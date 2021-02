TE PUEDE INTERESAR

[8:07, 28/2/2021] Relaciones Policiales Prensa: A raíz de la intensa lluvia

1) por ahora solo ruta 60 a la altura del paredón cortada, solo por calle Las Moras en Zonda transitable con precaucion.

2) en Jáchal lluvia torrencial con caída de piedra, a muchas viviendas, ingreso agua pero hasta el momento no hay evacuados. El agua continua estancada en las arterias.

3) en los demas departamentos por el momento dejo de llover y no hay evacuados. Solo en la Villa Unión, se pasaron algunos techos con agua, pero no hay evacuados.

5) En ullum, un matriomonio de adultos mayores del Barrio Higuerita fueron trasladados al barrio 25 de Mayo del mismo Dpto, tambien porque se les paso el agua, pero en el domicilio quedaron sus hijos (todos mayores al cuidado de la casa) intervino Protección Civil.

[8:09, 28/2/2021] Relaciones Policiales Prensa: # Esta cortado a la altura del paredón, circulando desde el centro hacia ullum, pasando el paredón habria arrastre, que quedo en la calzada. Imposible el paso para vehículos chicos. Tambien antes de llegar a Punta Tabasco, arteria costado norte, con circulación de una sola mano. Por el momento se corto a la altura del Faunistico y en Ullum, solamente transitable con precaucion por calle las moras, en Zonda.

En horas de la tarde de ayer en SCRIA. MEDANO DE ORO EVASION :C/6 y c/Gabriela Mistral, informa personal policial de Médano de Oro, que el evadido se trata del sr Guardia Marcelo Oscar de 20 años. El mismo ingreso el día 21/02/21, vinculado al Sumario caratulado Robo Agravado con intervención del 5º Juzgado de instrucción. El aprehendido solicita al calabocero, elementos para limpiar el calabozo. Al acercarle el material, el funcionario recibe un golpe de puño en el ojo izquierdo y el detenido, emprende la fuga por la parte de atrás de la dependencia. En calle Gabriela Mistral y calle 6, sustrae una moto marca brava 110 cc color negra, propiedad del sr Saavedra Juan David de 42 años. Se logro dar con la moto en calle Punta del Monte y c/6, tirada en la Vía Publica. Continua la búsqueda del ciudadano evadido. Se investiga el hecho y adjunta imágenes.