Lucio Calivar, reconocido y querido por todos

EL REPORTERO 17 de octubre de 2025
consuegro Lucio Calivar

Lucio Calivar, el tapicero más querido del departamento Caucete, recibió un merecido reconocimiento. Por inconvenientes en su salud, no pudo estar presente. Su hijo Rubén, que sigue los pasos de su padre, lo representó.

Lo conocen como Lucho, su nombre, Lucio José Calivar, lleva más de 40 años en el oficio de la tapicería, vive en el departamento de Caucete, provincia de San Juan.

Lucio es querido por todos los vecinos, siempre está para dar una mano al que lo necesita, amable, respetuoso, y gran profesional, en la cuadra de su casa, siempre se ven los camiones, para que Lucho arregle las impresionantes carpas.

Lucho estaba casado con Noemí Aurelia Peñaloza, años después enviudó, y tuvo la difícil tarea de seguir trabajando y criar a sus hijos, Juan José Calivar (fallecido). Gerardo, Lic. en Enfermería y Rubén, continúa con la tapicería.

Disfruta de sus nietos: Nehemías, Constanza y Augusto. Le gusta compartir momentos en familia.

