Banda Sinfónica Nacional de Ciegos «Pascual Grisolía», estreno mundial y un proyecto internacional

Ministerio de Cultura de la Nación Argentina

Secretaría de Gestión Cultural

Dirección Nacional de Organismos Estables

Apertura de Temporada 2021 de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos «Pascual Grisolía», con un estreno mundial y un proyecto internacional.

Se trata de la pieza “Hacia el Mañana” (Tomorrow is today), parte final del Oratorio Ecológico “El Colibrí”, proyecto artístico internacional creado por el compositor argentino Gerardo Di Giusto, letra de Luciano Bibiloni Gerardo Di Giusto, y letra de Luciano Bibiloni, ambos residentes en Francia e idea, coordinación de Marcos González, programador artístico del elenco nacional e ilustraciones de la artista francesa Sherley Freudenreich.

El estreno mundial será el día 14 de marzo a través de las redes del Ministerio de Cultura de la Nación, protagonizada por la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, junto a diversas formaciones corales juveniles y profesionales de Europa y Asia, más precisamente de España, Francia, Rusia, Singapur y Filipinas: El Petits Chanteurs de Strasbourg – Maîtrise de l’Opéra national du Rhin (Francia), el Coro de Niños del Colegio de Glinka St. Petersburg (Rusia), el Coro del Teatre Principal de Palma (España), el Choir of The School of the Arts (SOTA) de Singapur y el NovoConcertante Manila (Filipinas), con audios originales grabados desde sus casas.

Se trata de un canto a la esperanza y a la diversidad inspirada en una leyenda amazónica, simboliza la posibilidad de transformación a partir de la suma de voluntades y el respeto por la naturaleza, nuestro hogar común. Un estreno mundial grabado desde el confinamiento, con el texto interpretado en 4 idiomas.

Presentan:

«Hacia el Mañana” (“Tomorrow is today”)

Pieza final del Oratorio Ecológico “COLIBRÍ»

(Estreno Mundial)

Fábula del colibrí

“Cuenta la fábula que

un día hubo un enorme incendio en el bosque.

todos los animales huían despavoridos, porque el fuego asolaba todo a su paso.

De pronto, los

animales vieron pasar sobre sus cabezas al colibrí dirigiéndose hacia el fuego.

Les extrañó, pero no

quisieron detenerse.

Al instante, lo vieron

volar de nuevo, esta vez en su misma dirección.

¿Qué haces colibrí?,

le preguntaron.

Voy al lago -respondió

el ave- tomo agua con el pico y la echo en el fuego para apagar el incendio.

Los animales se

echaron a reír.

¿Estás loco? – le dijeron. ¿Crees que vas a conseguir apagar el fuego con tu pequeño pico y tú solo?Bueno – respondió, el colibrí – yo voy a hacer mi parte…”

Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual

Grisolía”

Junto a Coros Internacionales

Presentan:

«COLIBRÍ»

(Estreno Mundial)

Incendios forestales en Mendoza y Córdoba (Argentina), así como en Australia que arrebataron la vida a una amplia diversidad de especies animales y vegetales.

Epidemias que pusieron en jaque

la vida de toda la humanidad. El derretimiento de glaciares en los polos y el

derrame de miles de toneladas de diésel en ríos y océanos, como el provocado en

el Círculo Polar Ártico, dejando sin vida a millones de peces.

Como en la metáfora del “colibrí”, la unión de cada hombre y cada mujer puede revertir el destino de un planeta Tierra que tiende hacia su evitable destrucción. Por ello, desde su confinamiento, en el marco de esta pandemia que impactó sobre todo el planeta, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía” se unió con diversos coros de todo el mundo para elevar este canto a la vida y a la fuerza: el estreno mundial de la obra “Colibrí”, creada por el compositor argentino Gerardo Di Giusto e interpretada junto a 280 músicos integrantes del Coro Petits Chanteurs de Strasbourg – Maîtrise de l’Opéra national du Rhin (Francia), cantantes del proyecto participativo “A vos marques, prêts…chantez!”, el Coro de Niños de la Escuela Coral Glinka de San Petersburgo (Rusia), el Coro del Teatro Principal de Palma (España), cantantes de la School of the Arts (SOTA) de Singapur y el Coro Novo Concertante Manila (Filipinas), con audios originales grabados desde sus casas.

