Se busca a Gabriela Marta Alejandra Medina Ríos

Provincia de San Juan.

POLICIALES

A REQUERIMIENTO DEL JEFE DE COMISARIA TERCERA . SEGÚN SUMARIO PREVENCIONAL Nº 32/2021 CARATULADO “ACTUACIONES PARA ESTABLECER PARADERO”, CON INTERVENCIÓN DEL TERCER JUZGADO CORRECCIONAL, SE SOLICITA A TODA LA POBLACIÓN CUALQUIER DATO QUE PUEDAN APORTAR PARA LOGRAR UBICAR A LA CIUDADANA MEDINA RIOS GABRIELA MARTA ALEJANDRA DE 48 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN BARRIO MANANTIAL, MONOBLOK 10, SECTOR 1 A, PRIMER PISO DPTO B, DEPARTAMENTO CAPITAL.

                                  PRESENTA  LA SIGUIENTE  FILIACIÓN 1,70 METROS DE ESTATURA, TEZ BLANCA, CONTEXTURA  FÍSICA ROBUSTA, CABELLO LARGO CON RULOS, COLOR RUBIO, OJOS MARRONES, PORTANDO UNA CICATRIZ EN SU MANO IZQUIERDA, PARTE INFERIOR DEL DEDO PULGAR. AL MOMENTO DE AUSENTARSE VESTÍA UN VESTIDO LARGO COLOR GRIS TIPO MANCHADO, UNA CARTERA COLOR GRIS CON FLECOS, SANDALIAS COLOR BLANCAS SIN PRECISAR MARCA, CON UN ANIÑLO EN SU MANO IZQUIERDA.                                    

                                 ANTE CUALQUIER DATO COMUNICARSE A  COMISARIA TERCERA TELÉFONO 4224505 ,  A LÍNEA DE EMERGENCIAS 911,  O BIEN A LA COMISARIA MAS CERCANA A SU DOMICILIO.
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