Tremendo impacto

Capital, provincia de San Juan.

POLICIALES

JURISDICCIÓN DE COMISARIA 24 (SINIESTRO VIAL): PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYÓ EN CALLE CONECTOR SUR Y CASTAÑO. EN EL LUGAR SE ENTREVISTÓ AL SEÑOR DOMÍNGUEZ CARLOS DE 28 AÑOS DE EDAD, QUIEN CONDUCÍA UN AUTO MARCA FORD FIESTA Y A LA SEÑORA SÁNCHEZ LAURA DE 23 AÑOS DE EDAD, (ACOMPAÑANTE) QUIEN MANIFIESTA QUE PRODUCTO DE UNA MALA MANIOBRA TERMINÓ IMPACTANDO CONTRA EL GUARDARRAIL. EN EL LUGAR SE HIZO PRESENTE INTERNO 05 DE EMERGENCIAS MEDICAS A CARGO DEL DR. GONZÁLES, ASISTIENDO A LOS MISMOS SIN SER TRASLADADOS.

Fuente Relaciones Policiales de San Juan.

Compartir:

TE PUEDE INTERESAR

foot fetish porn movies indian group sex sex tube blonde sex tube
anal adult porn realpornfilms.com
hardcore porn videos japanese adult clips hubpornindian.info
xxxteenhub.info sexmaxfree.xyz mature adult videos german adult sex asian sex tube hdxxxporn.club
adultpornmovie.ws indian xxx interracial xxx tube xvideosporn.club xssn.net
asianpornxxx.info nesaporns.xyz toutpornxxx.org sextresss.xyz hotmomsteen.xyz duvpornxxx.com
Porn tube movies xnxx download Adult porn tube Sex movies Free adult videos
Hot ass Mya Lovely
Mistress Dasha s her slaves
Oktober fest MADNESS
Funny Frankie Foster And Bloo
she really wants to be a star

xnxx xvideos

sexyporntube.com xnxx xvideos

xxxxx xxxx