Una obra que nos invita a reflexionar sobre el vínculo y el rol de cada hombre en esta Tierra. Una obra que nos llena de emoción, nos moviliza e invita a poner nuestro granito de arena alcanzar, entre todos, ese mundo que queremos. Una interpretación que nos conecta con la naturaleza, y nos permite vivir su abundancia e inmensidad.

Participantes:

Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”

Coros:

Petits Chanteurs de Strasbourg – Maîtrise de l’Opéra

national du Rhin (Francia)

Cantantes del proyecto participativo coral A vos marques, prêts…chantez!

Director: Luciano Bibiloni

The Boy Choir of the

Glinka Choir College St. Petersburg (Rusia)

Director: Vladimir Begletsov

Coro del Teatre Principal de Palma (España)

Director: Pere Víctor Rado

Novo Concertante Manila (Filipinas)

Director: Dr. Arwin Q. Tan

The School of the Arts

(SOTA) (Singapur)

Supervisor musical: Gerardo Di Giusto

Supervisores BSNC: M. Gonzalez, J. Pascuale, G. Kessler y C.Alderete

Supervisor coral: Luciano Bibiloni

Supervisor video:

Soprano Solista: Nathalie Gaudefroy

Barítono Solista: Jean-Luc Chaignaud

Ilustraciones: Sherley Freudenreich

Editores de sonido: Gerardo Kessler, Gerardo Di Giusto y Luciano Bibiloni.

Banda Sinfónica Nacional de Ciegos:

La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos del Ministerio de

Cultura de la Nación, lleva el nombre de su fundador “Pascual Grisolía”, quien

en 1939 inició una escuela de instrumentos de vientos en el Patronato Nacional

de Ciegos. El 15 de octubre de 1947 brindó su concierto inaugural

convirtiéndose así en pionera en el mundo.

Transcurridos 70 años de trayectoria, ha llevado a cabo una notable actividad artística, cultural, social y pedagógica, a través de sus presentaciones en diversas regiones de todo el país. En 1997, la UNESCO le otorgó el Gran Premio Camu “por los extraordinarios aportes en beneficio de la comunidad”. En octubre de 2012, obtuvo la Mención de Honor “Domingo Faustino Sarmiento”, máxima distinción otorgada por el Honorable Senado de la Nación Argentina, en reconocimiento “a su obra destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades”.

En octubre de 2013, recibió la Mención de Honor “Melvin Jones” otorgada por “The International Associations of Lions Clubs”, por su “aporte a la comunidad y vocación de servicio”. Se suman a estas menciones, diversas declaraciones de interés cultural por conciertos de distintas temporadas y/o declaraciones como “Ciudadanos Ilustres” de sus integrantes por organismos municipales, provinciales y nacionales como la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades de Suipacha, Navarro e Ituzaingó (provincia de Buenos Aires), el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Rawson (San Juan), la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, la Cámara de Diputados de la Nación y el Senado de la Nación. Además, la banda ha recibido reconocimientos en Guatraché (La Pampa), Diamante (Entre Ríos), Rio Cuarto (Córdoba), San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca) y La Rioja. En las últimas temporadas, el trabajo de la banda se ha visto estimulado por la participación especial de grandes artistas y concertistas nacionales e internacionales, así como también de directores invitados. En tal sentido, puede mencionarse a León Gieco, Juan Carlos Baglietto, Guillermo Fernandez, al legendario conjunto vocal Opus Cuatro y a figuras emergentes como Nahuel Pennisi. De igual modo, han actuado con el organismo destacados solistas y concertistas de piano, guitarra, oboe, violonchelo, contrabajo y saxo; tanto de nuestro país como de Francia, Cuba o España. Y entre los directores invitados que han tomado la batuta de la banda se puede citar al Dr. Glenn Garrido (Venezuela/EEUU), Jooyong Ahn (Korea/EEUU), Francisco Javier Gutiérrez Juan (España), Jorge López Marín (Cuba) y Ricardo Vargas (Costa Rica).

La Banda Sinfónica de Ciegos “Pascual Grisolía”, es uno

de los organismos musicales más prestigiosos de la Argentina. En la actualidad,

está integrada por 69 músicos y en su repertorio, que abarca más de 250

composiciones, conviven obras universales consagradas, creaciones de autores

argentinos, música popular y piezas originales para banda sinfónica.

