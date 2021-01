“En Formosa están sucediendo hechos terribles de violación de derechos humanos de lesa humanidad”

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se sumó a las denuncias por abusos y “hacinamiento” por las medidas sanitarias adoptadas en los centros de aislamiento de la provincia de Formosa. En su descargo fue más allá, al insinuar que se están produciendo “hechos terribles de violación de derechos humanos de lesa humanidad” en el distrito que encabeza el gobernador Gildo Insfrán.

En dos videos editados, la ex diputada nacional leyó una declaración donde anticipó que realizará una presentación judicial ante la Procuración General y la Defensoría del Pueblo de la Nación para constatar los abusos en el marco de las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.

“El único pecado mortal es no alzar la voz cuando todo sucede, pero quiero hablarles como argentinos. Por eso alcé la voz en Formosa”, indicó Elisa Carrió.

“A Formosa no le importa a nadie, porque está en el norte”, continuó la dirigente de Juntos por el Cambio en su mensaje. “En Formosa están sucediendo hechos terribles de violación a derechos humanos de lesa humanidad. Hay formoseños, hijos de formoseños, que fueron a despedir a sus padres porque se están muriendo, y los tienen hacinados aunque no tengan COVID”, señaló la abogada en las redes sociales.

En sintonía con los reclamos de la oposición y sectores de derechos humanos, Carrió describió a las medidas sanitarias adoptadas en Formosa como un “régimen policial con vejaciones que viola el Tratado contra la Tortura”.

La parte más llamativa del discurso de Carrió involucra a la denuncia que se presentará el próximo miércoles, que ya había sido comunicada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Formosa. “Hay o habría”, anticipó la dirigente de Juntos por el Cambio en el segundo fragmento de la denuncia. “Hay 14 personas que cuando fueron a cobrar el plan no aparecieron más, y están los videos. No puedo decir que haya desaparición forzada de personas. Hay que estar atentos a la historia, atento a lo que pasa al otro como lo que pasa en el Mediterráneo. Y siento que esto tiene un dolor profundo, pero el dolor más profundo es el de la indiferencia de los que no hablan”, completó.

La ex diputada nacional planteó que hay que “garantizarle a los residentes de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias a que puedan despedir a sus padres que se están muriendo en Formosa”. “Ahora estamos llevando a la Procuración General (la denuncia) en nombre de las víctimas que están padeciendo, la nuestra va a ser por todas las personas”, agregó.

Por último, Carrió expresó su malestar con el gobernador Gildo Insfrán y sus aliados del Frente de Todos, también contra el Partido Justicialista (PJ), que emitió una declaración en respaldo a la gestión sanitaria del mandatario.

“Hay muchos que dicen que lo que hace Gildo en Formosa está bien, que está bien lo que hace el Faraón (sic), porque están dominados por el miedo. Y tiene una renegación por miedo de esos derechos humanos fundamentales”, concluyó.