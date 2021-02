Explicaron la nueva red de transporte público

Durante la mañana, el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, encabezó junto a la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, la apertura de una charla técnica sobre el funcionamiento del nuevo sistema de transporte público en el marco de la RedTulum que pronto comenzará a implementarse en la provincia de San Juan. El encuentro fue cumplido en la sala de Vicegobernadores y estuvo destinado el personal de la Legislatura provincial.

Participaron en la mesa de autoridades junto al titular del Poder Legislativo y la ministra de Gobierno, el secretario Legislativo, Nicolás Alvo; el diputado titular del bloque Justicialista, Juan Carlos Abarca. Luego de la presentación, se incorporó a la mesa el director el Transporte, Gonzalo Martín Rojas y el secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Omar Armendáriz, quienes fueron los encargados de brindar los detalles de este nuevo esquema de conectividad urbana que integra una infraestructura de transporte moderna y amplía los recorridos de colectivos entre distintos puntos de la provincia. Asimismo, propone el traspaso de un sistema centralizado a uno descentralizado, que facilitará la rápida movilidad de un punto periférico a otro, sin pasar por el microcentro, a través de conexiones más directas entre departamentos antes no conectados y paradas más modernas, seguras y confortables. Cabe señalar que la RedTulum es un sistema que integra peatones, bicicletas, monopatines, motocicletas, automóviles y colectivos, con el objetivo de promover una provincia con menos contaminación ambiental y sonora.

En la ocasión, el vicegobernador expresó “muchas gracias a la ministra de Gobierno Fabiola Aubone por haber accedido al pedido de la Cámara en general y del gremio A.Pe.L. en cabeza de Sergio Peralta, para que nos dieran una charla que nos permita conocer más sobre el funcionamiento de la RedTulum. Muchas gracias Juan Carlos Abarca quien va a hacer de anfitrión durante un momento junto con el secretario Legislativo, Nicolás Alvo. Y muchas gracias a todos los presentes por estar participando”.

Seguidamente agregó que “la idea es que poco a poco esto que nos genera tanto temor, tanta incertidumbre, con la charla y explicación que den los profesionales y técnicos que han venido hoy desde el Ministerio de Gobierno podamos nosotros capacitarnos y además ser capacitadores. Es decir que, no solamente aprendamos para nosotros sino que desde acá podamos aportar y esclarecer a los demás, que seamos capacitadores de capacitadores y armar una cadena que permita que la RedTulum, cuando definitivamente arranque, sea conocida masivamente por toda la población”.

“Estoy convencido que va ser un cambio muy favorable para la población sanjuanina. Una vez que se interprete, que se conozca profundamente, va a generar muchísima comodidad toda la prestación de servicio de transporte para todos los sanjuaninos”, concluyó el presidente de la Cámara de Diputados.

Por su parte, la ministra de Gobierno manifestó “muchas gracias a todos ustedes que decidieron convocarse y comprometerse para poder capacitarse y poder entender todos estos mapas que se han diseñado justamente para un mejor entendimiento de un cambio tan radical y tan histórico, porque hace más de sesenta años que tenemos los recorridos que hoy conocemos todos; y que los conocimos por algún familiar que nos explicó dónde y cómo y qué colectivo tomar, y dónde y cómo bajarnos. Y así empezamos a transmitir la información”.

“Hoy tenemos y debemos para poder llevar adelante la implementación de este sistema, tener la información, poder acceder desde la lectura, desde las aplicaciones, desde las herramientas tecnológicas que se van a poner a disposición de toda la población y llevar adelante esto. La verdad que acá hay mucha gente que nos ha acompañado con las primeras intervenciones urbanas, donde el nivel de satisfacción va creciendo una vez que la persona tiene la certeza de cómo leerlo, como entender su departamento, cómo leer el calle por calle y conocer que por donde pasaba la línea que antes me llevaba todos los días al colegio o la universidad, por ejemplo, ahora voy a tener una o dos posibilidades, una con transbordo o una sin transbordo; y va a depender de la posibilidad de cada usuario el diseño de su viaje, para optimizar el tiempo de viaje, optimizar la economía, y poder decidir qué tipo de viaje va hacer. Puede hacer un viaje más largo o más corto dependiendo del tiempo y la economía de cada usuario”, explicó Fabiola Aubone.

Luego, señaló que “allá por el fines del año 2019 cuando el gobernador me pedía acompañarlo en esta gestión me planteaba que para él sería un antes y un después el tema del transporte, que desde que fue intendente había escuchado muchas quejas del sistema de transporte actual, las conocemos y no hace falta ahondar en esto. Entonces diseñamos un sistema de transporte moderno, a la altura del crecimiento y las circunstancias que hoy vive la provincia de San Juan y pensado especialmente en las necesidades del usuario desde distintos puntos de la provincia”.

Por último, dijo que “desde distintos medios, ya sea de manera presencial, a través de redes, a través de medios de comunicación, a través de ustedes que se convierten hoy, como lo decía el vicegobernador, en vectores de Comunicación para afuera sobre Red Tulum y estamos a disposición, todo el equipo de gobierno, para que nos puedan plantear dudas, reclamos, sugerencias. El transporte público es concebido en este proyecto como algo dinámico que debe mejorarse siempre en pos del usuario y debe ser un promotor de oportunidades. Por eso, este diseño busca generar oportunidades y en la medida que San Juan siga creciendo a ritmo que viene creciendo, el transporte público no solamente va ser promotor de crecimiento sino también va a poder extenderse y seguir cubriendo zonas que van creciendo desde distintos aspectos, no solamente poblacional, sino también industrial, comercial, turístico y deportivo. El transporte público va acompañar a ese crecimiento”.

Luego de las palabras de presentación por parte de las autoridades, el director el Transporte, y el secretario de Tránsito y Transporte procedieron a explicar el funcionamiento de la red de transporte público.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Facundo Ribeyrolles