A partir del año 2010, La BSNC revitaliza su producción artística, incorporando nuevos repertorios y arreglos musicales e incrementando la cantidad de presentaciones. En sus últimos conciertos cuenta con la participación de importantes artistas invitados, solistas internacionales, figuras populares de renombre y directores invitados.

Durante al año 2013, se quintuplica la cantidad de

conciertos extraordinarios, se abren nuevas posibilidades para directores y

solistas invitados, y se consolidan espacios de integración como con la 2da

edición de “Banda Abierta”, una semana de integración en la que el organismo

abre sus puertas e invita a colegas músicos y estudiantes avanzados a realizar

una práctica de ensamble e integración con músicos de la BSNC. La temporada

anual contó con la realización de 40 conciertos, entre los cuales están

conciertos didácticos y conciertos en gira.

Además, en el transcurso del 2013, la Banda recibió la

Mención de Honor Melvin Jones, por su “aporte a la comunidad y vocación de

servicio” entregada por “The International Associations of Lions Clubs”.

Acerca del Mtro. Gerardo Di Giusto: Nació en 1961 en Córdoba, Argentina. Realiza estudios de ingeniería y paralelamente de piano en el Conservatorio Provincial de Córdoba. Se instala en París en 1984 para seguir los cursos de escritura musical en el Conservatoire Régional de Saint Maur, así como los de piano y arreglos en la Escuela de Jazz de París con Laurent Cugny (1985 a 1988). Diploma Superior de Dirección Escuela Normal de Música de París (1994-98) con Dominique Rouits.

Arreglador y pianista de prestigiosos artistas, tales como

Mercedes Sosa, Amelita Baltar…

Compositor innovador, su música toma inspiración en el

folclore argentino y se desarrolla con la técnica de escritura clásica y la

improvisación.

“Le Monde de la Musique” dirá que “cambia ostensiblemente la

perspectiva de la música argentina actual”.

Sus obras son interpretadas en gran cantidad de países : En Argentina : Sinfónica Nacional, Sinfónica de Cordoba, Orquesta de Cámara de Córdoba, Banda Sinfónica de Córdoba, Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica de Salta, Orquesta de Cámara de Salta, Sinfónica de Paraná, Sinfónica de Bahía Blanca, de

Cámara de Rosario, La Filiberto, Coro del Seminario del teatro Libertador, Coro

Sinfónico de Bahía Blanca, Coros diversos …

En Francia : Banda Sinfónica de L’Armée de l’Air, Orchestre

à Vents de l’Electricité de Strasbourg, Orchestre à Vents d’Angers, Orchestre à

Vents de la RATP, Orchestre de Chambre Dionysos, Orchestre des Pays de Valois,

Orchestre de Chambre de la Garde Républicaine, Coros diversos …

En Grecia : Orquesta de Camara de Mégaron

EEUU : Pan Américain Symphonic

Cuba : Camerata Romeu

Japon : Aska’s strings

Coro Petits Chanteurs de Strasbourg – Maîtrise de l’Opéra national du Rhin (Francia)

Maestro Luciano Bibiloni



Luciano

Bibiloni es director artístico y musical del Coro Petits Chanteurs de

Strasbourg – Maîtrise de l’Opéra national du

Rhin y de la Orquesta

del Rin, en Estrasburgo, Francia desde 2013.

Ha sido director artístico y musical del coro Maîtrise de la Cathédrale Saint-Etienne de Toulouse,

en Francia, entre 2009 y 2013.

Luciano Bibiloni crea el proyecto «A vos marques, prêts…chantez! » que él dirige, reuniendo más de mil artistas, profesionales y amateurs, con programas corales variados, tomando la práctica musical como vector de difusión artística y de inclusión social.

De

2017 a 2019 dirige la célebre Escolanía “Maîtrise

de Garçons de Colmar” habiendo asimismo

dirigido de 2006 a 2009 la Maîtrise de Paris, del Conservatorio Superior de París.

Ha

dirigido artísticamente el Festival au Pays du Mont Blanc de 2008 a 2014. En

2015, crea y dirige el Festival en Pays

d’Alsace, hasta la fecha.

Realizó

sus estudios en composición en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina,

y en España, con Josep Soler, simultáneamente a sus estudios de piano, violín y

canto. Su producción incluye obras para conjuntos de cámara, orquesta sinfónica

con y sin coro, y obras mixtas (instrumentos acústicos y electroacústicos).

Luciano Bibiloni se ha graduado también en el Conservatoire

national supérieur de musique et de danse de Paris.

