“El discurso del presidente no transmitió esperanza ni rumbo”

El diputado nacional, Marcelo Orrego, realizó un análisis del discurso presidencial y del plan de gobierno para este año legislativo. El titular del bloque “Producción y Trabajo” lamentó que el presidente no haya presentado un plan económico que permita llevar previsibilidad “para que todos los argentinos sepamos cuál será el rumbo”, y que el discurso sólo haya “fogoneado la grieta”.



Luego de que el presidente de la nación, Alberto Fernández, inauguró la apertura de sesiones legislativas en el Congreso de la Nación, el titular del bloque Producción y Trabajo en la cámara baja, resaltó los puntos a favor y reflexionó sobre los ejes más polémicos. “En un momento tan difícil, como el que estamos atravesando, creo que los argentinos esperábamos y merecíamos un discurso más humilde, que busque la unidad. Lamentablemente nos quedamos con las ganas”, remarcó Orrego.



Respecto a la pandemia, “El presidente hizo referencia a la desigualdad en el mundo para acceder a las vacunas, pero este gobierno se las dio a sus amigos, pasando por encima de los adultos mayores y de personal de salud”, dijo Orrego y se mostró preocupado por la fuerte confrontación contra el ámbito empresario y la Justicia. “La obsesión de este gobierno por la reforma judicial marca que no respeta la independencia de poderes, como indica nuestra Constitución Nacional”.



Como positivo, el legislador del interbloque Juntos x el Cambio, rescató la puesta en marcha del Consejo Económico y Social, la decisión de elevar el mínimo no imponible, eliminar retenciones a las economías regionales y la revisión del impuesto a las ganancias para eximir a ciertos sectores, las propuestas sobre desdolarizar las tarifas, recategorizar a los monotributistas, impulsar al sector de la economía del conocimiento, la educación y la ciencia.



Por último, Orrego lamentó también que el presidente haya resaltado el aborto como política de Estado, e hizo hincapié en la contradicción de Alberto Fernández a lo largo de su exposición. “Quiere ser recordado como el presidente de la unidad nacional, pero su discurso fue contradictorio, porque apuntó contra la oposición por las críticas por el manejo de las vacunas y la deuda, sin reconocer el estado en que se encontraba el país cuando asumió el gobierno anterior”.