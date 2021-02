El Municipio de San Martín trasladará a los mayores de 80 años

Tras el anuncio de Salud Pública de la provincia, del inicio de la vacunación contra el COVID-19 en adultos de más de 80 años, la Municipalidad de San Martín decidió trasladar a los abuelos del departamento que así lo requieran hasta el Estadio Marta Orellana, que es donde se realizará el operativo de vacunación organizado por el Gobierno provincial.

Cabe destacar que el intendente Cristian Andino dijo además que puso a disposición un equipo municipal para que asista a la gente que no pueda o no sepa sacar el turno de vacunación por la página oficial que está destinada para este fin.

Se informó además una línea telefónica para realizar esta gestión, que es 2646 25 8205. Por otro lado se instó a los vecinos a dar a conocer por este medio o por las redes, casos de personas mayores de 80 años, que no tengan los medios para poder sacar el turno para la vacuna, para ser asistidos por la comuna.