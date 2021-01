Hechos policiales

Cria 19º INCENDIO DE UN DOMICILIO: La Puntilla calle Lateral s/n y Divisoria, dpto. Caucete, tubo intervención personal de Bomberos en incendio de inmueble, propiedad de Mariano Echenique de 49 años, quien manifestó que un amigo se quedó dormido en su casa y dejo un cigarrillo en el colchón lo que originó el incendio de este, resultando pérdidas totales.



22:30 hs Sub. Cría. Santa Lucia Este *LEY DE FLAGRANCIA Barrio Colón mzna A casa 6, personal policial se hace presente, ya que en el lugar había una gresca, procediendo a la aprehensión de los ciudadanos Pérez Jonathan Nahuel de 19 años, Vera Segundo de 45 años y Vera Josefa Jaqueline de 21 años, esta última vinculada al expediente contravencional por infringir los artículos 98° 113° inc. 117° 118° 167 ° de la ley 941-R. Y los masculinos por intervención del ayte fiscal de turno a disposición de la UFI de turno por Lesiones 89 C.P.A , daños agravados art. Nº 184 inc. 1 . Se traslado al htal. Rawson al sr. Solazzo Omar Ariel de 59 años, con domicilio en barrio Colón, quien presentaba herida corto punzante de arma blanca en región torácica y escoriaciones varias. Fue asistido y dejado en observación.



00:07 hs Cria 27º LEY DE FLAGRANCIA ( daño agravado y resistencia a la autoridad) : Barrio Aramburu área 5 calle Luis Catali, se produjo la aprehensión por causar desorden de Riveros Alexis, de 20 años de edad. dlio., y en esos momentos, agredió a personal policial con golpes de puño y puntapié. Asimismo en su traslado a sede policial, daño la manija para abrir la puerta desde el interior, costado derecho, de una Renault Duster E20. Fue puesto a disposición de la UFI de turno.



02:40Hs. Cria 9º LEY DE FLAGRANCIA. Diagonal Sarmiento y calle Cabot, se entrevista a una mujer de 20 años, manifestando que su concubino de 43 años, la agredió con puñetazos presentando lesión en la ceja costado derecho parte superior, y una laceración en el dedo meñique mano derecha. Fue puesto a disposición de UFI de turno por Lesiones 89/92 agravadas por el vínculo en contexto de violencia familiar y de genero art. N° 80 inc. 1 y el inc. 11.

Sábado 23 de enero

21:30 hs del día de ayer Sub Cria Villa Hipódromo Ley de Flagrancia (Violencia intrafamiliar, Atentado y resistencia a la autoridad En calle Paula Albarracín de Sarmiento, antes de Dr. Ortega, Villa Hipódromo, una mujer de 38 años, fue entrevistada por personal policial, manifestando que fue agredida por su pareja, yéndose de la casa y el agresor estaba en el domicilio tornandose agresivo con sus hijos. En forma inmediata los uniformados intervinieron logrando la aprehensión de un hombre de 40 años de edad, quien atento contra la integridad física de los Policías. Presente el Ayte. Fiscal de turno fue puesto a disposición de la UFI N°3 por Lesiones leves agravadas por el vínculo, atentado y resistencia a la autoridad en concurso real.

22:17 hs Cria 25 Inf Ley de Flagrancia (Robo): Se constituye personal policial en calle Neuquén 4580, barrio Buenaventura Luna, Rawson, entrevistando a Castro Luciano, de 26 años, denunciando la sustracción de un televisor, 32”, marca RCA control remoto, con el ejercicio de violencia en las cosas. Se recorrió la zona, logrando la aprehensión de Peralta Dante Manuel, de 46 años, domiciliado en Bº Valle Grande, Rawson, quien llevaba el TV denunciado. se hizo presente el ayudante fiscal de turno, puesto a disposición de la UFI N° 03.

23:45 hs Cria 31 AMENAZAS POR USO DE ARMA DE BLANCA, LESIONES 89º Bº Taranto 9 de Julio, se procedió a la aprehensión de Martínez Nahuel, de 21 años, dlio. en Bº Las Chacritas, 9 de Julio, quien esgrimiendo un cuchillo, agredió físicamente y amenazó a tres mujeres y un hombre,. mayores de edad. Fue puesto a disposición del Segundo Juzgado Correccional.-

00:52 hs Cria 9- Inf Ley 23.737 (Estupefaciente) y Expediente Contravencional: Bº Conjunto IV, calle Roque Sáenz Peña y Aberastain, Caucete, personal policial de Division Comando Radioeléctrico Este, procedió a la entrevista en la vía pública de FERNANDEZ CARLOS (25), CARRIZO DIEGO (29), VERAGUA JUAN (27), GOMEZ ADRIAN (27) años, todos domiciliados en Caucete, a quienes se les secuestro una balanza electrónica, un rayador metálico y un envoltorio de nylon que en su interior contiene sustancia de color verde con olor nauseabundo similar a la marihuana, por lo que se hace presente en el lugar personal de drogas ilegales, quienes realizaron prueba de campo, arrojando resultado positivo con reactivo de marihuana con un pesaje 250 gr, quedando vinculados los Sres Veragua y Fernandez a disposición de la justicia Federal, mientras que Carrizo y Gómez, son trasladados a sede policial vinculados a expediente contravencional a disposición del juzgado de paz.

