Estudio Allegro en San Juan, el elegido

http://www.fundacionjuliobocca.org.ar/es/red-oficial/san-juan Le damos la Bienvenida a nuestra RED OFICIAL de ESTUDIOS HOMOLOGADOS al estudio ALLEGRO DE SAN JUAN , estaremos encantados de evaluar , monitorear y apoyar el desarrollo académico artístico de sus alumnos desde nuestro Campus Virtual con el mayor celo posible para que la Enseñanza de Danza con nivel de excelencia FUNDACIÓN JULIO BOCCA llegue a cada rincón de nuestro país y de America Latina . Gracias por confiar en nuestro proyecto y bienvenidos todos sus alumnos a nuestro sistema de alumnos de nuestra Escuela de Teatro Musical & Danzas líder de America Latina.

En el Audio, escuchamos a una de las directoras del Instituto Allegro, María Fernanda Palacio, nos cuenta sobre lo que significa para ellas que la Fundación de Julio Bocca las reconozca, avale, cursa la invitación para que se perfeccionen bailarines de otros institutos entre otros temas.

PRESENTACION “PROGRAMA DE MONITOREO ACADÉMICO IBERO AMERICA DE LA FUNDACIÓN JULIO BOCCA – RED OFICIAL SAN JUAN: ALLEGRO INSTITUTO DE DANZAS” La Fundación Julio Bocca, su STAFF de directivos y maestros han desarrollado desde hace más de 3 años un programa de MONITOREO PROFESIONAL en EXTRANJERO con éxito, que permite a los estudiantes y profesionales dedicados a la Danza Clásica & Contemporánea, otras danzas y Teatro Musical acceder a un PROGRAMA EXCLUSIVO DE MONITOREO ARTISTICO & ACADEMICO a través de la institución Red Oficial de la provincia o país. Allegro Instituto de Danzas desde el presente año 2021 se constituye como ESTUDIO HOMOLOGADO SEDE SAN JUAN DE LA FUNDACIÓN DE JULIO BOCCA y ofrece un PROGRAMA EXCLUSIVO DE MONITOREO ARTISTICO & ACADEMICO con el sello de calidad de dicha Fundación. De esta manera Allegro Instituto de Danzas es parte de la Red Oficial de la Fundación Julio Bocca y presenta a la comunidad artística sanjuanina la posibilidad de formar parte de un programa específico donde se podrá identificar, potenciar y ampliar las posibilidades de proyección internacional del alumno de Danzas Clásicas & Contemporáneas, otras danzas y Teatro Musical. La Fundación Julio Bocca, por intermedio de ALLEGRO Estudio Homologado, adopta como propio al alumno de cada escuela, estudio o instituto o bailarín de San Juan que suscriba al programa. Todo suscriptor al programa, presentado por ALLEGRO, se convierte en ALUMNO HOMOLOGADO por la Fundación Julio Bocca. El espíritu del formato es virtual en la medida que la Pandemia por el COVID 19 no reduzca su intensidad, y todas las fronteras estén abiertas. Se desarrolla a través del CAMPUS VIRTUAL de la Fundación el cual cuenta con aulas virtuales de primer nivel con la mejor tecnología, clases cuyo contenido es completo acorde a cada disciplina y considerando el aspecto técnico-anatómico y funcional. El Programa Exclusivo de Monitoreo Académico y Artístico por parte de La Fundación Julio Bocca se concreta por medio de una clase inicial y otra final donde maestros de la Fundación diagnostican al alumno homologado mediante observaciones personales y ponen a consideración la evolución del alumno homologado acorde al nivel al cual corresponda. Allegro Instituto de Danzas, es una Escuela de Danzas reconocida por el Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan. Desde el año 2015, sus directoras María Belén Sánchez (31) y María Fernanda Palacio (31), impulsan el aprendizaje de la danza estimulando la creatividad, la expresividad, la musicalidad, las aptitudes físicas, la personalidad, la confianza y la generación de lazos humanos. Logrando el desarrollo personal de cada alumna en un entorno seguro, cuidado y de respeto. Allegro se encuentra ubicado en Calle Manuel Zavalla (ex calle Cabaña) 265 (N). Para más informes e inscripciones comunicarse al 264 4123042 / 264 4757220 o allegroinstitutodedanzas@gmail.com. Inscripciones al Programa de la Fundación Julio Bocca: FEBRERO/MARZO 2021. La Fundación homologa capacidades técnicas en función de parámetros de excelencia, con el objetivo principal de unificar y estandarizar los niveles de danza y/o teatro musical a escala federal e internacional. Como beneficios directos de aplicar al Programa, al iniciar además de ser observado por grandes maestros, todo alumno homologado es poseedor de una BECA DEL 50% para acceder a las clases, cursos y talleres de la Fundación Julio Bocca. Y al finalizar el ciclo las Certificaciones a recibir poseen el sello del CID de Paris (CONSEJO INTERNACIONAL DE LA DANZA), perteneciente a la UNESCO, con alcance y valedero en 170 países.Es de destacar que el acceso al Programa es a través del abono de un canon mensual ECONÓMICO ya que uno de los objetivos es la expansión de la Fundación rompiendo fronteras no solo territoriales sino también económicas, llevando a cada punto del país el mismo nivel en danza y teatro musical que hoy se encuentra en la Capital Federal de nuestro país. María Fernanda Palacio María Belén Sánchez DIRECTORAS DE ALLEGRO INSTITUTO DE DANZAS.

Allegro, calle Manuel Zavalla (ex calle Cabaña) 265 (N).

Teléfonos: 264 4123042 / 264 4757220.

allegroinstitutodedanzas@gmail.com.

Directoras María Belén Sánchez y María Fernanda Palacio