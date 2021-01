Mayormente los turistas llegaron desde Córdoba y Buenos Aires, pero también de La Rioja, Neuquén y del resto del país.

En lo que va transcurrido de enero, ya visitaron Anchipurac 929 visitantes, de los cuales 227 provinieron de otras provincias. Los guarismos dicen que el 24,43 % del total pertenecen a otras provincias de la Argentina. Es decir, 1 de 4 visitantes no vive en San Juan.

Mayormente los turistas llegan desde Córdoba y Buenos Aires, pero también llegaron muchos de La Rioja, de Neuquén, y de casi toda la Argentina.

El Centro Ambiental ofrece un recorrido de alrededor de dos horas. El edificio es imponente, de arquitectura sustentable, y aprovecha la energía geotérmica y la solar que es generada por el complejo.

La visita es guiada por una asesora cultural y en las estaciones hay mucha interacción con tecnología para comprender las diferentes temáticas ambientales.

Además, el recorrido es doble, por dentro del edificio y por fuera, donde está el parque escultórico con figuras artísticas realizadas con materiales reciclables. Todo esto, sumado a la belleza de las montañas y la flora y la fauna que envuelven al complejo, hacen muy atractiva la visita. Y logra que visitantes sanjuaninos quieran llevar a parientes de otras provincias.

Claudio Rodríguez de Rivadavia, San Juan, llevó al complejo a su hermana, a su cuñado y a sus dos sobrinos provenientes de Córdoba. “Cómo cuidar nuestro ambiente es algo que todos deben entender. Y es más fácil en Anchipurac con toda la estrategia que planificaron para que sea hasta divertido aprender. Por eso, mientras mi hermana y su familia pasa unos días de vacaciones en San Juan, los traje y les encantó”, comentó Rodríguez al terminar el recorrido por el Centro Ambiental.

Por su parte, la visitante sanjuanina Fernanda Montenegro, de Rawson, quien llevó al Complejo a primos y sobrinos de Buenos Aires y Neuquén, dijo sonriendo: “Ya vine dos veces, pero como sé que mis parientes no tienen algo así de extraordinario como Anchipurac en sus provincias, los traigo. Me gusta que les dé envidia, no lo niego”.

Al contar las visitas foráneas, resultó que la provincia de Buenos Aires es la que más llevó a Anchipurac, fueron 63 personas. Con 60 le sigue Córdoba. En el tercer puesto está La Rioja con 23 y cuarta, Neuquén con 17.

Para reservar turno de visita se debe ingresar al sitio web de Anchipurac o llamar o escribir al número 264 4791840.

El Centro Ambiental abre todos los días, incluidos los fines de semana y feriados. Y se pueden reservar turnos para la mañana, siesta o tarde.