Presentaron el informe de Impacto Ambiental

En lo que representa un hito para la provincia de San Juan, el gobernador Sergio Uñac recibió este lunes la documentación presentada por la empresa minera Josemaría Resources, la cual proyecta una inversión de U$S 3.090 millones.

Este lunes se realizó la presentación y entrega del informe de Impacto Ambiental para la etapa de explotación del proyecto minero Josemaría, ubicado en el departamento Iglesia. La misma tuvo lugar en la Sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno.

El gobernador de la provincia, Sergio Uñac, encabezó la actividad, acompañado por el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni; secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel; ministro de Minería de la provincia, Carlos Astudillo y el gerente general del proyecto Josemaría y presidente de Deprominsa, subsidiaria de Josemaría Resources, Alfredo Vitaller.

Josemaría es un proyecto minero pórfido de cobre y oro localizado en el extremo noroeste de la provincia, sobre la cordillera iglesiana frontal a 4.295 msnm, uno de los cuatro proyectos cupríferos de gran escala y en estado avanzado que posee San Juan.

Cuenta con recursos por 6,7 millones de libras de cobre; 7,0 millones de onzas de oro y 31 millones de onzas de plata. La vida útil del yacimiento ha sido estimada en 19 años.

Al respecto, el gobernador Uñac destacó al departamento de Iglesia y sus habitantes que «supieron interpretar, mantener y defender una actividad que es vital para los sanjuaninos, situación que no pasa en otras provincias”, a su vez afirmó que «es un día sumamente importante que quizás no podamos dimensionar lo que significa para San Juan, producto del esfuerzo de todos, y en especial para los que confiaron en San Juan como Alfredo Vitaller y la familia de la empresas Lundin».

En lo posterior, analizó que «la inversión en el mundo no abunda, y si los Estados no generan condiciones de crecimiento y, específicamente, en la producción minera que podría ir a otro continente u otro país, no seríamos nosotros quienes hoy estaríamos presentando esta declaración de impacto ambiental”.

En ese marco, declaró que “debemos generar las condiciones necesarias para que en el menor tiempo posible se pueda tener la declaración final del impacto ambiental para que les permita seguir dando los pasos previos y que la construcción sea una realidad”.

“Hay condiciones objetivas que permiten pensar que esto puede darse, porque hay una empresa que trabaja de manera muy seria, hay un Estado que apoya y defiende la diversificación”, analizó en lo posterior.

A su vez, valoró las acciones que se llevaron adelante en pos de generar las condiciones necesarias para la diversificación de la economía, a través del Acuerdo San Juan, «donde todos los sanjuaninos pudieron expresarse y determinó que la provincia aportara lo que podía para que Josemaría pueda desarrollarse”.

En ese contexto celebró la presentación del informe de Impacto Ambiental e invitó a los presentes a seguir trabajando «como los sanjuaninos lo sabemos hacer».

Sobre el final, se comprometió a acompañar los próximos avances posteriores a la presentación de los informes por parte de la empresa minera: «Pasaron 25 años para que se presente una declaración de impacto ambiental y para avanzar en eso, nos comprometemos con lo que sabemos hacer los sanjuaninos que es trabajar, saber dar vueltas situaciones, darle pelea a los desafíos que nos propone la propia naturaleza y que después de mucho tiempo no somos expertos, pero tenemos la habilidad suficiente para hacerlo”.

“Que esta declaración de impacto ambiental tras 25 años en el país, signifique un antes y un después para el país, pero fundamentalmente para la sociedad sanjuanina”, cerró Uñac.

Por su parte, el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, valoró el proyecto como «una enorme oportunidad la que se presenta para San Juan y el país y fundamentalmente para las comunidades locales específicamente en el departamento de Iglesia”.

En ese orden, Hensel afirmó que «el Gobierno Nacional está convencido de que Josemaría es el proyecto que va a poner en marcha una nueva era del cobre en la República Argentina. El presidente Alberto Fernández expresó claramente que necesitamos producir, crecer, exportar y generar divisas, para eso necesitamos inversiones y desde ese punto de vista la minería se presenta como una gran oportunidad para poner de pie a nuestro país. San Juan ha hecho de la minería una política de Estado y esperamos que pueda replicarse en otros territorios».

Para culminar, el funcionario nacional felicitó al gobernador Uñac por «darle continuidad a la política minera y al concretarse este proyecto, será la más importante de la Argentina y tenemos que estar orgullosos por eso”.

A su turno, Vitaller valoró que «este nuevo ciclo nos trajo de nuevo a San Juan, a esta provincia que genera las condiciones para que podamos invertir. Nos sentimos acompañados por las autoridades, por las comunidades, por los trabajadores y los empresarios. Así que como compañía, estamos muy agradecidos con la provincia de San Juan porque nos ha permitido desarrollar esto”.

Sobre la presentación del informe propiamente, el gerente general del proyecto Josemaría dijo que «es el fruto del esfuerzo de mucha gente. Para hacer esto, sumado al esfuerzo lógico que conlleva, le tenemos que agregar la pandemia de COVID-19. Al principio fue muy complicado seguir trabajando y mantener los ritmos y la línea de trabajo que hemos trazado con la provincia. Sentimos que en el ámbito de la compañía, estamos donde hoy queríamos estar».

El ministro de Minería de la provincia, indicó durante su alocución que «este informe de impacto ambiental es un compendio de una estructura socio-económica de cómo se va a desarrollar la mina, cómo va a trabajar la comunidad con la mina, de cómo va a impactar esa mina en la comunidad y en el país, cómo va a cerrar y cómo va a quedar esa zona después de que trabaje 19 años como mínimo la mina. Este informe es el que va a analizar el estado en conjunto con la sociedad, con los organismos nacionales, con los organismos provinciales, con los organismos municipales, y las ONG».

“Con el informe de impacto ambiental que presentan, nos están solicitando al Estado provincial la autorización para empezar a trabajar. El compromiso nuestro es que esta solicitud va a ser respondida en un corto plazo de los próximos meses. Se están dando la condiciones para que el año que viene Josemaría sea un proyecto en construcción para todos los sanjuaninos y todos los argentinos».

Junto a Josemaría, Filo del Sol, Los Azules, Altar y Pachón son otros proyectos de cobre que pretenden revolucionar la minería de San Juan al llegar a la etapa de producción. San Juan representa el 80% de la oferta cuprífera de la Argentina, con recursos estimados en 8.834 millones de toneladas.

Josemaría Resources Inc, del Grupo Lundin, es la firma que invertiría 3.090 millones de dólares para avanzar a la etapa de construcción de la mina ubicada a 410 kilómetros de la ciudad de San Juan y a 10 kilómetros del límite con Chile.

La explotación será una mina a cielo abierto que alimentará una planta de proceso convencional de 152,000 toneladas por día durante la vida útil del yacimiento, lo que arrojaría una producción anual de 136,000 toneladas de cobre (“Cu”), 231,000 onzas de oro (“Au”) y 1, 164,000 onzas de plata (“Ag”) por año.

La vida útil de la mina ha sido estimada en 19 años y se prevén oportunidades potenciales con la exploración continua en el área de operaciones.

Durante la presentación del informe, estuvieron presentes además, el intendente de Iglesia, Jorge Espejo; diputado provincial, Enrique Montaño; gerente de Relaciones con la Comunidad, María Verónica Cunto; superintendente de Ambiente, Fernando Tola; responsable de Relaciones Institucionales, Iván Grgic; responsable técnica, Paola Fabro; representantes de cámaras mineras, de la construcción y empresariales de la provincia de San Juan.