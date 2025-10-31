3er Encuentro de Mujeres Trabajadoras

Compañeras integrantes de la Comisión Directiva de la CGT Nacional, llegaron a la provincia de San Juan este martes 28 de octubre, para compartir experiencias y realidades de lucha en todos los sectores del trabajo. Marina Jaureguiberry (SADOP). Maia Volcovinsky (UEJN) y Paula Martínez (UOCRA).

Mirna Moral, actual Secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio y Secretaria de Género en la CGT sanjuanina, organizó con total éxito este Tercer Encuentro de Mujeres Trabajadoras, contando con más de 190 mujeres de diferentes sindicatos y de la provincia de Mendoza.

Para darles la bienvenida al local de la CGT lo hizo el Secretario Gral de Sindicato Unión de Obreros de Estaciones de Servicios de Cuyo Víctor Menéndez.

Eduardo Cabello Secretario Gral de la CGT San Juan, junto a Elena Balmaceda. Secretaria de Radiodifusión de AATRAC

En el Audio Eduardo Cabello felicitó a tantas mujeres que militan en cada gremio.

Foto: Alberto Barboza Secretario Adjunto de AATRAC con la Secretaria de Radiodifusión Elena Balmaceda.

La Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones filial San Juan, participó en este importante encuentro, donde el denominador común, fue dejar sentado que las mujeres no son meras espectadoras en esta historia.

Luego de la alocución de las representantes de CGT Nacional, se hizo por escrito diferentes propuestas de trabajo, donde se enunciaron acciones que favorecen y dificultan en cada organización la participación de las mujeres.

Se propusieron acciones gremiales, políticas y comunicacionales, para llevar a la organización Regional y a la Confederación

Expresaron que solicitarán a la CGT Nacional, que en el Triunvirato haya una mujer o ¿por qué no más? a futuro.

Hay mujeres sindicalistas que llevan muchos años ejerciendo su militancia en los gremios, demostrando capacidad, responsabilidad. Ha llegado el momento de poner sobre la mesa el pedido.

Una mujer al Triunvirato no es una concesión, un cupo, ni un símbolo vacío, sino el reconocimiento político de una realidad que se organiza día a día.

Incorporar una voz femenina, no altera la unidad, la consolida, manifestaron.

Mariana Jaureguiberry (SADOP) Elena Balmaceda (AATRAC).

Mirna Moral (SEC). Elena Balmaceda (AATRAC). Maia Volcovinsky (UEJN)