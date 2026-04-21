21 de abril “Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo”

EL REPORTERO 21 de abril de 2026
higiene

En el Sindicato de Empleados de Comercio reafirmamos un compromiso que sostenemos todos los días: cuidar la vida y la salud de cada trabajador y trabajadora. ⛑️

⛔️Porque entendemos que trabajar en condiciones seguras no es un privilegio, es un derecho.🆘

⚠️A través de la Secretaría de Higiene y Seguridad, seguimos impulsando acciones, capacitaciones y controles que fortalecen entornos laborales más seguros y dignos.✅

⚠️Porque prevenir también es construir derechos.

Porque cada trabajador merece volver a su casa en las mismas condiciones en las que salió.

📌secretaría de Higiene y seguridad Mirna Moral

Conducción

#HigieneYSeguridad#TrabajoDigno#SECSanJuan#derechoslaborales

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