Ha sido profesor en diferentes instituciones de Argentina y Francia, y ha recibido distinciones como compositor. Entre ellas, de la Sociedad de Compositores de España (SGAE) en 2001, y el primer Premio de obras Corales de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, en 1998, sin contar las numerosas distinciones por sus estrenos reconocidos por la SACEM (Sociedad de autores y editores, de Francia).

Coro Juvenil del Teatro Principal de Palma de Mallorca:

El Coro

Juvenil nació en torno a 1990 como una evolución natural del crecimiento de los

integrantes del Coro Infantil. Al mismo tiempo que sus miembros se forman

vocal, musical y teatralmente, el Coro Juvenil lleva a cabo una intensa actividad

trabajando en todo tipo de repertorio “a capella” o con acompañamiento

pianístico o instrumental.

Ha colaborado con la Banda Juvenil de la Federación de Bandas, Orquesta Joven de la Sinfónica Balear, Aula 98, Banda de Pollença, Camerata Sa Nostra y la Orquesta Lírica de Mallorca. Ha colaborado en diferentes iniciativas musicales como las Galas Líricas de Andratx, en los títulos Agua, azucarillos y aguardiente, La Montería, La Corte del Faraón, La Gran Vía y Gigantes y Cabezudos. Colabora en multitud de espectáculos producidos por el Teatre Principal como Ai, Quaquin que has vengut de prim, así como en óperas como Cançó d’amor i de guerra, Cavalleria Rusticana, Marina, Norma, etc. Ha participado en el XXX Certamen Coral de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) donde obtuvo el tercer premio, en el XXXIII Certamen Coral San Vicente de la Barquera (Cantabria) donde recogió los premios de Lira

de Bronce y Premio especial del público y en el Certamen Nacional de Canto

Coral de Molina de Segura (Murcia).

Es un coro

especializado en montajes teatrales-musicales de creación propia como

Renaixement, La vida en un instant y Una nit de musicals. Además de conciertos

por toda Mallorca, el Coro Juvenil ha hecho varias exitosas salidas con un

concierto en Granada en la Cátedra Manuel de Falla y un concierto en la ciudad

de Vic (Cataluña).

Director: Mtro. Pere Víctor Rado Bauzà

Acerca del Coro de Niños de la Escuela Coral Glinka (Rusia)

La Escuela Coral Glinka es la institución académica

profesional más antigua de Rusia. Se remonta a 1479 cuando el Coro de Escribas

Cantantes del Soberano (fundado por el Gran Duque Iván III de Moscú en 1476)

abrió su Coro de Jóvenes Coristas. Los cantantes actuaron en la celebración de

la fundación de la nueva capital del Imperio Ruso.

La historia del conjunto ha estado estrechamente ligada a la historia de San Petersburgo desde entonces. Directores corales tan destacados como Alexander Svechnikov, Pallady Bogdanov y Fyodor Kozlov han estado al frente del Coro de Niños. De 1991 a 2007, Vladimir Begletsov fue el director artístico del coro. Desde marzo de 2014, no solo ha sido el director de la escuela coral, sino que también ha vuelto a su trabajo con el conjunto. El Coro de niños participó en los eventos del programa cultural de la 32ª cumbre del G8 celebrada en San Petersburgo (2006) y de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2014 en Sochi. Como parte del Coro de Niños Unidos de Rusia, los alumnos de la escuela participaron en la celebración del Día de Rusia en Simferopol, Yalta y Sebastopol, así como en un concierto celebrado en el Kremlin. En 2016, el sello Melodiya lanzó una grabación de la interpretación de Coros de niños Chorus de Sixteen Songs for Children, Op 54, de Pyotr Tchaikovsky.

El conjunto aparece actualmente en las mejores salas de

conciertos de San Petersburgo, incluida la Sala de Conciertos del Teatro

Mariinsky, la Capella Estatal de San Petersburgo, la Catedral Smolny, la

Catedral de San Isaac y la Catedral de Pedro y Pablo.

El Coro participa regularmente en diversas ceremonias,

dedicadas al Día de los Diplomáticos en el Palacio de Mármol y las oficinas

consulares de varios países de Rusia. Los cantantes han aparecido en la

Filarmónica de Berlín, el Royal Albert Hall de Londres y la Sede de las

Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. También han realizado giras por

Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Suiza, Holanda,

Austria, España, Italia, Corea del Sur, China y muchos otros países del mundo.

