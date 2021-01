Uñac anunció ayuda económica para los municipios

Tras brindar un detallado estado de situación, indicó que destinarán 100 millones de pesos a los 19 departamentos. Anticipó además la llegada presidencial para las próximas horas.

En el inicio de su alocución, Uñac trazó relación entre los terremotos de 1944 y 1977 con el evento sísmico ocurrido en las últimas horas en cuanto a intensidad, población y daños, destacando las transformaciones edilicias con el avance de los años.

Luego brindó un detallado informe sobre las incidencias en cada departamento. «En Angaco, 9 de Julio, Jáchal, Iglesia, Ulum y Valle Fértil no se han reportado daños hasta el momento. En Sarmiento, 13 viviendas fueron afectadas. En Pocito se han registrado dos adultos y dos menores heridos, más daños en casas humildes sobre las que estamos trabajando. En Rivadavia, se vieron afectados algunos asentamientos y ya estamos trabajando a través del Ministerio de Desarrollo Humano. En Caucete, 15 familias se vieron afectadas de manera leve. En Albardón, dos casas afectadas de manera leve. En 25 de Mayo, 16 casas han presentado derrumbes leves. En Capital, algunas casas se vieron afectadas, pero de manera sumamente leve. En Zonda, fueron evacuadas 19 familias. En Calingasta, se han visto 4 viviendas afectadas. En Santa Lucía 40 familias se encuentran damnificadas, y se presentó una adolescente con daño personal.

En Chimbas, 10 techos caídos. En San Martín, 6 viviendas afectadas. En Rawson, 50 casas averiadas con daños menores», enumeró Uñac.

«En este marco, y entendiendo la situación que estamos atravesando”, indicó Uñac, «vamos a destinar 100 millones de pesos, para ayudar a los 19 departamentos».

«Mediante una Ley de Necesidad y Urgencia vamos a disponer de fondos para daños relevantes, leves y de importancia», dijo el mandatario sanjuanino.

En cuanto a los emprendimientos mineros en la provincia, Uñac explicó que se le ha informado «que no hemos tenido inconvenientes en ninguna de las minas, no se han presentado daños estructurales ni se ha visto afectado el personal”.

Además, indicó en cuanto al sistema eléctrico de la provincia que se trabaja para restablecer el servicio de la Subestación Transformadora en San Martín y que ocurre lo mismo con cortes aislados producto de la caída de ramas.

Sobre el sistema de red de gas, no se registraron eventos de fugas considerables y en cuanto a la red de riego, “se adelanta el corte previsto, reponiendo el servicio el día 21 a las 00 horas en la red de riego de Sarmiento y 25 de Mayo”.

Al respecto del servicio de agua potable, dijo que “se presentó la rotura de un caño matriz de 800 milímetros en calle Benavídez antes de Calívar, en Chimbas. Esto provocó que el departamento se encuentre sin agua, buscando restablecer el servicio para la tarde-noche de este martes. Además, se presentó rotura de caño matriz en Sivori 49 este y en el barrio CGT Rawson. No se han presentado roturas de cloacas. En Pocito habrá disminución del suministro durante las próximas horas, pero no se esperan cortes de servicio”.

En el detallado informe gubernamental, Uñac explicó también que no se presentaron anomalías en los diques y que la ruta 153 y tramos de ruta 40 presentaron grietas longitudinales.

“Hasta el momento solo hay reporte de daños en esas rutas, el resto de las rutas nacionales en la provincia se encuentran transitables con precaución. Personal de Vialidad Nacional continúa movilizándose para constatar estado de rutas en otras zonas. Les pedimos a todos los sanjuaninos que transiten con suma precaución”, agregó.

El Centro Cívico se encuentra totalmente operativo y el personal trabaja para solucionar los daños surgidos.

Por otra parte, expresó que el Ministerio de Salud reiniciará este miércoles el plan de Vacunación en el Estadio Aldo Cantoni, “tal como se venía realizando. Y comenzamos con la colación de la segunda Dosis al personal médico de áreas críticas”.

“Los servicios sanitarios se encuentran con funcionamiento pleno según situación de emergencia sanitaria, en todos sus niveles, el servicio de emergencias 107, CAPS, hospitales departamentales, hospitales de alta complejidad”, aseveró.

En cuanto a las urgencias atendidas pos terremoto, detalló que “en el Hospital Guillermo Rawson fueron atendidos 20 pacientes en la Guardia Pediátrica. Fueron internados en Traumatología Pediátrica: 2 niños, ambos de 6 años de la localidad de Pocito. Fueron operados, se encuentran en buen estado de evolución. No revisten gravedad. 18 pacientes fueron dados de alta, quien tuvieron traumas y contusiones leves. En la Guardia de Adultos, se presentaron 50 atenciones en la guardia, por crisis nerviosa y traumatismos menores. Actualmente se encuentran internados 5 pacientes de los cuales 4 están en observación y sin gravedad. Un paciente internado en el Servicio de Traumatología sin gravedad. Autoridades del Hospital Rawson me informaron que se encuentran funcionando al 100% de su capacidad y con atención normal. Lo más importante es que no hay víctimas fatales”.

“No pasan estos eventos, pero antecedentes similares fueron solo en 1944 y 1977. Esto nos hace pensar que tenemos que continuar trabajando en esta línea en la provincia”, analizó Uñac. Además, destacó que “más de 100 villas de casas precarias fueron erradicadas desde el año 2005 y que ese sistema ayudó a que el daño no sea mayor”. En esa sintonía, el mandatario pidió “tranquilidad y paciencia, unidad y solidaridad para salir de esta situación”.

También señaló que el gobierno de la provincia tiene en construcción 4000 viviendas y solicitaron al Gobierno Nacional el envío de fondos para poder continuar con este sistema masivo de construcción de viviendas.

“Entendemos que es la única manera de poder mitigar ese desastre que genera la naturaleza a través del evento sísmico como lo venimos haciendo desde el año 2005 hasta el 2021 inclusive”, señaló Uñac.

Seguidamente explicó que “con el apoyo de la Nación creemos que podremos concluir con casi la totalidad de las casas precarias en la provincia de San Juan que es la manera de poder mitigar con estos problemas”.

El gobernador anunció que el presidente arribará a la provincia de San Juan alrededor de las 15.30 horas de este martes. “Se estaba trasladando a La Rioja, pero decidió desviar su camino para interiorizarse personalmente sobre la situación de la provincia y conversar sobre las soluciones que podemos brindar desde el gobierno Nacional y provincial”, valoró Uñac.

Sobre el cierre, el mandatario pidió a los sanjuaninos tranquilidad. “En situaciones como estas, que nos duelen, sabemos como hacer para salir adelante”, finalizó