03:16 hs Cria 13 Inf Ley Flagrancia (Robo en Grado de Ttva) : calle Cabot 3765 (O), Vº Flora, Rivadavia, se procedió a la aprehensión de Valdez Agüero Axel Oliver, de 18 años, con dlio en Vº Nueva Argentina, Rivadavia; quien intento ingresar al domicilio utilizando una escalera y tratando de abrir la ventana del frente del domicilio. Resulta damnificada Ortiz Annabel, de 28 años, dlio en c/ Cabot 3765 (o), Villa Flora Rivadavia. Presente Ayte Fiscal de turno, fue puesto a disposición de UFI Nº3.

06:20 hs- Sub Cría. Villa Hipódromo, Rawson

Personal policial de recorridas por el interior del lote Hogar 5, visualizan un sujeto en actitud sospechosa que se conducía en una motocicleta color roja. Al intentar entrevistarlo, el sujeto emprende la fuga en el rodado, luego de una persecución el sujeto deja abandonada la moto en calle Urquiza y Soldado Argentino y continúa la fuga a pie, no logrando la aprehencion del mismo y el cual es intensamente buscado. La moto sería una Zanella 110 CC, color roja, dominio 636-IPE, constatandose que el rodado fue sustraido en calle Alem N° 1638 Sur Capital a su propietaria Paula Farias Agüero, en fecha 21-01-21.

Se instruye sumario prevencional caratulado Hurto Calificado con intervención del 5 Juzgado de Instrucción.

CRIA 18, ALBARDON: Pierden la vida una señora con su nieto accidentalmente Desde las 12:00 hs., trabajan en calle Sarmiento y Laprida personal policial y dpto. Bomberos, en la extraccíon de cuerpo sin vida de una mujer identificada como Jacinta Reinoso de unos 55 años de edad y momentos antes habría sido rescatado del interior del canal de riego un niño de unos 4 años de edad que perdió la vida camino al hospital departamental pese a las maniobras de RCP. Presuntamente se habrían estado refrescando en un canal de riego de 1,50 m de ancho por 1,00 de profundidad ubicado en un callejón al oeste de ruta 40, frente al cementerio departamental lugar donde la señora habría dejado una moto de 110 c.c estacionada y pertenencias. Hipotéticamente la fuerte corriente del caudal, los habría arrastrado hasta calle Sarmiento y Laprida. El paso del menor por el canal es el que llamó la atención de vecinos, procediendo al rescate. La señora quedó atascada en compuerta metálica de riego frente a planta potabilizadora de Osse. Habrian recorrido más de 1 km de distancia. Se practican las diligencias procesales de rigor.

En el día de la fecha en horas de la mañana, personal policial de BRIGADA DE INVESTIGACIONES SUR, junto con personal de Grupo Especial de Zona Sur, realizaron Allanamiento en un domicilio ubicado en calle Pasteur, departamento Rawson, en virtud de que personas desconocidas, sustrajeron del interior de una vivienda diferentes efectos. Una vez en el lugar, se realiza una requisa interna y externa, encontrando en el fondo del inmueble plantas aparentemente de cannabis entre 1,75 y 3,45 mts de altura. Es por ello que se hace presente personal de Drogas Ilegales, quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes, afirmando lo que se había encontrado. Que con relación a los efectos solicitados para secuestrar, dio resultado negativo. Procediendo al secuestro de las plantas mencionadas. En cuanto a los propietarios quedan a disposición del fuero federal.

Relaciones Policiales Prensa: 09:31 hs.- Cria 18 LEY DE FLAGRANCIA- (Daño agravado en concurso real lesiones y resistencia) : Personal policial se encontraban de recorridas por calle Cura de Las Tuscas, Albardón, observando a un masculino tomando una cerveza en la vía pública, quien sin mediar palabra alguna, arroja la botella de vidrio contra el móvil policial. Atento a ello el agresor es aprehendido, tratándose de Julián Facundo Fuentes, de 18 años, dlio. Villa Villicum. Inesperadamente el causante opuso resistencia, arrojando golpes de puño y puntapié, lesionando al personal actuante. Intervino ayte Fiscal y fue puesto a disposición de la UFI de turno.

Relaciones Policiales Prensa: Cria 24º ACCIDENTE DE TRÁNSITO (auto- bicicleta): Av. España y Almirante Brown, se entre09:41hsvistó al sr. Navarro Luis Alberto, de 45 años, dlio., barrio La Estacion conductor de auto Fiat Siena remis de empresa La Fueguina. Se encontraba estacionado y al abrir la puerta, impactó sobre esta, una bicicleta guiada por la sra. Segura Miriam, de 50 años, domiciliada en Rawson. La misma fue trasladada por servicio de emergencias médicas al Hospital Rawson y presenta herida cortante en el cuero cabelludo, tec con pérdida de memoria, traumatismo facial, fractura de clavícula izquierda y politraumatismos.



09:55 hs. Cria 7º LEY DE FLAGRANCIA: calle Vidart y calle 9, personal policial en circunstancias que llevaba a cabo mandato judicial por resistencia a la autoridad y lesiones 89, con intervención del 2° juzgado correccional en turno, procedió a la aprehensión de Guardia Oscar Marcelo, de 20 años de edad. En la requisa de seguridad llevada a cabo se le secuestra de entre sus prendas un arma de fuego tipo revolver calibre 38, con tambor, color metalizado con mango blanco, sin numeración, marca Smith Wesson. Fue puesto a disposición del Juez de mención por portación de arma de fuego de uso civil.

