Gesela, a/s/24 años, dlio Jorge Newbery N° 428, Rawson, Nievas Cintia Belén, a/s/ 27 años, dlio San Francisco del Monte N° 2335 Oeste, V° Estornel , García Mariana Elisabeth, a/s/ 27 años , dlio calle San Francisco del Monte N° 1525 oeste, V° Estornel, Rodríguez Daniela Betiana, a/s/24 años, dlio calle Mendoza N° 2341 norte, Chimbas, Agüero Carlina Dayana, a/s/31 años, dlio calle Comercio N° 2056 sur, Rivadavia, Gómez Yohana Isabel a/s/28 años, dlio Jorge Newbery N° 111 Sur, V° Angelica, Rawson y Rosales Melina Rut, a/s/26 años, dlio calle Agustín Gómez N° 664 este, Capital. Se labró Expediente Contravencional por Inf. Art. 98°, 162° Inc. L 135°, a disposición del 2° Juzgado de Faltas.

Fuente: Relaciones Policiales de San Juan.