Los artistas del Coro participan en muchas producciones de ópera del Teatro Mariinsky, el Teatro Mikhailovsky y el Teatro Bolshoi.

Mtro. Vladimir Begletsov:

Vladimir Begletsov se graduó en tres facultades del Conservatorio Estatal de San Petersburgo: piano (clase del profesor Vladimir Nielsen), dirección coral y sinfonía de ópera (clase del profesor Vladislav Chernushenko). Fue galardonado en el Concurso de Directores Sinfónicos de la Fundación Internacional Yehudi Menuhin (1992). Considerado artista de honor de Rusia y ganador del Premio de Cultura y Artes del Gobierno de San Petersburgo en el año 2015. Desde 2004 Vladimir Begletsov ha sido Director Artístico del Coro de Conciertos de San Petersburgo (el antiguo Coro de Cámara de la Catedral Smolny). De 1985 a 2004 fue director de la Glinka Cappella del estado de San Petersburgo, mientras que de 1991 a 2007 fue director artístico y director principal del coro de niños de la Escuela Coral Glinka y, de 1996 a 1998, director de la escuela de St. Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo. De 2002 a 2006, Begletsov fue profesor titular en el Conservatorio Estatal Rimsky-Korsakov de San Petersburgo; con frecuencia da clases magistrales. En 2014 fue nombrado Director de la Escuela Coral Glinka y Director Artístico del Coro de Niños.

Los alumnos de Begletsov incluyen

solistas en los principales teatros de ópera de Rusia, entre ellos Pyotr

Migunov, Daniil Shtoda, Dmitry Voropaev, Yuri Vorobiev y Boris Pinkhasovich.

Como director invitado, ha aparecido con numerosos conjuntos, incluyendo la Orquesta Sinfónica Académica de la Filarmónica de San Petersburgo, la Orquesta Sinfónica de la Capilla Académica Estatal de San Petersburgo, la Orquesta Sinfónica Académica Estatal de San Petersburgo, la Orquesta Estatal del Hermitage, la Radio Eslovena. y la Orquesta Sinfónica de TV, la Orquesta Filarmónica de Bucarest, la Orquesta Sinfónica de la Ópera y Filarmónica de Podlasie, la Orquesta Filarmónica de Moravia, los Solistas de San Petersburgo, Classica, la Sinfonietta de Picardie y Musica Viva.

Ha colaborado con músicos como

Nikolai Alexeyev, Valery Gergiev, Alexander Dmitriev, Alexander Kantorov,

Kazimierz Kord, Ravil Martynov, Valentin Nesterov, Gennady Rozhdestvensky,

Saulius Sondeckis, Sergei Stadler, Yuri Temirkanov, Alexander Titov,

Vyadracheslakov Arkhipova, Gennady Bezzubenkov, Irina Bogacheva, Olga Borodina,

Nicolai Gedda y Zurab Sotkilava.

En 2015, 2016, 2017 dirigió miles de presentaciones de coros combinados en las plazas de San Isaac y del Palacio en San Petersburgo en el Día de la Literatura y la Cultura Eslavas.

Novo Concertante Manila:

Establecido en el año 1998, el

Novo Concertante Manila es un coro de cámara de Quezon City, Filipinas.

Originalmente se formó como un coro de recitales y continúa reinventándose a

medida que se convierte en uno de los coros más destacados de Filipinas. El

coro ha sido honrado con el premio «Ani ng Dangal» por la Comisión

Nacional de. Cultura y artes en 2009, 2010, 2013 y 2015, en reconocimiento a

los logros de Novo Concertante en concursos corales internacionales.

El repertorio del coro cubre la música desde el período del Renacimiento hasta el siglo XXI, mostrando las diversas posibilidades de la voz humana. Aparte de las composiciones corales clásicas de maestros europeos como Palestrina, Gesualdo, Monteverdi, Brahms, Mendelssohn y muchos otros, el Novo Concertante Manila canta interesantes obras populares y contemporáneas de todo el mundo, destacando la música escrita por compositores y arreglistas filipinos como Francisco Feliciano, Lucio San Pedro, Ramon Santos, Ruben Federizon y Eudenice Palaruan. El coro ha estrenado muchas obras de sus compositores y arreglistas residentes: Ralph Hoffmann, Jay-el Viteño, Joshua Cadelina y Tinnah de la Rosa, entre otros.

