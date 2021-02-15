Tremendo impacto

JURISDICCIÓN DE COMISARIA 24 (SINIESTRO VIAL): PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYÓ EN CALLE CONECTOR SUR Y CASTAÑO. EN EL LUGAR SE ENTREVISTÓ AL SEÑOR DOMÍNGUEZ CARLOS DE 28 AÑOS DE EDAD, QUIEN CONDUCÍA UN AUTO MARCA FORD FIESTA Y A LA SEÑORA SÁNCHEZ LAURA DE 23 AÑOS DE EDAD, (ACOMPAÑANTE) QUIEN MANIFIESTA QUE PRODUCTO DE UNA MALA MANIOBRA TERMINÓ IMPACTANDO CONTRA EL GUARDARRAIL. EN EL LUGAR SE HIZO PRESENTE INTERNO 05 DE EMERGENCIAS MEDICAS A CARGO DEL DR. GONZÁLES, ASISTIENDO A LOS MISMOS SIN SER TRASLADADOS.
Fuente Relaciones Policiales de San Juan.