21 de abril “Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo”

En el Sindicato de Empleados de Comercio reafirmamos un compromiso que sostenemos todos los días: cuidar la vida y la salud de cada trabajador y trabajadora.

Porque entendemos que trabajar en condiciones seguras no es un privilegio, es un derecho.

A través de la Secretaría de Higiene y Seguridad, seguimos impulsando acciones, capacitaciones y controles que fortalecen entornos laborales más seguros y dignos.

Porque prevenir también es construir derechos.

Porque cada trabajador merece volver a su casa en las mismas condiciones en las que salió.

secretaría de Higiene y seguridad Mirna Moral

Conducción

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