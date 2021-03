Un sanjuanino participa en una residencia internacional

Luego de que el año pasado dos artistas de San Juan tuvieran la posibilidad de compartir experiencias con pares de otros países, FlussLab 2021 también cuenta con la presencia virtual de un representante local.

Se trata de Claudio Alessio, Dr. en Filosofía y especialista en videojuegos quien cuenta con un extenso currículum de capacitaciones, becas, distinciones y publicaciones. Al referirse a la residencia, Alessio manifestó: “Uno de los puntos de reflexión e inspiración del FlussLab radica en la misma experiencia online, esa experiencia nos invita a pensar y crear en el espacio virtual. Un desafío sin dudas interesante que exige intersectar cuando menos arte y nuevas tecnologías. El FlussLab ya ha realizado otras residencias online y presenciales por lo que me entusiasma formar parte de esa historia”.

Consultado en relación a lo que significa poder realizar la residencia, Claudio señaló: “Profesionalmente me desempeño como investigador del Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y también en el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de San Juan. Por tal motivo, mi interés es doble. Por un lado, desde el punto de vista filosófico, creo que la experiencia puede aportar en mis reflexiones en torno a la interdisciplinariedad, y lo que yo he llamado epistemología de la dispersión, una propuesta alternativa a la ciencia especializada, concepto en el que me encuentro trabajando actualmente en el marco de un proyecto de investigación junto a los de aprendizaje creativo y antidisciplina.

«Desde el punto de vista del diseño de experiencias educativas y lúdicas, aspecto relacionado a mi trabajo en el Instituto de Informática y al ejercicio profesional que llevo a cabo de manera privada, la residencia es sin dudas valiosa porque la problemática central que invita el FlussLab es a repensar la manera de ofrecer experiencias artísticas en y a través de lo digital. Por tal motivo, es una buena invitación para explorar maneras novedosas y alternativas de jugar, aprender o experimentar”, añadió el especialista en videojuegos.

Por último. Alessio dijo:” Siempre he considerado valioso intercambiar maneras de entender y hacer en el mundo. No solamente desde el punto de vista profesional (aspecto característico del FlussLab) en el sentido de miradas distintas en relación a la disciplina en la que se trabaja, sino también desde el lugar donde uno vive y comparte (otro de los aspectos del FlussLab). En ese sentido, creo que la residencia internacional es valiosa en sí misma pero también enriquecerá la manera en cómo diseño las experiencias lúdicas y educativas debido a que podré aprender de otros residentes y de las propuestas formativas que ofrece. Lo que llevo vivido hasta ahora me mantiene entusiasmado e inspirado. Sin dudas, el FlussLab es un lugar estimulante para crear”.

En esta segunda edición en conjunto, la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) a través de la Coordinación de Innovación y Creatividad y los organizadores de Flusslab, con base en Berlín, optaron por la multidisciplinariedad para acercar conceptos de arte y ciencia; además de estrechar lazos entre Argentina y Alemania. También intervino en esta convocatoria la Embajada de Argentina en Alemania.

Respecto a Flusslab

La residencia Flusslab es una experiencia de intercambio y creación artística en la que participan artistas y personas interesadas en el campo STEAM, es decir en el campo de las ciencias, la tecnología, ingeniería, arte y matemática. La residencia tiene una duración de un mes, es on line y participan personas desde Puerto Rico, Canadá, y de distintas partes de Argentina, con facilitadores y expositores de Alemania y México.

La residencia está estructurada en tres momentos. En la primera semana, cada residente expone su trabajo creativo y se realizan conversaciones sobre el mismo. En la segunda semana se trabaja en modalidad taller con grupos más pequeños y se participa en charlas y tutorías promovidas por los organizadores. La tercera semana es de trabajo en la creación propiamente dicha que será expuesta al finalizar.

En su página www.flusslab.com pueden verse las ediciones anteriores y algunos de los trabajos de los residentes que pasaron por el FlussLab.