En sus 21 años de historia, Novo Concertante Manila ha competido y ganado en varios concursos corales internacionales, entre los que se encuentran: el 1er Concurso Internacional de Coros Lanna en 2016; los Premios del Gran Premio en el 49. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach en Międzyzdroje, Polonia en 2014; el 1er Concurso Coral Internacional Asia Cantate en Phuket, Tailandia y el Gran Premio en la Categoría de Coros Mixtos del 1er Campeonato de Coros del Premio Xinghai en Guangzhou, China en 2012. En 2009, Novo ganó el 1er Premio (Categoría Kunstlied) y el 2do Premio (Volkslied Kategorie) en el 46 ° Internationaler Chorwettbewerb en Spittal an der Drau, Austria y el 1er Premio en la Categoría Polifónica en el LV Certamen International de Habaneras y Polifonia en Torrevieja, España. En 2003, el Novo Concertante Manila emergió como el ganador del Gran Premio en el 1er Concurso Coral Internacional A Voyage of Songs en Genting Highlands, Malasia. El coro actualmente ocupa el puesto no. 3 en el Top 1000 de coros mixtos del mundo por Interkultur. El coro ha actuado en numerosos festivales corales locales e internacionales como el Tercer Festival Internacional de Coros de Macao en Macao; el Coro Internacional Fes2val en Szczecin, Polonia; el Festival Internacional de la Canción Coral en Międzyzdroje, Polonia; el Festival Internacional de Órgano y Música de Cámara en Kamień Pomorski, Polonia, y el Festival en Murowana Goślina, Polonia en 2018; el concierto de gala de coros de ultramar de 2017 y el quinto campamento de coros de la región sur de las escuelas secundarias independientes chinas de Malasia en Johor Bahru, Malasia; el 50 ° Festival Coral y de Órgano en Kamien Pomorski (2014), Polonia, el 7 ° Festival de Órgano en Szczecin, Polonia (2014), y el VI Festival Coral Internacional Edmund Szymański en Murowana Goślina, Polonia (2014), el Festival Coral Jubilate en Singapur (2004), el Festival de Música Coral China en Kuala Lumpur (2010), el 1º Festival Coral de Manila (2007), el 2º Festival Internacional de Cine Mudo (2008), el Glorificamus Te, Mundawit, “Madz et al.” y Festivales Corales “Una Feliz Navidad Novo”.

El Novo Concertante Manila canta regularmente durante la misa dominical de las 12 del mediodía en la Iglesia de Cristo Rey en Green Meadows, Quezon City.

Mtro. Arwin Tan

El Dr. Arwin Tan estudió dirección coral y musicología en la Facultad de Música de la Universidad de Filipinas, y se graduó magna cum laude y valedictorian de la clase 2000. Es el fundador y director de coro de Novo Concertante Manila, premiado cuatro veces «Ani ng do” y actualmente ocupa el puesto no. 3 entre los 1000 mejores coros mixtos del mundo por Interkultur, Alemania. Ha cantado con los Philippine Madrigal Singers de 1998 a 2002, bajo la dirección del fallecido Artista Nacional, Prof. Andrea O. Veneracion. Es un clínico coral activo y ha impartido talleres en muchas partes de Filipinas y el sudeste asiático. Ha sido miembro del jurado en muchos concursos corales nacionales e internacionales (Singapur, Tailandia, Malasia, Taiwán, China, Hong Kong e Italia). Arwin presidió la Categoría de Coro en el Concurso Nacional de Música para Artistas Jóvenes de 2014 y 2017 (NAMCYA), y ha sido el Director Musical del Concurso Coral del Gobierno organizado por la Comisión de Servicio Civil desde 2015.

Es profesor asistente en la

Facultad de Música de la Universidad de Filipinas, dependiente del Departamento

de Musicología. Actualmente es el coordinador del Programa de Extensión de la

UP College of Music.

Arwin ha publicado artículos y

reseñas para Humanities Diliman, Saliksik E-Journal, Musika Jornal,

Perspectives in the Arts and Humanities, Asian Journal y CAS Review. También ha

presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales (Manila,

Shanghai, Adelaide, Limerick y Kota Kinabalu).

Fue galardonado con el premio al director más destacado en el Concurso Coral Internacional Asia Cantate 2012 celebrado en Tailandia. Ha sido nombrado «Ex alumno más destacado» de St. Stephen’s High School en 2013. UP le ha otorgado el premio UP Artist Award para los años 2013-2015 y el International Publications Award en 2015, en reconocimiento a sus contribuciones artísticas y académicas.

