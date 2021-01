Presentaron el proyecto minero Josemaría

En la mañana de este jueves 14 de enero, el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, junto con los integrantes de la comisión de Minería del Poder Legislativo, mantuvo una reunión con los miembros del proyecto minero impulsado por la empresa Josemaría Resources, una subsidiaria del grupo canadiense Lundin, que planea extraer cobre, oro y plata en el norte de la provincia. El plan estima una inversión total de 3.090 millones de dólares, con unos 4 mil puestos de trabajo para la etapa de construcción y 800 para la etapa de producción.

El encuentro tuvo lugar en el recinto de sesiones y contó con la participación del secretario Legislativo, Nicolás Alvo; el titular del bloque Justicialista del Poder Legislativo, diputado Juan Carlos Abarca; el presidente de la Comisión de Minería, legislador Eduardo Cabello y los diputados miembros: Horacio Quiroga, Jorge Barifusa, Leonardo Gioja, Federico Hensel, Enrique Montaño, Florencia Peñaloza, Rodolfo Jalife, Mario Romero, Gustavo Usín y Enzo Cornejo.

Por parte de la firma Josemaría, asistió el gerente general, Alfredo Vitaller; el superintendente de Ambiente, Fernando Cola; la gerente de Relaciones Comunitarias, Verónica Cunto; el encargado de Relaciones Institucionales, Ivan Grgic; la Analista de Relaciones Comunitarias, Mercedes Pagés; y el analista Ambiental, Bernardo Parizek.

Durante la reunión, los representantes de la empresa Josemaría realizaron una presentación detallada del proyecto minero que ya superó el estudio de factibilidad económica y ahora se encuentra en una etapa de informe de impacto ambiental. En la ocasión, el superintendente de Ambiente señaló que este tipo de explotación no utiliza cianuro ni agua superficial y cumple con lo que rige la Ley Nacional N° 24.585 sobre el Código de Minería.

Por otro lado, el encargado de Relaciones Institucionales, Ivan Grgic, brindó los fundamentos por el interés de extraer cobre y sostuvo que “el mundo está requiriendo cobre, hay un momento que entre la oferta y la demanda empiezan a marcar la diferencia y es allí donde el cobre empieza a ser protagonista. Y el protagonismo no solamente por lo cotidiano del cobre en nuestras cañerías, nuestros cables, sino especialmente porque el mundo necesita, por el cambio climático, un cambio grande de matriz energética que implica multiplicar por cuatro o cinco la cantidad de cobre para los vehículos, para los paneles solares. Hay que hacer una proyección para el futuro con la cantidad de millones de toneladas que se requieren de cobre, en cinco años hay que hacer una multiplicación por ocho, por veintiséis para el 2030 y por cincuenta y cuatro para el 2040. Con un proyecto como Josemaría, de una duración de diecinueve años de vida, fíjense la importancia que tiene dentro de lo que empieza a ser el concierto mundial, empieza San Juan a meter la cabeza y Josemaría a traer las posibilidades de inversores para más proyectos de cobre”.

Tras la presentación, los legisladores realizaron diversas consultas sobre el proyecto. En esta instancia, los ejecutivos de la empresa minera respondieron, entre otras inquietudes, acerca del porcentaje que le que queda a San Juan en el mercado local, respecto a salarios directos, indirectos, logística, servicios, mano de obra, proveedores. Sobre este asunto, el gerente general Alfredo Vitaller dijo que “nosotros empezamos hacer un análisis de una inversión muestra, hicimos como un primer estudio muy amplio. Ahora tenemos que empezar con la siguiente etapa que se llama ingeniería básica, que es cuando empezás afinar un poco el lápiz y finalmente cuando ya estás en el último tramo tenemos la ingeniería de detalles, que es cuando el ingeniero te dice específicamente cuanto material vas a necesitar de cada cosa. En la etapa donde estamos, nosotros estimamos que de esa inversión de 3000 millones en la construcción, entre el 70 o 75 por ciento de ese dinero va a permanecer acá. Lo que no va quedar acá es lo que por tecnología no se construye en Argentina, que son esos molinos que requiere este proyecto que creemos que están entre los más grandes que se utilizan en el mundo y estamos viendo que nosotros empezaríamos la construcción en el 2024, y por la demanda que hay ya deberíamos empezar a pedir la orden. Ese 25 por ciento se va afuera por lo que acá no conseguimos esa tecnología”. Seguidamente sostuvo que “el mayor porcentaje posible de empleo, mano de obra, de proveedores queda acá localmente”.

Luego, el vicegobernador Gattoni agradeció la presencia de los integrantes del grupo Josemaría y expresó que “han brindado una información muy descriptiva y completa. Es sumamente positivo que hayan tenido la iniciativa de poner en conocimiento a los diputados de esta propuesta minera que seguramente va a contribuir para que desde la Cámara podamos acompañar y apoyar el desarrollo de estos proyectos”.

Por último, el titular del Poder Legislativo destacó que San Juan lleva dieciséis años de equilibrio financiero y sostuvo “esto tiene que ver con la previsibilidad y el entorno con el cual ustedes van a trabajar. San Juan ha sido la provincia que mayor inversión en exploración minera ha tenido durante el año 2020, a pesar que en el país la exploración minera cayó, en San Juan creció. Esto significa que tenemos una buena perspectiva”.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Mario Contreras