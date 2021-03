“El virus es psicosomático”

El diputado del Frente de Todos reveló que tuvo dos veces la enfermedad y se diferenció de los integrantes de su familia que ya se vacunaron.

Facundo Moyano, diputado del Frente de Todos, aseguró este miércoles que no tiene previsto vacunarse contra el coronavirus porque se trata de una enfermedad ”muy psicosomática y muy rara”. Así, se diferenció de su padre y de los integrantes de su familia que ya se vacunaron en medio del escándalo por los allegados al poder que se adelantaron a los grupos de riesgo.

“No estoy vacunado y tampoco me voy a vacunar. Por más que me toque, no me voy a vacunar… es como que no le siento buen olor al virus; tengo una cuestión personal de credibilidad y un análisis profundo de la pandemia en general… visiones de poder, geopolítica… es largo, pero no me convence el coronavirus directamente”, aseguró en declaraciones a Radio FM Urbana.

En tal sentido, el legislador reveló que tuvo dos veces coronavirus sin ningún síntoma y consideró que el virus “es una cosas muy psicosomática y muy rara. Analizando la geopolítica tampoco llego a conclusiones acertadas o precisas, así que no me vacunaría, ni con la Sputnik ni con ninguna”.