Escuela de Artes (SOTA):

La Escuela de Artes (SOTA) es la primera escuela de artes especializada en educación pre-terciaria nacional de Singapur con un plan de estudios académico y de artes integrado de seis años, que conduce al Diploma de Bachillerato Internacional (IB) o Programa relacionado con la carrera, para jóvenes de 13 a 18 años. años.

Bajo el ámbito del Ministerio de

Cultura, Comunidad y Juventud (MCCY), SOTA ofrece un camino de desarrollo

dedicado para aquellos que tienen interés y muestran talento temprano en las

artes, proporcionando un entorno de aprendizaje donde tanto el potencial

artístico como el académico pueden realizarse mejor.

Con la visión de formar

ciudadanos creativos para el futuro, SOTA tiene como objetivo identificar y

preparar a los estudiantes artísticos y creativos que impactan positivamente a

Singapur y al mundo, a través de un entorno de aprendizaje vibrante que se basa

en las artes.

Una escuela del futuro, SOTA

adopta una filosofía educativa holística que celebra la experimentación, la

expresión y el descubrimiento.

Visión escolar: Ciudadanos creativos para el futuro

Misión de la escuela: Nutrir a

los estudiantes artísticos y creativos que impactan positivamente a Singapur y

al mundo, a través de un entorno de aprendizaje vibrante que se basa en las

artes.

Valores escolares: Humildad,

Integridad, Centrarse en las personas, Pasión

Declaración de la visión del

estudiante: Cada estudiante de SOTA es un H.I.P. Líder con Pasión

Filosofía de la enseñanza:

Nuestro enfoque de enseñanza está orientado al futuro con un plan de estudios

que involucra a los estudiantes tanto académica como artísticamente. Al

proporcionar un entorno propicio que celebre la experimentación, la expresión y

el descubrimiento, buscamos:

Valorar a cada alumno y fomentar

su desarrollo integral y su bienestar: Cree entornos de aula centrados en el

alumno.

Desarrollar evaluaciones formativas y sumativas alineadas con los diferentes puntos en el ciclo de aprendizaje de un estudiante. Ofrezca una práctica que esté bien fundamentada en la teoría.

Nathalie Gaudefroy (solista soprano):

Luego de sus estudios en el Conservatorio de Estrasburgo (violín,

piano y, luego, canto), Nathalie se perfecciona con Udo Reinemann. Se ha podido

descubrirla en un gran repertorio de oratorios, lieder y música de cámara, y en

salas como la Sala Pleyel, el Rudolfinum de Praga, el Concertgebouw de Amsterdam,

el Auditorio Nacional de Música de Madrid o el Gran Teatro de Aix-en-Provence.

Se ha podido escucharla en los roles de Denise en Les Aventures du Roi Pausole, de Honegger en la Opera nacional del Rin, o en el de Cécile de Volanges en Les Liaisons dangereuses, de Claude Prey, en la Opera de Metz Métropole (2006). Ha sido incluso Micaëla en la ópera participativa Carmen, de Bizet, en el Zénith de Strasbourg, en 2018.

Ella ha

sido igualmente invitada par varios festivales en Francia y en el resto del

mundo, y se ha producido con orquesta de renombre, como la Orquesta sinfónica

nacional Checa, la Orquesta de Poitou-Charentes, o la orquesta Les Siècles, diriga por François Xavier Roth.

Jean-Luc Chaignaud (solista barítono):

Después de estudiar con Régine Crespin y Gabriel Bacquier en el Conservatorio de París, Jean-Luc Chaignaud ingresó en la escuela de arte lírico de la Ópera de París, donde asistió a las masterclass de Christa Ludwig y Hans Hotter.

1988 es el año de los inicios de

su carrera internacional con la Marcha de Radetzsky del compositor René

Koering, Belcore / Elisiramore en el Mai Musical de Bordeaux.

Actuó en recital junto a la

mezzosoprano Christa Ludwig en el Théâtre du Châtelet, en el Festival

Ossiachersee en Austria.

Para el Deutsche Grammophon grabó

en 1989 el papel de Silvano en Un Ballo

in maschera con la Wiener Philharmoniker bajo la dirección de Herbert von

Karajan y fue contratado para interpretar este papel en el Festival de

Salzburgo en 1989 y 1990 bajo la dirección de Sir Georg Solti.

En 1991, se convirtió en miembro de la Ópera de Viena, donde cantó los papeles principales de su repertorio: Marcello / Bohème, Belcore / Elisir d’amore, Almaviva / Les Noces de Figaro, Cosi fan tutte , Don Giovanni, Escamillo / Carmen, Fedora, Manon, Figaro / Barbier, Madame Butterfly, … En 1992 debutó en la Deutsche Oper Berlin y Hamburg State Opera en Le Nozze di Figaro y en el Festival de Bregenz en Escamillo / Carmen. También interpretó el papel de Belcore / Elisir d’amore en la Ópera de Viena junto a Luciano Pavarotti, luego en 1993, debutó en La Scala de Milán en Ford / Falstaff bajo la dirección de Riccardo Muti, papel que interpretó en la Ópera de Viena bajo la dirección de varita mágica de Seiji Ozawa, al igual que el papel de Yeletski / La Reina de Piques.

Ha actuado en los principales

teatros de ópera, en particular en Viena, Berlín, Munich, Hamburgo, Bonn,

Colonia, Dresde, el Festival Schleswig Holstein (bajo la dirección de Christoph

Eschenbach), París (Théâtre du Châtelet bajo la dirección de Pierre Boulez), en

la Opéra Bastille, el Festival d’Aix en Provence, Bregenz, Covent Garden, La

Fenice, Florencia (dirigida por Giuseppe Sinopoli), Liceu de Barcelona

(dirigida por Bertrand de Billy), Ginebra, Tel Aviv, Houston etc….

Luego vino el debut en el Metropolitan Opera de Nueva York en 2000 en una serie de representaciones de La Bohème (papel de Marcello); será invitado en 2005/2006 para interpretar a Escamillo bajo la dirección de Philippe Jordan y para la emisión de Manon de Massenet (papel de Lescaut) con Renée Fleming en el papel principal.

La Opéra Bastille inició su

colaboración en 1990, primero con el papel de Chorèbe en Les Troyens, de Berlioz bajo la dirección de Myung Whun Chung; será

invitado a volver con regularidad, sobre todo para Lescaut / Manon Lescaut bajo la dirección de

Antonio Pappano, La Bohème /

Marcello, Escamillo / Carmen,

Michonnet / Adrienne Lecouvreur junto

a Mirella Freni, etc.

Entre sus apariciones más recientes se encuentran Escamillo / Carmen en Oslo, Mephisto / Damnation de Faust en Estonia, Bartolo / Barbiere di Siviglia en la Opéra de Nice, le Comte / Nozze di Figaro en la Opéra de Lausanne, Sharpless / Madama Butterfly en el Théâtre du Capitole de Toulouse, Germont / La Traviata de Atenas, Belcore / Elisir d’Amore y Hamlet protagonista en el Liceu de Barcelona, ​​Garibaldi en Sicilia en el Teatro San Carlo de Nápoles bajo la dirección del compositor Marcello Panni, Arabella en la Deutsche Oper de Berlín, Valentin / Faust en Bilbao en versión concierto, Mephistophele en La Damnation de Faust en Göteborg, Bilbao, Tallin y de gira con la Orchestre de Bretagne, Elías de Mendelssohn en Tours.

Junto con su carrera como cantante, imparte Master clases en varias ciudades europeas, entre ellas Oslo, Ginebra, Copenhague, París, pero también en China.

Sherley Freudenreich (Ilustraciones):

Sherley se

graduó en la Escuela de Bellas Artes, de Epinal, en 2005 y ha continuado su

formación en Bruselas, en l’Ecole

de Recherche Graphique.

Después de

algunos años en la edición y la ilustración, comienza una carrera en el mundo

del espectáculo en 2013 con su primera performance ilustrada.

Artista

asociada al Amuse-Musées de 2014 a 2016, ha programado espectáculos y

conciertos destinados al público joven en los museos del Parque Natural

Regional de los Vosges del Norte.

En 2015, crea su compañía Directo Cinéma donde las se proyectan

imágenes realizadas en tiempo real. Sobre su mesa iluminada, la pintura se

anima con marionetas al ritmo de la música.

Esta práctica de pintura en tiempo real la comparte trabajando con varias compañías.

Junto a sus performances escénicas, Sherley crea igualmente grandes frescos coloreados en entornos urbanos, incluyendo la participación del público.

Fuente: Cultura Nación Gonzalo Quintas